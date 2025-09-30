Denim capris reloaded: Από τα 00’s στο street style του φθινοπώρου

Τα denim capris επιστρέφουν δυναμικά το φθινόπωρο του 2025, συνδυάζοντας στιλ, και άνεση σε κάθε σου εμφάνιση

Τα capri παντελόνια έχουν πλέον επιστρέψει για τα καλά στο προσκήνιο της μόδας. Η σιλουέτα που κάποτε κυριαρχούσε στις αρχές των ’00s, και ανέδειξε τις γάμπες, έκανε δυναμική επανεμφάνιση στις αρχές του 2024, και αμέσως προκάλεσε διχασμό. Για πολλούς, ήταν μια έκπληξη να βλέπουν ξανά στους δρόμους τα bottoms που φορούσαν ως έφηβοι. Ωστόσο, φαίνεται ότι το trend κερδίζει σταδιακά αποδοχή, με τα denim capris να πρωταγωνιστούν τόσο στις πασαρέλες όσο και στο καθημερινό street style.

Σύμφωνα με τη stylist και δημιουργό περιεχομένου Marina Ingvarsson, τα capris θα συνεχίσουν να κυριαρχούν και το φθινόπωρο. «Παρά την αρχική αμφισβήτηση, τα capris έχουν εξελιχθεί από καλοκαιρινό staple σε ένα ευέλικτο transitional κομμάτι, που στηρίζεται από celebrities όπως οι Hailey Bieber και Emily Ratajkowski, και παρουσιάζεται σε συλλογές οίκων όπως Louis Vuitton και Chanel», εξηγεί. Όσον αφορά τα denim capris, η Ingvarsson τα χαρακτηρίζει «χαμαιλέοντες»: συνδυάζονται άψογα με καθημερινά basics αλλά και με πιο dressy βραδινές εμφανίσεις. «Το κλειδί είναι η ισορροπία, κράτησε το πάνω μέρος πιο όγκο για να αντισταθμίσετε το cropped τελείωμα, και μην φοβηθείς να αναμείξετε υφές όπως τζιν με μάλλινα ή δερμάτινα κομμάτια για cozy φθινοπωρινό αποτέλεσμα», προτείνει.

Διάβασε επίσης: Underwear as Outerwear: Η πιο τολμηρή τάση από τις πασαρέλες SS2026

Πώς να τα Συνδυάσεις

Το ανδρόγυνο στιλ παραμένει δημοφιλές και φέτος. Ένας μοντέρνος τρόπος να το ενσωματώσεις είναι να φορέσεις blazer, πουκάμισο και γραβάτα με τα denim capris της μόδας, προσθέτοντας μια θηλυκή νότα με διχρωμικά μπαλαρίνα παπούτσια.

Για πιο casual ή βραδινές εμφανίσεις, ένα oversized δερμάτινο μπουφάν ισορροπεί τη σιλουέτα και δίνει στιλ. Συνδύασέ το με μαύρες σουέντ γόβες και δερμάτινη τσάντα για ένα ολοκληρωμένο φθινοπωρινό look.

Όταν ο καιρός δεν ευνοεί τη μίνι φούστα, τα jean capris είναι η ιδανική εναλλακτική. Η Gigi Hadid έδωσε παράδειγμα για το πώς να φορέσεις τη σιλουέτα με body-hugging capris, fitted μαύρο tank top και μυτερά ψηλοτάκουνα, ολοκληρώνοντας το outfit με μαύρα γυαλιά ηλίου, το απόλυτο model-off-duty look.

Είναι η τέλεια βάση για layering. Φόρεσέ τα με λευκό πουκάμισο και πρόσθεσε slouchy blazer ή δερμάτινο jacket ανάλογα με το στιλ σου. Για έξτρα λεπτομέρεια, συνδύασε leg warmers με slingback heels και δημιούργησε ένα cozy αλλά παράλληλα στιλάτο φθινοπωρινό outfit.

Διάβασε επίσης: Η it bag-εμμονή της σεζόν; Έρχεται σε ροζ και κάνει κάθε look πιο chic

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.