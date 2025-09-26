Underwear as Outerwear: Η πιο τολμηρή τάση από τις πασαρέλες SS2026

Από τις maximalist παγιέτες της Mithridate μέχρι τα minimal λευκά σλιπ του Dilara Findikoglu, η τάση του underwear-as-outerwear κυριάρχησε στην London Fashion Week

Η εσώρουχα μόδα δεν είναι πλέον μόνο για το υπνοδωμάτιο. Από το 2022, όταν η Bella Hadid φωτογραφήθηκε να τρώει πίτσα φορώντας μόνο το σλιπ της και Uggs, μια στιγμή που έγινε viral, η τάση του underwear-as-outerwear άρχισε να κερδίζει έδαφος. Τρία χρόνια μετά, η τάση όχι μόνο συνεχίζει, αλλά φτάνει σε νέα ύψη, όπως φάνηκε στις πασαρέλες της London Fashion Week για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026. Τα σλιπ βγήκαν στο προσκήνιο, όχι σε απλές εκδοχές, αλλά σε glamorous, εξεζητημένα σχέδια, από λαμπερά με παγιέτες μέχρι ζευγάρια διακοσμημένα με μικρούς φιόγκους.

Οι σχεδιαστές επαναπροσδιόρισαν το underwear ως statement piece. Στη Mithridate, ο creative director Daniel Fletcher παρουσίασε ένα μοντέλο με μαρουν παγιετέ σλιπ, συνδυάζοντάς τα με πουά jacket και ψηλές δερμάτινες μπότες, δείχνοντας πως τα underwear μπορούν να γίνουν κεντρικό στοιχείο ενός ολοκληρωμένου look. Από την άλλη, η Yuhan Wang επέλεξε ρομαντικά σχέδια με floral και γκρι αποχρώσεις, στολισμένα με μικρούς φιόγκους, συνδυάζοντάς τα με boho-chic δαντελένια πουκάμισα και cropped hoodies.

Στη Simone Rocha, τα ribbed σλιπ αποκτούσαν πολυτέλεια με κρυστάλλους σε διάφορα σχήματα, σχηματίζοντας κάθετες γραμμές μπροστά. Ορισμένα φορέθηκαν με cropped tube tops, αφήνοντας το δέρμα να αναδειχθεί, ενώ άλλα στρώθηκαν κάτω από διαφανείς maxi φούστες, κρατώντας τη λάμψη των underwear στο επίκεντρο. Και για όσους προτιμούν το minimal στυλ à la Hadid; Η Dilara Findikoglu παρουσίασε απλά λευκά σλιπ, στιλιζαρισμένα με κορσέ και μακριά ριχτά tops, αλλά θα έδειχναν εξίσου cool κάτω από oversized cardigan ή rugby top.

Φοβήθηκες λίγο; Δεν είναι για όλους το ιδανικό σενάριο να κυκλοφορούν χωρίς παντελόνι. Ωστόσο, υπάρχουν τρόποι να ενσωματώσεις την τάση. Από layering με μακριά trench coats μέχρι styling πάνω από leggings, τα underwear-as-outerwear look υπόσχονται εντυπωσιακές εμφανίσεις όπου κι αν βρεθείς.

