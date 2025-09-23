Αυτό είναι το παπούτσι που θα χαρίσει ρετρό vibes στα σύνολά σου

Η κυριαρχία του καφέ και η σουέντ υφή μεταμορφώνουν τα flat shoes σε κομμάτια-κλειδιά για κάθε φθινοπωρινό look

Στα footwear trends του Φθινοπώρου 2025 παρατηρούμε έναν ενδιαφέρον συνδυασμό. Aπό τη μία νέες καινοτομίες που φέρνουν φρεσκάδα, από την άλλη κομμάτια-κλασικά που αποδεικνύουν ότι ποτέ δεν βγαίνουν από τη μόδα. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν σίγουρα τα καφέ φλατ παπούτσια, ιδιαίτερα σε σουέντ εκδοχές, που φέτος κατακτούν το street style και γίνονται σημείο αναφοράς για τις καθημερινές αλλά και πιο προσεγμένες εμφανίσεις.

Το καφέ επιβεβαιώνει για ακόμη μία σεζόν την κυριαρχία του στη χρωματική παλέτα του φθινοπώρου. Σε σουέντ απόχρωση αποκτά μια retro διάσταση, εμπνευσμένη από τη δεκαετία του ’70, που συνομιλεί άψογα με τη bohemian τάση. Όταν συνδυάζεται με άλλα σουέντ κομμάτια, όπως ένα καφέ τζάκετ ή μια τσάντα στην ίδια υφή, δημιουργεί ένα σύνολο που εκπέμπει αυθεντικότητα, άνεση και κομψότητα, στοιχεία που ορίζουν την εποχή.

Το suede κάνει αισθητή την παρουσία του σε όλα τα στιλ φλατ παπουτσιών. Από τις κλασικές μπαλαρίνες και τα loafers μέχρι boat shoes και sneakers, η γκάμα είναι μεγάλη και καλύπτει κάθε γούστο. Σε μια εποχή που η άνεση θεωρείται η απόλυτη προτεραιότητα, τα comfy flats γίνονται essentials.

Φοριούνται από το πρωί στο γραφείο μέχρι το βράδυ, προσαρμοζόμενα σε διαφορετικά looks. Για όσες προτιμούν μια πιο edgy προσέγγιση, τα pointed flats προσφέρουν μια κομψή αλλά και αιχμηρή εναλλακτική, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή σεζόν διαθέτει επιλογές για κάθε προσωπικότητα και στιλ.

