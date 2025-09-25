Η Doja Cat αποκαλύπτει το ειδος μουσικής που δεν θέλει να τραγουδήσει ποτέ

Η Doja Cat μιλά για το νέο της άλμπουμ «Vie», τις μουσικές της αναζητήσεις και το είδος μουσικής που δεν την εκφράζει καθόλου

Η Doja Cat είναι μια από τις πιο απρόβλεπτες καλλιτέχνιδες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Με κάθε της κυκλοφορία αποδεικνύει ότι δεν διστάζει να πειραματιστεί με ήχους και στυλ, παντρεύοντας την ποπ με την τζαζ, το R&B και το χιπ-χοπ. Ωστόσο, σε μια νέα της συνέντευξη στο CBS Sunday Morning, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα είδος μουσικής στο οποίο δεν σκοπεύει να στραφεί ποτέ.

Με χιούμορ αλλά και αποφασιστικότητα, η Doja Cat αποκάλυψε ότι δεν θα τραγουδήσει ποτέ country. Η τραγουδίστρια δηλώνει ότι θεωρεί τον εαυτό της μια ράπερ που φτιάχνει ποπ μουσική.

Το νέο άλμπουμ «Vie»

Η συζήτηση έρχεται λίγες μέρες πριν την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου άλμπουμ «Vie», που θα βγει στις 26 Σεπτεμβρίου. Ο δίσκος, σε παραγωγή του Jack Antonoff, είναι, όπως έχει ήδη αναφέρει η Doja Cat, περισσότερο «ποπ» σε σύγκριση με τον προηγούμενο, «Scarlet» (2023). Η ίδια εξήγησε: «Μου πήρε καιρό να εκτιμήσω τα παλιότερα κομμάτια μου. Μέχρι το ξεκίνημα αυτού του νέου άλμπουμ, του “Vie”, δεν μου άρεσε ιδιαίτερα το “Say So” λόγω του mainstream ήχου του. Νομίζω ότι αυτός ο δίσκος είναι μια επιστροφή σε εκείνη την περίοδο».

Το πρώτο δείγμα

Το κοινό είχε ήδη την ευκαιρία να πάρει μια γεύση από το «Vie» με το single «Jealous Type», που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο και έφτασε στο Νο. 28 του Billboard Hot 100. Η Doja Cat παρουσίασε μάλιστα το κομμάτι ζωντανά στα MTV Video Music Awards 2025, σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση μαζί με τον Kenny G.

Η Doja Cat συνεχίζει να εντυπωσιάζει, όχι μόνο με τις μουσικές της επιλογές αλλά και με την ειλικρίνειά της. Ενώ παραμένει ανοιχτή σε νέες προκλήσεις και συνδυασμούς, η ίδια γνωρίζει τα όριά της και δηλώνει έτοιμη να ξανασυστηθεί στο κοινό μέσα από το «Vie». Το μόνο βέβαιο είναι ότι η καλλιτέχνιδα από την Καλιφόρνια δεν παύει να κινείται ανάμεσα στην ποπ και το χιπ-χοπ με τρόπο που την καθιστά μοναδική – και σίγουρα καμία έκπληξη δεν θα προέλθει από τον κόσμο της country.

