MTV VMAs 2025: Η Doja Cat έφαγε το κραγιόν της – Η εμφάνιση που έγινε viral

Η εκκεντρική τραγουδίστρια έδωσε... γεύση στο κόκκινο χαλί, δαγκώνοντας το κραγιόν της μπροστά στις κάμερες

Στις 7 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των φετινών MTV Video Music Awards 2025, η Doja Cat κατάφερε για άλλη μία φορά να κλέψει την παράσταση πριν καν ξεκινήσει το σόου.

Κατά την εντυπωσιακή της άφιξη στον κόκκινο χαλί, φορώντας ένα εκκεντρικό φόρεμα σε παστέλ αποχρώσεις και συνοδευόμενη από έντονο μακιγιάζ και πλούσια χτενισμένα μαλλιά, η τραγουδίστρια έκανε κάτι απίστευτο: δάγκωσε το κραγιόν της μπροστά στους φωτογράφους και το… έφαγε.

Διάβασε επίσης: MTV VMAs 2025: Το ροκ αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne από Aerosmith και Yungblud

Όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα, το κραγιόν που κρατούσε δεν ήταν αληθινό, αλλά ένα σοκολατένιο γλυκό, ειδικά σχεδιασμένο για εκείνη από διάσημο ζαχαροπλάστη, στο πλαίσιο μιας συμβολικής κίνησης. Η Doja Cat επέλεξε να δώσει έτσι έναν δημιουργικό και χιουμοριστικό τόνο στην εμφάνισή της στα MTV Video Music Awards 2025, παραμένοντας πιστή στην προκλητική και καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Η θεατρική αυτή στιγμή δεν ήταν τυχαία. Συνοδευόταν από την ανακοίνωση της νέας της συνεργασίας με την MAC Cosmetics, με την Doja Cat να αναλαμβάνει ρόλο παγκόσμιας πρέσβειρας της εταιρείας. Η ίδια δήλωσε πως το μακιγιάζ αποτελεί για εκείνη μέσο έκφρασης, καλλιτεχνικό «όπλο» και ταυτόχρονα έναν τρόπο δημιουργίας διαφορετικών χαρακτήρων.

Η σκηνή έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα να σχολιάζουν θετικά τη δημιουργικότητα και την τόλμη της. Τα διεθνή μέσα, όπως το People, το Glamour και το InStyle, χαρακτήρισαν τη στιγμή «πρωτότυπη», «προκλητικά ευφυή» και «απόλυτα ταιριαστή με την Doja Cat και την αισθητική της».

Παράλληλα, η εμφάνισή της στον κόκκινο χαλί με φόρεμα Balmain, πλατφόρμες σε έντονο χρώμα και αξεσουάρ σε σχήμα κραγιόν, συμπλήρωσε άψογα το concept της βραδιάς.

Διάβασε επίσης: Η Rosé είναι η πρώτη K-pop καλλιτέχνιδα που λαμβάνει βραβείο στα MTV VMAs