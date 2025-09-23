Denim, μακραμέ και punk ρομαντισμός στη συλλογή Burberry SS26

Υπάρχουν στιγμές που η μόδα σταματά να είναι απλώς μια επίδειξη ρούχων και μετατρέπεται σε πολιτισμική αφήγηση. Αυτό ακριβώς συνέβη στη νέα συλλογή Spring Summer 2026 του Daniel Lee για τον οίκο Burberry, όπου η παράδοση του βρετανικού στιλ συνάντησε την ωμή ενέργεια της μουσικής σκηνής.

Σε ένα σκηνικό που θύμιζε περισσότερο φεστιβάλ παρά κλασικό runway, μια τεράστια τέντα στο Perks Field του Kensington Palace, βαμμένη στο γαλάζιο του καλοκαιρινού ουρανού, η εμπειρία ξεκίνησε με ήχους από τους Black Sabbath, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που συνδύαζε την ελευθερία του Glastonbury με την αυστηρότητα του κλασικού βρετανικού tailoring. Ήταν ξεκάθαρο πως η πρόθεση του Lee δεν ήταν απλώς να παρουσιάσει μια συλλογή, αλλά να αφηγηθεί μια ιστορία για το τι σημαίνει στιλ στη σύγχρονη Βρετανία.

Διάβασε επίσης: La Famiglia: Η νέα εποχή του οίκου Gucci υπό την καθοδήγηση του Demna Gvasalia

«Η μουσική είναι αυτοέκφραση, πρωτοτυπία και ανήκειν», σημείωσε ο ίδιος. Και ακριβώς αυτήν τη φιλοσοφία ένιωθε κανείς σε κάθε λεπτομέρεια της παρουσίασης, από το soundtrack, μέχρι τη χωμάτινη πασαρέλα που τα μοντέλα πάτησαν σαν να βρίσκονταν σε μουσικό φεστιβάλ. Δεν ήταν απλώς μια αναφορά στη βρετανική κουλτούρα, αλλά μια ζωντανή αναβίωσή της, με την Burberry να μετατρέπεται σε καμβά όπου συναντήθηκαν δεκαετίες, υποκουλτούρες και νέα αισθητική.

Η ίδια η συλλογή αποτέλεσε ένα μωσαϊκό από βρετανικά σύμβολα και μουσικά κινήματα. Skinny κασκόλ, πλεκτά μίνι και άφθονα κρόσσια ανέδειξαν το πνεύμα των ‘70s και ‘80s, ενώ acid-washed τζάκετς και καρό πανωφόρια έφεραν πίσω την ωμή ενέργεια των ‘90s. Το tailoring έπαιξε με την αποδόμηση: ένα denim-on-denim σύνολο εμφανίστηκε σε ξεθωριασμένο κίτρινο, ενώ ένα μικροσκοπικό hot-pink bomber συνδυάστηκε με micro tie και στενό παντελόνι, προσδίδοντας μια punk διάσταση.

Τα πανωφόρια, για άλλη μια φορά, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά με μια νέα οπτική. Το κλασικό trenchcoat αναγεννήθηκε με λεπτομερή μακραμέ, ενώ οι καμπαρντίνες «λούστηκαν» σε έντονα καρό. Η έμπνευση από τον βρετανικό καλοκαιρινό καιρό ήταν εμφανής: υλικά όπως νέο κηρωμένο βαμβάκι και foil υφάσματα έδωσαν στις δημιουργίες την αίσθηση της βροχής που μόλις έπεσε. Και βέβαια, τα αξεσουάρ δεν έλειψαν, αρβύλες σχεδιασμένες για φεστιβάλ, τσάντες με υπερβολικά κρόσσια, όλα συνέθεσαν ένα look έτοιμο για τις λάσπες του Glastonbury.

Το κοινό, γεμάτο βρετανικές προσωπικότητες, από την Olivia Dean και την Alexa Chung μέχρι τον Jonathan Bailey, υποδέχτηκε τη συλλογή που έκλεισε θριαμβευτικά την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου. Ο Daniel Lee κατάφερε όχι μόνο να τιμήσει τον οίκο, αλλά και να εδραιώσει τη Burberry ως σύμβολο μιας Βρετανίας που συνεχίζει να παντρεύει την παράδοση με την ατίθαση δημιουργικότητα.

Διάβασε επίσης: Ρομαντισμός, επανάσταση και πρακτικότητα: Οι αντιθέσεις που κυριάρχησαν στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.