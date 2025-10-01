Η Doja Cat με την φιλόδοξη Tour Ma Vie θα ξεσηκώσει το κοινό σε 4 ηπείρους

Η περιοδεία ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2026 από τη Βραζιλία και καταλήγει τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης

Η Doja Cat, μία από τις πιο ανατρεπτικές και δημιουργικές προσωπικότητες της σύγχρονης pop σκηνής, είναι έτοιμη να ξεσηκώσει το κοινό της σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Με το νέο άλμπουμ της «Vie» να έχει μόλις κυκλοφορήσει, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε την πιο φιλόδοξη περιοδεία της έως σήμερα: το «Tour Ma Vie World Tour». Ένα μουσικό ταξίδι που ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2026 από τη Βραζιλία και καταλήγει τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς στο εμβληματικό Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Από το Σάο Πάολο στην Ευρώπη

Η μεγάλη περιοδεία ξεκινά στις 5 Φεβρουαρίου από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας και θα περάσει από το Μπουένος Άιρες, τη Σαντιάγο, τη Λίμα, την Μπογκοτά και την Πόλη του Μεξικού, πριν ταξιδέψει στην Ευρώπη. Εκεί, η Doja Cat θα εμφανιστεί σε σημαντικές μουσικές πρωτεύουσες, όπως το Δουβλίνο, το Λονδίνο, η Λισαβόνα, το Παρίσι, το Άμστερνταμ, το Αμβούργο, το Βερολίνο και η Κρακοβία. Η περιοδεία θα περάσει και από τα μεγάλα φεστιβάλ, με αποκορύφωμα την εμφάνιση στο «Primavera Sound» της Βαρκελώνης, όπου η Doja Cat θα μοιραστεί τη σκηνή με κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Από τον Οκτώβριο του 2026, η Doja Cat μεταφέρει το «Tour Ma Vie» στη Βόρεια Αμερική. Οι συναυλίες θα ξεκινήσουν από το Ντιτρόιτ και θα περάσουν από πόλεις-σταθμούς όπως το Σικάγο, το Ντένβερ, το Βανκούβερ, το Σιάτλ, το Λος Άντζελες, το Λας Βέγκας, το Μαϊάμι, το Τορόντο, τη Βοστώνη και τη Φιλαδέλφεια. Το φινάλε θα δοθεί στις 1 Δεκεμβρίου στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, σε μια βραδιά που αναμένεται να αποτελέσει την κορυφαία στιγμή της περιοδείας.

Προηγούμενα shows στην Ασία και την Ωκεανία

Η περιοδεία του 2026 έρχεται ως συνέχεια των ήδη ανακοινωμένων εμφανίσεων για το 2025, που θα πραγματοποιηθούν στην Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ασία. Μεταξύ αυτών, συναυλίες σε πόλεις όπως το Σίδνεϊ, η Μελβούρνη, η Σεούλ, το Τόκιο, η Μανίλα και η Μπανγκόκ. Έτσι, η Doja Cat θα έχει καλύψει σχεδόν κάθε ήπειρο πριν μπει στο πιο απαιτητικό κομμάτι της περιοδείας της.

Η περιοδεία «Tour Ma Vie» δεν υπόσχεται μόνο εκρηκτικές συναυλίες, αλλά και εμπειρίες ειδικά σχεδιασμένες για τους πιο αφοσιωμένους fans. Τα VIP πακέτα περιλαμβάνουν premium εισιτήρια, πρόσβαση στο pre-show «CLUB VIE VIP Lounge», συλλεκτικά δώρα Doja Cat και άλλες εκπλήξεις που ανεβάζουν το live σε άλλο επίπεδο.

Η σημασία του «Tour Ma Vie»

Το «Tour Ma Vie World Tour», που προωθείται από τη Live Nation, αποτελεί την πιο εκτενή περιοδεία της Doja Cat μέχρι σήμερα και την πρώτη φορά που αναλαμβάνει ρόλο headliner σε τόσες διαφορετικές περιοχές του πλανήτη. Πρόκειται για μια στιγμή-σταθμό στην καριέρα της, που επιβεβαιώνει ότι η Doja Cat δεν είναι απλώς ένα viral φαινόμενο του TikTok, αλλά μια καλλιτέχνιδα με όραμα, διάρκεια και απήχηση.

