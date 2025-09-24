Fashion 24.09.2025

London Fashion Week SS 2026: Τα street style trends που κλέβουν την παράσταση

london_fashion_week
Οι δρόμοι του Λονδίνου αποκαλύπτουν τις πραγματικές τάσεις της μόδας, συνδυάζοντας effortless staples με statement αξεσουάρ
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά την καταιγιστική παρουσίαση στη Νέα Υόρκη, η fashion σκηνή διέσχισε τον Ατλαντικό για την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, φέρνοντας στο προσκήνιο τόσο τα παραδοσιακά βρετανικά brands όσο και τη νέα φουρνιά σχεδιαστών που ανανεώνουν τη σκηνή.

Οι κλασικοί οίκοι όπως οι Burberry, Erdem και Emilia Wickstead προσέφεραν τη διαχρονική βρετανική τεχνογνωσία και κομψότητα, ενώ η νέα γενιά σχεδιαστών, με ονόματα όπως Dilara Findikoglu, Simone Rocha και Conner Ives, έδωσαν φρέσκο αέρα στην εβδομάδα μόδας. Νέος στην αγορά είναι και ο Rory William Docherty από τη Νέα Ζηλανδία, που έκανε το επίσημο ντεμπούτο του στη LFW φέτος.

london_fashion_week
https://www.instagram.com/francescababbi/

Αν και οι πασαρέλες σου δίνουν μια πρώτη γεύση για τα wardrobes του αύριο, οι δρόμοι του Λονδίνου αποκαλύπτουν την πραγματική μόδα στην πράξη. Με τον φθινοπωρινό καιρό να παίζει παιχνίδια, τα looks βασίζονται σε μεγάλα, αέρινα παλτό και εντυπωσιακά layering, ολοκληρωμένα με αξεσουάρ που κερδίζουν τα βλέμματα και statement headwear.

Τα μοντέλα εκτός σκηνής επιλέγουν effortless staples, ενώ οι τολμηρές στιλιστικές πινελιές στα πεζοδρόμια της πόλης δίνουν τον τόνο για τις τάσεις που θα ακολουθήσουν. Από κομψά στιλιστικά tricks μέχρι παιχνιδιάρικα αξεσουάρ, τα street style looks της εβδομάδας μόδας καθορίζουν πώς θα ντυθείς την επόμενη σεζόν.

london_fashion_week
https://www.instagram.com/francescababbi/

Επιστροφή στο punk Λονδίνο

Όπως όλα δείχνουν, οι δρόμοι του Λονδίνου επιστρέφουν στην punk διάθεσή τους. Πολλοί καλεσμένοι περπάτησαν στα πεζοδρόμια της πρωτεύουσας με DIY φούστες από μαντήλια, κυρίως σε καρό μοτίβα, ολοκληρωμένες με παραμάνες και statement, ογκώδεις ζώνες που τραβούν αμέσως τα βλέμματα.

london_street_style
https://www.instagram.com/francescababbi/

Όλοι χορεύουν στον ρυθμό των polka dots 

Αν νόμιζες ότι το πουά περιορίζεται στο μεσογειακό καλοκαίρι, κάνεις λάθος. Οι δρόμοι της βρετανικής πρωτεύουσας γέμισαν με φορέματα, φούστες και tops στο διαχρονικό μοτίβο των polka dots, αποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται για μια ακόμα παροδική τάση, αλλά για ένα νέο fashion staple που αναβαθμίζει με γλυκό τρόπο τα φθινοπωρινά σύνολα.

polka_dots_london_street_style
https://www.instagram.com/francescababbi/

Ενδιαφέρουσες γραμμές 

Αυτό που κάποτε θα θεωρούνταν αισχρό κατασκευαστικό λάθος, είναι σήμερα η τελευταία λέξη της μόδας. Το φερμουάρ σε παντελόνια και φούστες δεν είναι πλέον στο σημείο στο οποίο προβλέπεται, αλλά έχουν μετακινηθεί λίγα εκατοστά και έχουν πάρει μια πλάγια κλίση, η οποία φαίνεται να προσφέρει περισσότερο ενδιαφέρον στην όλη εικόνα.

london_street_style
https://www.instagram.com/francescababbi/

Boat shoes 

Αυτό το φθινόπωρο, τα boat shoes θα φορεθούν τόσο από γυναίκες όσο και από άνδρες. Το παπούτσι που για χρόνια θεωρούνταν ξεπερασμένο και απουσίαζε από κάθε σύγχρονη ντουλάπα, επιστρέφει δυναμικά, κερδίζοντας τη νέα αγάπη της Gen Z.

boat_shoes_london_fashion_week
https://www.instagram.com/francescababbi/

Το φόρεμα πάνω από το παντελόνι 

Αυτή η τάση επιστρέφει κατευθείαν από τη χρυσή εποχή των 00’s, αποδεικνύοντας ότι η αισθητική Y2K θα μας απασχολεί για πολύ καιρό ακόμη. Πολλές καλεσμένες της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου περπάτησαν στους δρόμους φορώντας σατέν φορέματα πάνω από τα αγαπημένα τους παντελόνια, συνδυάζοντας τον ρομαντισμό με ένα παιχνιδιάρικο layering που ξεχωρίζει.

dress_london_fashion_week
https://www.instagram.com/francescababbi/

Fashion Street style Εβδομάδα Μόδας Λονδίνου μόδα
