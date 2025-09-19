Miley Cyrus: Το Something Beautiful επιστρέφει σε deluxe edition με εμβληματικές συνεργασίες

Η Miley Cyrus ξέρει να κρατά το κοινό της σε εγρήγορση. Μετά την κυκλοφορία του album «Something Beautiful» τον Μάιο, η pop star επιστρέφει με μια deluxe εκδοχή που εμπλουτίζει το ήδη πολυσυζητημένο έργο με δύο νέες συνεργασίες-έκπληξη. Το αποτέλεσμα; Ένα άλμπουμ που αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως η Miley Cyrus δεν φοβάται να δοκιμάσει, να πειραματιστεί και να αφήσει το προσωπικό της στίγμα.

Η deluxe edition του «Something Beautiful» περιλαμβάνει πλέον 15 τραγούδια. Στα δύο καινούργια κομμάτια συναντάμε σπουδαία ονόματα της rock σκηνής: το «Secrets», μια μελωδική μπαλάντα όπου η Miley Cyrus συνεργάζεται με τους Mick Fleetwood και Lindsey Buckingham των Fleetwood Mac και το «Lockdown», που κλείνει το άλμπουμ με τη χαρακτηριστική φωνή και ενέργεια του David Byrne, εμβληματικού frontman των Talking Heads. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Miley Cyrus και ο David Byrne συναντιούνται μουσικά. Το 2022 είχαν εμφανιστεί μαζί στο NBC New Year’s Eve Special, τραγουδώντας το «Let’s Dance» του David Bowie και το «Everybody’s Coming To My House» του David Byrne.

Το «Something Beautiful», ένα έργο με συνεργασίες από τους Alvvays, τους Model/Actriz, τους The War on Drugs, τη Danielle Haim, τον Flea, τη Naomi Campbell και τη Brittany Howard, κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2024 και έφτασε στο Νο. 4 του Billboard 200. Το άλμπουμ συνοδεύτηκε από ένα μουσικό φιλμ που έγραψε και σκηνοθέτησε η ίδια η Miley Cyrus, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Tribeca, προβλήθηκε σε αίθουσες για μία και μόνο νύχτα και στη συνέχεια ανέβηκε στο Hulu. Η καλλιτέχνιδα, που έχει στο ενεργητικό της 15 εμφανίσεις στο top 10 του Billboard 200, με πέντε Νο. 1 άλμπουμ, έχει κατακτήσει και δύο φορές το Billboard Hot 100, με το «Wrecking Ball» το 2013 και το «Flowers» το 2023.

