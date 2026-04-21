EUROVISION 21.04.2026

Eurovision Press Day: Η αποκαλυπτική δήλωση του Ακύλα για τη συνάντησή του με τη Ruslana

Ο Akylas αποκαλύψε την εμπειρία του με τη Ruslana και τη σημασία της αναγνώρισης στη διεθνή σκηνή της Eurovision
Ειρήνη Στόφυλα

Στο σημερινό Eurovision Press Day που πραγματοποιήθηκε στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, ο Ακύλας και ο Φωκάς Ευαγγελινός υποδέχθηκαν τα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στην παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής και της προετοιμασίας ενόψει του διαγωνισμού. Ανάμεσα στις πολλές στιγμές της ημέρας, ξεχώρισε και η αποκάλυψη του Ακύλα για τη συνάντησή του με τη Ruslana, κατά τη διάρκεια του ευρωπαικού promo tour.

Ο Ακύλας αποκάλυψε ότι η νικήτρια του διαγωνισμού το 2004 τον κοίταξε με ενθουσιασμό και του είπε τη φράση «ξέρω ποιος είσαι», ενώ του ευχήθηκε καλή επιτυχία στον φετινό διαγωνισμό.

Akylas: Η απρόσμενη ερώτηση της «μικρής δημοσιογράφου» στο Eurovision Press Day

Η αντίδραση του Ακύλα ήταν άμεση και ξεκάθαρη, με τον ίδιο να σχολιάζει: «Α! Η Ruslana με ξέρει!» ενώ στο τέλος πρόσθεσε ότι ήταν πολύ ωραία εμπειρία.

https://www.instagram.com/akylas__/

Η αναφορά στη συνάντηση με τη Ruslana έχει ήδη αρχίσει να συζητιέται, με τον Ακύλα να μπαίνει στην τελική ευθεία προς τον διαγωνισμό μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένου ενδιαφέροντος και συνεχούς κινητικότητας.

Eurovision buzz: Ο Akylas ξεσήκωσε την Ομογένεια στη Ρουμανία στο πλαίσιο του promo tour για το «Ferto»

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision 2026 Eurovision Press Day Ακύλας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δες επίσης

