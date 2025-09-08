Miley Cyrus: Αποκαλύπτει την καταστροφική συμβουλή που της έδωσε η μητέρα της

Η Miley Cyrus αποκαλύπτει την πιο λάθος συμβουλή που της έδωσε η μητέρα της για τις σχέσεις, ενώ οι αδελφές της συμφωνούν

Συνήθως όταν χρειαζόμαστε μια καλή συμβολή γύρω από το dating και τις ρομαντικές σχέσεις, στρεφόμαστε προς τη σοφία της μητέρας μας. Εκείνη, μέσα από την εμπειρία της, ξέρει πάντα καλύτερα και η συμβουλή της είναι θησαυρός ανεκτίμητης αξίας. Με το ίδιο σκεπτικό σκέφτηκε και η Miley Cyrus, η οποία στράφηκε στη μητέρα της, Tish Cyrus, προκειμένου να τη συμβουλεύσει για μια σχέση της.

Με αφορμή τη φωτογράφιση που πραγματοποιήθηκε για το τελευταίο εξώφυλλο του The Cut, μαζί με τις αδελφές της Noah και Brandi, καθώς και τη μητέρα τους Tish, η πετυχημένη τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην πιο κακή dating συμβουλή που της είχε δώσει η μητέρα της και που την οδήγησε σε λάθος κατεύθυνση.

«Η μαμά πάντα ήθελε να μείνω με τον λάθος άντρα επειδή είναι sexy», είπε η ποπ σταρ, η οποία είχε προηγουμένως σχέσεις με τον πρώην αρραβωνιαστικό της Liam Hemsworth και τον Cody Simpson, πριν μπει σε σχέση με τον Maxx Morando το 2021.

Η Tish εξήγησε: «Λοιπόν, ήταν μια εξαιρετική συμβουλή, γιατί μετά από τόσα χρόνια, κάπως το ξεπερνάς και απλώς… βρίσκεσαι σε μια σχέση. Τουλάχιστον έχεις κάποιον απέναντί σου που είναι απίστευτα ελκυστικός».

Η Miley διαφώνησε: «Όχι, εγώ τελικά βρήκα έναν άνθρωπο που σημαίνει πολλά για μένα, με φροντίζει, με σέβεται και μου φέρεται πραγματικά καλά». Και συνέχισε: «Έπρεπε να το μάθω με τον δύσκολο τρόπο, γιατί η μαμά μου μού έδειξε τον λάθος δρόμο, κι έτσι έπρεπε να ανακαλύψω μόνη μου τον σωστό».

Η Noah, 25 ετών, η οποία είναι αρραβωνιασμένη με τον σχεδιαστή μόδας Pinkus, σχολίασε πως νιώθει σαν να βρίσκεται «στο ίδιο καράβι» όσον αφορά τις συμβουλές της Tish.

Η Miley πρόσθεσε: «Έπρεπε να βρω κάποιον που με σέβεται, και η μαμά ποτέ δεν είχε τον σεβασμό στις τρεις πρώτες προτεραιότητές της. Η μαμά έλεγε, “Πρέπει να είναι ψηλός”».

Η Brandi, 38 ετών, αστειεύτηκε λέγοντας πως ο σύντροφός της, Matt Southcombe, είναι «όμορφος όσο δεν πάει». «Ο δικός μου είναι επίσης καυτός όσο δεν πάει», απάντησε η Miley. «Αλλά ο δικός μου με σέβεται κιόλας».

Υπερασπιζόμενη τη μητέρα τους, η Brandi πρόσθεσε πως η Tish «έχει εξελιχθεί» με τον καιρό. «Αυτό συμβαίνει γιατί βρήκε κάποιον που είναι ελκυστικός και τη σέβεται. Αυτός είναι πάντα ο στόχος», σχολίασε η Miley, αναφερόμενη στον σύζυγο της Tish, Dominic Purcell, με τον οποίο παντρεύτηκε το 2023, μετά το διαζύγιό της από τον Billy Ray Cyrus την προηγούμενη χρονιά.

Η Tish μπορεί να έχει βελτιώσει τις συμβουλές της με τα χρόνια, αλλά σε πρόσφατη συνέντευξή της στο PEOPLE, η Noah μίλησε ανοιχτά για τα μαθήματα που πήρε από τη Miley, μεγαλώνοντας βλέποντάς την να γίνεται διάσημη μέσα από τη σειρά Hannah Montana.

«Δεν το έβλεπα σαν κάτι από το οποίο μάθαινα», εξήγησε η Noah. «Καθώς μεγάλωνα όμως, και όταν ήμουν πια 16 και έκανα τα δικά μου, άρχισα να βιώνω στιγμές στην καριέρα της που, από τη δική της οπτική, ίσως ήταν δύσκολες ή μεταβατικές περίοδοι, αλλαγές που αποτέλεσαν καλό παράδειγμα για το τι να κάνεις ή τι να μην κάνεις, τι να επιτρέπεις στους άλλους να σου κάνουν ή τι σημαίνει ότι σε εκμεταλλεύονται».

