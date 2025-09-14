Αυτή η denim τάση θα σε κάνει να αναθεωρήσεις την άποψή σου για τα skinny jeans

Ξέχνα τα baggy και τα flare, τα cigarette jeans είναι η σιλουέτα που θα αναβαθμίσει κάθε σου φθινοπωρινό look

Το πρώτο ψυχρό αεράκι σε βρήκε έτοιμη να αλλάξεις διάθεση και ρούχα. Ξεχνάς τα σορτς και τα αέρινα φορέματα, και ανοίγεις χώρο στη ντουλάπα σου για πουλόβερ, κασμιρένιες ζακέτες και το πιο διαχρονικό κομμάτι της εποχής: το τζιν.

Φέτος ξεχνάς τα υπερβολικά baggy και τα φανταχτερά flare που μονοπωλούσαν τη σκηνή. Τη θέση τους παίρνουν τα cigarette jeans, η σιλουέτα που πέφτει ίσια, αγκαλιάζει τη μέση και τους γοφούς σου, και σταματά ακριβώς πάνω από τον αστράγαλο. Απλά, κομψά και αβίαστα θηλυκά, φέρνουν μια διακριτική αίσθηση κλασικού κινηματογραφικού στιλ à la Audrey Hepburn, αλλά με σύγχρονη φρεσκάδα.

Γιατί τα cigarette jeans επέστρεψαν τώρα

Ύστερα από τόσα χρόνια που φόρεσες boyfriend και wide leg, ήρθε η ώρα να επιστρέψεις σε μια πιο ισορροπημένη γραμμή. Τα cigarette jeans σού δίνουν την άνεση που ζητάς, αλλά και την κομψότητα που σε κάνει να ξεχωρίζεις. Είναι η σιλουέτα που μπορείς να εμπιστευτείς ξανά και ξανά, χωρίς να φοβάσαι ότι θα «ξεθωριάσει» με τα χρόνια.

Πώς θα τα φορέσεις

Το μυστικό τους είναι η ευελιξία. Το πρωί, βάλε ένα λευκό πουκάμισο από μέσα, ζώνη και loafers και είσαι έτοιμη για το γραφείο. Το απόγευμα, φόρεσέ τα με ένα oversized πουλόβερ και ankle boots και βγες για καφέ. Και το βράδυ; Ένα σατέν τοπ, ένα blazer και bold κοσμήματα, και έχεις το απόλυτο casual chic look.

Το νέο φθινοπωρινό must-have

Αν ψάχνεις ένα κομμάτι που θα σε ακολουθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να προδίδει το στιλ σου, τότε τα cigarette jeans είναι η απάντηση. Λιτά, διαχρονικά, με αβίαστη κομψότητα, είναι το κομμάτι που θα σε κάνει να πεις: «Είμαι έτοιμη για το φθινόπωρο».

