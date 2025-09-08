Fashion 08.09.2025

Αντίο τακούνια: Αυτά τα outfits με φλατ παπούτσια είναι άνετα και στιλάτα για κάθε μέρα

Φλατ παπούτσια
Τα flat shoes, από μπαλαρίνς και loafers, πρωταγωνιστούν φέτος, συνδυάζοντας άνεση και κομψότητα σε κάθε casual και office look
Μαρία Χατζηγιάννη

Η κυριαρχία των flat shoes αποτελεί μία από τις πιο εμφανείς τάσεις της σεζόν. Από τις κομψές μπαλαρίνες μέχρι τα loafers και τα slingbacks, τα φλατ παπούτσια δεν αποτελούν πλέον απλώς μια πρακτική επιλογή, αλλά έναν συνειδητό στιλιστικό προσανατολισμό.

To φθινοπώρο χαρακτηρίζεται από τη μετάβαση σε παπούτσια που συνδυάζουν άνεση και κομψότητα. Σχεδιαστικές λεπτομέρειες όπως τετράγωνες μύτες, μεταλλικές αγκράφες, ιδιαίτερες υφές και έντονα χρώματα δίνουν νέα δυναμική σε ένα κλασικό είδος υπόδησης.

https://www.instagram.com/christietyler/

Διάβασε επίσης: To tomato red είναι το dopamine color που χρειάζεσαι στην φθινοπωρινή σου γκαρνταρόμπα

Στο office wear, το κοστούμι αποκτά σύγχρονο χαρακτήρα όταν συνδυάζεται με loafers, ενώ οι μπαλαρίνες, σε δερμάτινες ή σατέν εκδοχές, δημιουργούν ισορροπία δίπλα σε μίντι φορέματα και oversized σακάκια. Τα pointed slingbacks μεταμορφώνουν ακόμη και το πιο απλό τζιν, προσθέτοντας κομψότητα σε συνδυασμό με πλεκτά και μικρές τσάντες ώμου. Τα Mary Janes αναδεικνύουν τις μίνι φούστες και τα cropped jackets, συχνά ολοκληρωμένες με καλσόν ή κάλτσες, επαναφέροντας το preppy στοιχείο με φρέσκια ματιά. Παράλληλα, τα suede flats λειτουργούν ιδανικά με παντελόνια σε γραμμή καμπάνας και πουκάμισα με prints, αποδίδοντας ένα ανανεωμένο 70s ύφος.

Η τάση των flat shoes επιβεβαιώνει τη μετάβαση προς στιλιστικές επιλογές που δεν θυσιάζουν την άνεση. Η φετινή σεζόν τα καθιστά πρωταγωνιστές των εμφανίσεων, με σύνολα που χαρακτηρίζονται από κομψότητα, λειτουργικότητα και ευελιξία.

Τζιν παντελόνι & μπαλαρίνες 

Το τζιν παντελόνι συνδυάζεται πάντα με μπαλαρίνες, όλο τον χρόνο. Για το φθινόπωρο, ολοκλήρωσε το look με ένα απλό πουλόβερ και ένα boxy σακάκι, δημιουργώντας μια κομψή και άνετη καθημερινή εμφάνιση.

https://www.instagram.com/_jessicaskye/?hl=en

Trench coat & μπαλαρίνες με στρόγγυλη μύτη 

Συνδύασε τη μαλακή υφή μιας βαμβακερής φούστας με μπαλαρίνες με στρόγγυλη μύτη. Πρόσθεσε ένα trench coat για να κάνεις το σύνολο κατάλληλο και κομψό για το φθινόπωρο.

https://www.instagram.com/ninaleacaine/?hl=en

Office vibes 

Ένα πουκάμισο συνδυασμένο με παντελόνι και μπαλαρίνες δημιουργεί ένα κομψό και άνετο φθινοπωρινό σύνολο. Τα καθαρά κοψίματα και οι ουδέτεροι τόνοι κρατούν την εμφάνιση minimal και μοντέρνα, ενώ οι μπαλαρίνες προσθέτουν θηλυκότητα και πρακτικότητα, καθιστώντας το look ιδανικό και για το γραφείο.

https://www.instagram.com/deborabrosa/?hl=en

Ριγέ t-shirt & μπαλαρίνες 

Φόρεσε τα λευκά σου τζιν με ένα χαριτωμένο ριγέ breton T-shirt, ένα boxy σακάκι και μπαλαρίνες για ένα άνετο και κομψό καθημερινό look που διαρκεί όλη μέρα.

https://www.instagram.com/michellelin.lin/?hl=en

Διάβασε επίσης: 5 φθινοπωρινά trends που θα αναβαθμίσουν το στιλ σου χωρίς να «τινάξουν» το πορτοφόλι σου

