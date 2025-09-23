Fashion 23.09.2025

Step into fall: Οι μπότες της νέας σεζόν γίνονται το πιο statement κομμάτι της ντουλάπας σου

Οι τάσεις στις μπότες που διαμορφώνουν το φθινοπωρινό στιλ και μετατρέπουν το πιο κλασικό παπούτσι σε απόλυτο fashion statement
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Φθινόπωρο 2025 προμηνύεται συναρπαστικό, τουλάχιστον για τις γκαρνταρόμπες μας. Οι σχεδιαστές μάς προσφέρουν μια ευρεία γκάμα επιλογών, από κλασικά κομμάτια σε νέα εκτέλεση έως εντελώς φρέσκες ιδέες που αναβαθμίζουν την έννοια του καθημερινού στιλ. Και αν υπάρχει μια κατηγορία που κλέβει την παράσταση, αυτή είναι αναμφίβολα οι μπότες.

Από τα runways μέχρι τα social media, οι τάσεις διαμορφώνονται ήδη και οι μπότες αναδεικνύονται στο απόλυτο fashion statement της σεζόν. Μοντέρνες, πρακτικές αλλά και τολμηρές, έχουν τη δύναμη να μεταμορφώσουν κάθε εμφάνιση. Ακολουθούν οι 6 κυρίαρχες τάσεις που θα δούμε παντού τους επόμενους μήνες.

Εξοτική διάθεση 

Η έμφαση σε πολυτελείς υφές και ιδιαίτερες επιφάνειες δίνει νέα ζωή στο κλασικό σχήμα της μπότας. Φινιρίσματα που θυμίζουν animal prints, ανάγλυφα σχέδια και υλικά με πλούσια αφή δημιουργούν μια εικόνα δυναμική και ατμοσφαιρική. Οι μπότες με τέτοιες λεπτομέρειες μπορούν να γίνουν το κεντρικό στοιχείο μιας εμφάνισης, προσφέροντας ένταση και προσωπικότητα χωρίς να χρειάζονται υπερβολές.

Sock Boots

Η επιστροφή των sock boots γίνεται με φρέσκια προσέγγιση. Αντί για τις λεπτές και εύθραυστες εκδοχές του παρελθόντος, η νέα εποχή τα θέλει με πιο άνετες γραμμές, φλατ σόλες και ανθεκτικά υλικά, όπως μαλακό δέρμα ή πλεκτά υφάσματα. Η μπότα γίνεται προέκταση του ποδιού, αγκαλιάζοντάς το με άνεση, ενώ παραμένει κομψή και λειτουργική. Αυτή η τάση δείχνει την ανάγκη για υποδήματα που μπορούν να σταθούν τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και σε πιο ιδιαίτερες περιστάσεις.

Cowboy 

Οι μπότες με έμπνευση από το κλασικό Western στιλ επιστρέφουν, αλλά σε μια εκδοχή λιγότερο παραδοσιακή και περισσότερο εκλεπτυσμένη. Οι γραμμές τους είναι πιο καθαρές, τα χρώματα πιο ουδέτερα και οι λεπτομέρειες περιορίζονται στο απολύτως απαραίτητο. Αυτή η μινιμαλιστική προσέγγιση επιτρέπει στις cowboy μπότες να ξεπεράσουν την έννοια του trend και να γίνουν μέρος μιας διαχρονικής γκαρνταρόμπας, που συνδυάζεται εύκολα με διαφορετικά στιλ.

Τετράγωνο τακούνι

Μετά από αρκετές σεζόν όπου τα λεπτά τακούνια κυριάρχησαν, η επιστροφή των block heels μοιάζει σαν μια ανάσα ισορροπίας. Οι μπότες με σταθερά, χοντρά τακούνια προσφέρουν ύψος αλλά και σιγουριά στο βήμα, ενώ οι σιλουέτες τους παραμένουν θηλυκές και κομψές. Οι σχεδιαστές προτείνουν σχέδια που κρύβονται κάτω από μακριά παλτό ή maxi φορέματα, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα σοφιστικέ και απόλυτα φθινοπωρινό.

Μπότες ιππασίας 

Η κλασική ιππική μπότα επιστρέφει μέσα από το κύμα του preppy και του αριστοκρατικού στιλ που κατακτά τη μόδα. Ψηλές, στιβαρές και αυστηρές στη γραμμή τους, ενσαρκώνουν μια αίσθηση πειθαρχίας αλλά και κομψότητας. Συνδυάζονται με παντελόνια που εφαρμόζουν μέσα στον άξονά τους, με πλεκτά που προσφέρουν ζεστασιά και με εξωτερικά κομμάτια που ενισχύουν τη δομημένη τους φύση. Είναι μια τάση που δεν βασίζεται στην υπερβολή αλλά στη διαχρονικότητα.

