Βαρέθηκες το τοστ; Αυτό είναι το μικρό trick που σε κάνει να εθιστείς ξανά

Έχεις σκεφτεί ποτέ πόσο πιο νόστιμο μπορεί να γίνει ένα απλό τοστ αν κάθε φέτα ψωμιού ψήνεται καλά και από τις δύο πλευρές; Η μικρή αυτή λεπτομέρεια μπορεί να μετατρέψει ένα καθημερινό σνακ σε μια πραγματικά γευστική εμπειρία. Το τραγανό εξωτερικό σε συνδυασμό με το ζεστό, λιωμένο τυρί και το ζαμπόν δίνει μια γεύση που θυμίζει το αγαπημένο σου comfort food, αλλά με ένα επιπλέον επίπεδο απόλαυσης. Ακόμα και η μουστάρδα και λίγη ρίγανη κάνουν τη διαφορά, προσθέτοντας αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν τον ουρανίσκο.

Το καλύτερο είναι ότι η προετοιμασία είναι γρήγορη και εύκολη, ενώ το αποτέλεσμα φαίνεται σαν να έχει φτιαχτεί σε ένα καφέ ή σε ένα εστιατόριο. Αυτό το τοστ ζαμπόν-τυρί με τραγανό ψωμί είναι ιδανικό για πρωινό, δεκατιανό ή ακόμα και ένα γρήγορο βραδινό. Μπορείς να προσθέσεις και φρέσκες φέτες ντομάτας για έξτρα γεύση ή να το απολαύσεις όπως είναι, απλό και πεντανόστιμο. Η διαδικασία είναι παιχνιδάκι, και το αποτέλεσμα σίγουρα θα σε κάνει να θέλεις να το επαναλαμβάνεις ξανά και ξανά.

Υλικά (2 τοστ):

4 φέτες ψωμί του τοστ

60 γρ. ζαμπόν μπούτι βραστό ή γαλοπούλα καπνιστή

60 γρ. κασέρι σε φέτες

20 γρ. βούτυρο γίδινο ή άλλο της αρεσκείας σου

10 γρ. μουστάρδα

Λίγη ξερή ρίγανη

Εκτέλεση:

Ψήσε σε τοστιέρα τις φέτες του ψωμιού ανά δύο, τη μία πάνω στην άλλη.

Γύρισε τις φέτες και άλειψε με βούτυρο τις άψητες πλευρές τους.

Στις ψημένες πλευρές, άπλωσε λίγη μουστάρδα.

Πασπάλισε με λίγη ρίγανη.

Τοποθέτησε ζαμπόν και τυρί πάνω στην ψημένη πλευρά.

Κλείσε τα τοστ και ψήσε μέχρι να λιώσει το τυρί και να ροδίσει το ψωμί και στις βουτυρωμένες πλευρές.

Προαιρετικά, άνοιξέ τα και πρόσθεσε λεπτοκομμένες φέτες ντομάτας με λίγο ελαιόλαδο και αλατοπίπερο.

