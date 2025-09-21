H Doja Cat αποκάλυψε την πλήρη tracklist του νέου της album Vie

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα, Doja Cat, παρουσιάζει 15 ολοκαίνουρια κομμάτια, ανάμεσά τους και το single «Jealous Type» που έχει ήδη κάνει αίσθηση

Η Doja Cat ετοιμάζεται να ταράξει ξανά τα νερά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Η πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα αποκάλυψε την πλήρη λίστα τραγουδιών του πέμπτου στούντιο album της με τίτλο «Vie», που κυκλοφορεί στις 26 Σεπτεμβρίου. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 15 κομμάτια και, όπως συνέβη και με το «Scarlet», δεν έχει καμία συνεργασία, στοιχείο που το κάνει ακόμη πιο προσωπικό.

Το πρώτο δείγμα από το «Vie» ήταν το single «Jealous Type», που ήδη ανέβηκε στο Νο. 3 του Hot Dance/Pop Songs chart και έφτασε στο Νο. 28 του Billboard Hot 100. Η Doja Cat παρουσίασε το κομμάτι με τον Kenny G σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στα MTV Video Music Awards 2025, όπου ήταν υποψήφιο για «τραγούδι του καλοκαιριού». Αν και δεν κέρδισε εκεί, η Doja Cat απέσπασε το βραβείο «Best K-pop» για το «Born Again» μαζί με τη LISA και τη RAYE.

Το «Vie» ακολουθεί το άλμπουμ «Scarlet» (2023), το οποίο επίσης δεν είχε συνεργασίες. Ωστόσο, η επεκταμένη εκδοχή «Scarlet 2 CLAUDE» περιελάμβανε σημαντικά collabs, με τον A$AP Rocky στο «URRRGE!!!!!!!!!!» και τον Teezo Touchdown στο «MASC». Αυτή τη φορά, η Doja Cat φαίνεται αποφασισμένη να παραδώσει ένα ολοκληρωτικά δικό της όραμα.

Με το «Vie», η Doja Cat υπόσχεται ένα άλμπουμ γεμάτο πειραματισμό, ένταση και την αδιαμφισβήτητη προσωπική της σφραγίδα. Χωρίς συνεργασίες, αλλά με 15 νέα τραγούδια που φιλοδοξούν να κατακτήσουν τα charts, η καλλιτέχνιδα δείχνει πως συνεχίζει να εξελίσσεται, τολμώντας να παίξει με όρια και ήχους. Όλα δείχνουν πως η εποχή του «Vie» θα σηματοδοτήσει ένα ακόμη μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα της Doja Cat.

