Food 17.02.2026

Βαρέθηκες το τοστ; Αυτό είναι το μικρό trick που σε κάνει να εθιστείς ξανά

tost
Το νόστιμο και τραγανό τοστ ζαμπόν-τυρί που συνδυάζει απλά υλικά και εύκολα βήματα για ένα γρήγορο και απολαυστικό αποτέλεσμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Έχεις σκεφτεί ποτέ πόσο πιο νόστιμο μπορεί να γίνει ένα απλό τοστ αν κάθε φέτα ψωμιού ψήνεται καλά και από τις δύο πλευρές; Η μικρή αυτή λεπτομέρεια μπορεί να μετατρέψει ένα καθημερινό σνακ σε μια πραγματικά γευστική εμπειρία. Το τραγανό εξωτερικό σε συνδυασμό με το ζεστό, λιωμένο τυρί και το ζαμπόν δίνει μια γεύση που θυμίζει το αγαπημένο σου comfort food, αλλά με ένα επιπλέον επίπεδο απόλαυσης. Ακόμα και η μουστάρδα και λίγη ρίγανη κάνουν τη διαφορά, προσθέτοντας αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν τον ουρανίσκο.

Το καλύτερο είναι ότι η προετοιμασία είναι γρήγορη και εύκολη, ενώ το αποτέλεσμα φαίνεται σαν να έχει φτιαχτεί σε ένα καφέ ή σε ένα εστιατόριο. Αυτό το τοστ ζαμπόν-τυρί με τραγανό ψωμί είναι ιδανικό για πρωινό, δεκατιανό ή ακόμα και ένα γρήγορο βραδινό. Μπορείς να προσθέσεις και φρέσκες φέτες ντομάτας για έξτρα γεύση ή να το απολαύσεις όπως είναι, απλό και πεντανόστιμο. Η διαδικασία είναι παιχνιδάκι, και το αποτέλεσμα σίγουρα θα σε κάνει να θέλεις να το επαναλαμβάνεις ξανά και ξανά.

tost

Διάβασε επίσης: Έτσι θα φτιάξεις κουλούρι Θεσσαλονίκης μόνος σου στο σπίτι

Υλικά (2 τοστ):

  • 4 φέτες ψωμί του τοστ
  • 60 γρ. ζαμπόν μπούτι βραστό ή γαλοπούλα καπνιστή
  • 60 γρ. κασέρι σε φέτες
  • 20 γρ. βούτυρο γίδινο ή άλλο της αρεσκείας σου
  • 10 γρ. μουστάρδα
  • Λίγη ξερή ρίγανη
tost
unsplash

Εκτέλεση:

  • Ψήσε σε τοστιέρα τις φέτες του ψωμιού ανά δύο, τη μία πάνω στην άλλη.
  • Γύρισε τις φέτες και άλειψε με βούτυρο τις άψητες πλευρές τους.
  • Στις ψημένες πλευρές, άπλωσε λίγη μουστάρδα.
  • Πασπάλισε με λίγη ρίγανη.
  • Τοποθέτησε ζαμπόν και τυρί πάνω στην ψημένη πλευρά.
  • Κλείσε τα τοστ και ψήσε μέχρι να λιώσει το τυρί και να ροδίσει το ψωμί και στις βουτυρωμένες πλευρές.
  • Προαιρετικά, άνοιξέ τα και πρόσθεσε λεπτοκομμένες φέτες ντομάτας με λίγο ελαιόλαδο και αλατοπίπερο.

Διάβασε επίσης: Mac ’n’ Cheese αλά ελληνικά με γραβιέρα και φέτα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

σνακ συνταγή Τοστ φαγητό
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 4 πιο συχνά λάθη που κάνουν οι 9/10 με το μαξιλάρι και καταστρέφουν τον ύπνο τους

Τα 4 πιο συχνά λάθη που κάνουν οι 9/10 με το μαξιλάρι και καταστρέφουν τον ύπνο τους

17.02.2026
Επόμενο
Μισείς τον διάδρομο αλλά θες να κάψεις λίπος; Τότε κάνε αυτές τις 4 ασκήσεις

Μισείς τον διάδρομο αλλά θες να κάψεις λίπος; Τότε κάνε αυτές τις 4 ασκήσεις

17.02.2026

Δες επίσης

Μισείς τον διάδρομο αλλά θες να κάψεις λίπος; Τότε κάνε αυτές τις 4 ασκήσεις
Fitness

Μισείς τον διάδρομο αλλά θες να κάψεις λίπος; Τότε κάνε αυτές τις 4 ασκήσεις

17.02.2026
Τα 4 πιο συχνά λάθη που κάνουν οι 9/10 με το μαξιλάρι και καταστρέφουν τον ύπνο τους
Life

Τα 4 πιο συχνά λάθη που κάνουν οι 9/10 με το μαξιλάρι και καταστρέφουν τον ύπνο τους

17.02.2026
Έτσι θα οργανώσεις σωστά το ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη σου
Life

Έτσι θα οργανώσεις σωστά το ντουλάπι κάτω από τον νεροχύτη σου

17.02.2026
Σκόπελος: Στη 2η θέση ανάμεσα στους 13 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για «slow travel»
Life

Σκόπελος: Στη 2η θέση ανάμεσα στους 13 κορυφαίους προορισμούς του κόσμου για «slow travel»

17.02.2026
Μακεδονικός Χαλβάς: Γιορτάζοντας την Καθαρά Δευτέρα με ένα ξεχωριστό παραμύθι
Food

Μακεδονικός Χαλβάς: Γιορτάζοντας την Καθαρά Δευτέρα με ένα ξεχωριστό παραμύθι

17.02.2026
Αυτά τα 5 ζώδια έχουν το ψέμα στο τσεπάκι τους – Ο Δίδυμος είναι 1 από αυτά
Life

Αυτά τα 5 ζώδια έχουν το ψέμα στο τσεπάκι τους – Ο Δίδυμος είναι 1 από αυτά

17.02.2026
Care is Love Foundation: Πάνω από 60.000€ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη – Η μεγάλη επιτυχία της φιλανθρωπικής συναυλίας
Life

Care is Love Foundation: Πάνω από 60.000€ για τα παιδιά που έχουν ανάγκη – Η μεγάλη επιτυχία της φιλανθρωπικής συναυλίας

17.02.2026
Ανεμοδαρμένα Ύψη: Τα κρυφά red flags πίσω από τον πιο παθιασμένο έρωτα
Life

Ανεμοδαρμένα Ύψη: Τα κρυφά red flags πίσω από τον πιο παθιασμένο έρωτα

17.02.2026
Το νέο hair look της Beyonce είναι η αλλαγή που κανένας δεν περίμενε
Beauty

Το νέο hair look της Beyonce είναι η αλλαγή που κανένας δεν περίμενε

17.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Νέο σχέδιο για τις περιφερειακές άδειες-Όλα τα κανάλια σε υψηλή ευκρίνεια- Η περίπτωση Βελόπουλου

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Cosmote TV-Netflix-Disney+ με μία συνδρομή

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Ξανά στο τραπέζι οι άδειες εθνικής εμβέλειας για το ραδιόφωνο- Μείζον θέμα η ασφάλεια των πτήσεων

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Το Μαξίμου αρχίζει να… σεντράρει υπουργούς

Πολύ… καλό για το τίποτα!

Πολύ… καλό για το τίποτα!

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ

HELLENiQ ENERGY – Chevron: Έρευνες – σταθμός σε 47.000 τ.χλμ