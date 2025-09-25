Οι τάσεις στα παπούτσια που ορίζουν το φθινόπωρο του 2025

Από τα exotic stilettos έως τα κόκκινα statement τακούνια, αυτά είναι τα κορυφαία shoe trends για το φθινόπωρο του 2025

Με την επίσημη έναρξη του φθινοπώρου, η μόδα αφήνει πίσω της τα σανδάλια και τα δροσερά flip-flops του καλοκαιριού για να υποδεχτεί τις πρώτες ψυχρές μέρες με στιλ και δυναμισμό. Οι διεθνείς πασαρέλες του Λονδίνου, του Παρισιού και του Μιλάνου λειτούργησαν σαν κρυστάλλινη σφαίρα, αποκαλύπτοντας ποια παπούτσια θα γίνουν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές της σεζόν. Τα μεγάλα fashion houses, από τη Gucci μέχρι τη Prada και τη Burberry, μας δίνουν έμπνευση για το πώς θα κάνουμε το μεταβατικό μας στιλ πιο ενδιαφέρον και ενημερωμένο.

Από εκρηκτικά stilettos σε exotic prints μέχρι country boots με boho διάθεση, και από σοφιστικέ sling-backs σε έντονες αποχρώσεις έως μελλοντολογικά sculptural heels, τα trends του φθινοπώρου έχουν να προσφέρουν επιλογές για κάθε γούστο και περίσταση. Είτε θέλεις να ανανεώσεις το office look σου είτε να δώσεις μια σέξι πινελιά στις βραδινές σου εμφανίσεις, αυτός ο οδηγός θα σε βοηθήσει να κάνεις το πιο στιλάτο σου «βήμα» μπροστά.

Exotic print stilettos

Όταν η Miuccia Prada παρουσιάζει exotic stilettos στο runway της Miu Miu, ξέρεις ότι μιλάμε για τάση που θα απογειωθεί. Snake και alligator prints σε κλασικές γόβες ανανεώνουν το καθημερινό ντύσιμο, δίνοντας μια δόση «εκκεντρικής πολυτέλειας». Συνδύασέ τα με τζιν ή midi φούστα για να χαρίσεις στο look σου χαρακτήρα, ή φόρεσέ τα με cozy κάλτσες για ένα playful αποτέλεσμα που θυμίζει «granny chic».

Μπότες πάνω από το γόνατο

Οι ψηλές μπότες πάνω από το γόνατο επιστρέφουν δυναμικά, με την Toteme και τη Sportmax να δίνουν έμφαση σε slouchy γραμμές και ουδέτερες μπεζ αποχρώσεις. Πρόκειται για τον απόλυτο συνδυασμό άνεσης και πολυτέλειας. Φόρεσέ τες με μίνι φούστα για catwalk-ready διάθεση ή με oversized πουλόβερ για effortless chic look.

Μπορντό slingbacks

Το corporate chic αποκτά πικάντικη ανατροπή με sling-backs σε βαθύ μπορντό. Saint Laurent και Coperni τα πρότειναν με μυτερές γραμμές και λεπτό τακούνι, kitten ή stiletto. Είναι το τέλειο ταίρι για tailored παντελόνια, αυστηρά κοστούμια ή ακόμα και midi φούστες. Ένα παπούτσι που συνδυάζει κομψότητα και bold χαρακτήρα.

Country μπότες

Με την αναβίωση του boho-chic, οι country μπότες επιστρέφουν σε updated εκδοχές. Burberry και Zimmermann παρουσίασαν chunky knee-high μπότες που αποπνέουν πρακτικότητα αλλά και θηλυκότητα. Σε γήινες αποχρώσεις όπως σοκολατί, ώχρα ή μπορντό, από σουέντ ή δέρμα, είναι ιδανικές για όσες αγαπούν το κοσμοπολίτικο «boho spirit».

Τακούνια που θυμίζουν γλυπτά

Οι Gucci και Acne Studios μας δείχνουν ότι τα παπούτσια μπορούν να γίνουν statement piece από μόνα τους. Τα λευκά sculptural heels, με γεωμετρικές γραμμές και φουτουριστικές σιλουέτες, κλέβουν την παράσταση. Είναι διαχρονικά και ταυτόχρονα anti-trend, ένα ζευγάρι που θα σε συνοδεύει για χρόνια.

Lipstick red τακούνια

Το κόκκινο συνεχίζει να κυριαρχεί, αυτή τη φορά στα παπούτσια. Από scarlet μέχρι pillar box red, οι αποχρώσεις που είδαμε στις πασαρέλες του Ferragamo δίνουν χαρακτήρα ακόμα και στο πιο μίνιμαλ outfit. Ένα κόκκινο τακούνι μπορεί να αναβαθμίσει εύκολα το ντύσιμο και να προσθέσει το απαραίτητο «wow factor» χωρίς κόπο.

Metallic στοιχεία

Η λάμψη του ασημιού κάνει δυναμικό comeback. Η Prada και η Isabel Marant πρότειναν slinky, pointed-toe γόβες με ankle straps που θυμίζουν 90s club culture. Sexy, εκλεπτυσμένες και άκρως «βραδινές», είναι το ιδανικό ζευγάρι για party season, συνοδευόμενο από το αγαπημένο σου cocktail dress.

