Αυτά είναι τα fashion trends που λατρεύουν αυτό το φθινόπωρο τα it-girls

Παρότι το καλοκαίρι μας αποχαιρέτησε και οι πρώτες φθινοπωρινές μέρες έκαναν την εμφάνισή τους, η μόδα δεν έχασε στιγμή να ανανεώσει το ενδιαφέρον μας. Τα It girls, οι celebrities και οι influencers έχουν ήδη αρχίσει να υιοθετούν τα βασικά trends της σεζόν, δείχνοντάς μας πώς να περάσουμε με στιλ από τα ανάλαφρα καλοκαιρινά looks στις πιο cozy, αλλά εξίσου εντυπωσιακές, φθινοπωρινές επιλογές.

Με μια γρήγορη ματιά στα social feeds τους, μπορεί κανείς να διακρίνει ποια κομμάτια και συνδυασμοί ξεχωρίζουν ήδη και υπόσχονται να κυριαρχήσουν τους επόμενους μήνες. Από τα λεπτά jacket που φοριούνται πάνω από slip dresses, μέχρι τις ανανεωμένες μπότες που κάνουν δυναμικό comeback, οι νέες τάσεις μάς δείχνουν ότι το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για να πειραματιστούμε με layers, υφές και statement αξεσουάρ.

Funnel jackets

Τα funnel-neck jackets έρχονται δυναμικά στο προσκήνιο αυτό το φθινόπωρο και αναμένεται να αποτελέσουν το απόλυτο trend της σεζόν. Ο ψηλός γιακάς που «αγκαλιάζει» τον λαιμό προσφέρει τόσο ζεστασιά όσο και μια αίσθηση κομψότητας, ενώ η σπορ διάθεσή τους τα καθιστά ιδανικά για καθημερινές εμφανίσεις με urban χαρακτήρα. Ήδη πολλά σχέδια έχουν αρχίσει να εξαντλούνται από τις συλλογές των γνωστών brands, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δημοφιλία τους. Αν θέλεις να ανανεώσεις τη φθινοπωρινή σου γκαρνταρόμπα με ένα κομμάτι που συνδυάζει πρακτικότητα και στιλ, αυτή είναι η στιγμή να επενδύσεις σε ένα funnel-neck jacket.

Κόκκινα δερμάτινα παπούτσια

Τα κόκκινα patent-leather παπούτσια έχουν κατακλύσει τα social feeds χάρη στον οίκο Chanel, και όσο συγκεκριμένο κι αν ακούγεται το trend, έχει ήδη γίνει αντικείμενο πόθου για τις fashionistas. Τα iconic ballet flats που παρουσίασε η Emili Sindlev αποτελούν τον απόλυτο στόχο, όμως ολοένα και περισσότερα brands υιοθετούν τη συγκεκριμένη αισθητική, προσφέροντας προσιτές και εξίσου stylish επιλογές.

Flat mules

Τα loafers και τα ballet flats εξακολουθούν να έχουν μια δυνατή παρουσία, όμως τα luxe slipper mules φαίνεται πως κερδίζουν τη μάχη για το απόλυτο flat trend του φθινοπώρου. Με τον αβίαστα κομψό χαρακτήρα τους, προσθέτουν σε κάθε εμφάνιση μια αίσθηση πολυτέλειας χωρίς να θυσιάζουν την άνεση, γι’ αυτό και δεν προκαλεί έκπληξη που τα It girls όπως η Anouk Yve τα έχουν ήδη εντάξει στις φθινοπωρινές τους εμφανίσεις. Είτε φορεθούν με tailored παντελόνι για ένα polished city look είτε με slip dress για μια πιο ανεπιτήδευτη chic διάθεση, τα slipper mules υπόσχονται να γίνουν το παπούτσι που θα απογειώσει κάθε ντύσιμο αυτή τη σεζόν.

Οικολογική γούνα

Ένα ακόμα φθινοπωρινό trend που δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη είναι τα faux-fur πανωφόρια, τα οποία συνδέονται με τη sophisticated και vintage αισθητική που κυριάρχησε στις πασαρέλες για το φθινόπωρο/χειμώνα 2025. Η Rosie Huntington-Whiteley βρήκε έναν έξυπνο τρόπο να τα συνδυάσει με καλοκαιρινά κομμάτια, όπως τα λευκά flared jeans, δημιουργώντας ένα look που γεφυρώνει τις εποχές με κομψότητα και φινέτσα. Τα faux-fur πανωφόρια προσθέτουν όγκο και υφή σε κάθε outfit, ενώ ταυτόχρονα μεταμορφώνουν ακόμα και τα πιο απλά σύνολα σε statement εμφανίσεις.

Polo μπλούζες

Τα polo shirts συνεχίζουν να είναι το απόλυτο preppy trend που έχει κερδίσει την καθολική αγάπη των It girls, οπότε είναι λογικό ότι τα polo sweaters μπαίνουν δυναμικά στο προσκήνιο για τη νέα σεζόν. Επιλέγοντας σχέδια με κουμπιά, όπως αυτά που προτιμά η Aimee Song, θα αποκτήσεις την πιο σύγχρονη, 2025 εκδοχή του trend, που συνδυάζει κομψότητα, άνεση και ένα διακριτικό sporty-chic χαρακτήρα. Τα polo sweaters μπορούν να φορεθούν από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάνω από φούστες ή με tailored παντελόνια, δημιουργώντας versatile εμφανίσεις που αποπνέουν effortless style.

Flared παντελόνια

Τα flared παντελόνια έχουν μονοπωλήσει τη συζήτηση στη μόδα φέτος και η δημοτικότητά τους δεν δείχνει να μειώνεται σύντομα. Η Jenna Ortega, για παράδειγμα, δείχνει να καταλαβαίνει ότι τα καμπάνα παντελόνια είναι πιο φρέσκα από τα baggy pants και ίσως ακόμη πιο stylish από τα skinny jeans. Αυτό το κομμάτι όχι μόνο δίνει αίσθηση κίνησης και αναλογίας στο σύνολο, αλλά επιτρέπει και δημιουργικούς συνδυασμούς με cropped tops, πουκάμισα ή chunky sneakers, καθιστώντας τα flared trousers ένα must-have για το φθινόπωρο.

