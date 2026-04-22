Μουσική 22.04.2026

Eminem: 18 χρόνια νηφάλιος – Μιλά χωρίς λόγια για τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής του

Ο Eminem θα γίνει παππούς! Η θετή του κόρη έγκυος στο πρώτο της παιδί
Με μια ανάρτηση, ο Eminem σηματοδοτεί 18 χρόνια νηφαλιότητας και φέρνει στο φως μια διαδρομή γεμάτη μάχες και προσωπικές υπερβάσεις
Ο Eminem, με μια απλή φωτογραφία έστειλε ένα από τα πιο δυνατά μηνύματα της ζωής του. Μέσα από μια ανάρτηση στα social media, ο καλλιτέχνης γιορτάζει 18 χρόνια νηφαλιότητας, υπενθυμίζοντάς σου ότι πίσω από τη λάμψη της επιτυχίας υπάρχει μια διαδρομή γεμάτη μάχες – κάποιες από αυτές αόρατες στο κοινό.

Στη φωτογραφία, τον βλέπεις να κρατά ένα μικρό, αλλά ιδιαίτερα συμβολικό αντικείμενο: το recovery chip του. Πρόκειται για ένα μετάλλιο που απονέμεται σε ανθρώπους που ακολουθούν προγράμματα απεξάρτησης, σηματοδοτώντας σημαντικά ορόσημα στη διαδρομή τους. Με την ένδειξη «XVIII», ο Eminem δεν χρειάζεται να πει κάτι παραπάνω – η εικόνα μιλά από μόνη της.

Η πορεία του προς τη νηφαλιότητα δεν ήταν εύκολη. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 μέχρι το 2008, βρέθηκε αντιμέτωπος με σοβαρές εξαρτήσεις από ουσίες όπως Ambien, Valium και Vicodin. Εκείνη την περίοδο, η ζωή του βρέθηκε σε οριακό σημείο, με τον ίδιο να έχει μιλήσει ανοιχτά για το πόσο κοντά έφτασε σε υπερβολική δόση που θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

Σε παλαιότερες συνεντεύξεις του, είχε περιγράψει στιγμές που αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης. Μάλιστα, είχε αποκαλύψει ότι κάποια στιγμή κατανάλωσε ουσίες χωρίς να γνωρίζει ακριβώς τι περιείχαν, κάτι που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή. Αυτές οι εμπειρίες, όσο σκληρές κι αν ήταν, φαίνεται πως λειτούργησαν ως σημείο καμπής.

Από το 2008 μέχρι σήμερα, ο Eminem παραμένει σταθερός στη δέσμευσή του για μια καθαρή ζωή. Και αν σκεφτείς πόσο δύσκολο είναι να διατηρηθεί αυτή η πορεία για σχεδόν δύο δεκαετίες, η σημασία αυτής της επετείου γίνεται ακόμη πιο έντονη. Δεν πρόκειται απλώς για έναν αριθμό, αλλά για μια καθημερινή επιλογή που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η προσωπική του ζωή έχει και άλλους λόγους χαράς. Πρόσφατα, έγινε για δεύτερη φορά παππούς, καθώς η κόρη του Alaina Scott απέκτησε παιδί, προσθέτοντας μια ακόμη φωτεινή στιγμή σε αυτή τη νέα φάση της ζωής του.

Από τη δική σου πλευρά, βλέποντας αυτή την ανάρτηση, ίσως συνειδητοποιείς ότι οι μεγαλύτερες νίκες δεν είναι πάντα αυτές που φαίνονται στα charts ή στις σκηνές. Μερικές φορές, είναι αυτές που δίνονται μακριά από τα φώτα – και κερδίζονται μέρα με τη μέρα. Και ο Eminem, με τον δικό του τρόπο, σου θυμίζει ακριβώς αυτό.

