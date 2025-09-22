Fashion 22.09.2025

La Famiglia: Η νέα εποχή του οίκου Gucci υπό την καθοδήγηση του Demna Gvasalia

Ο οίκος Gucci εγκαινιάζει το όραμα του Demna με τη La Famiglia, μια συλλογή που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο οίκος Gucci άνοιξε μια εντελώς νέα σελίδα στην ιστορία του με την πρώτη συλλογή του Demna ως καλλιτεχνικού διευθυντή. Η «La Famiglia» παρουσιάστηκε μέσα από ένα εντυπωσιακό lookbook, φωτογραφημένο από την Catherine Opie, και σηματοδοτεί την έναρξη μιας τολμηρής, προκλητικής και αισθησιακής εποχής για τον οίκο. Με σαφείς αναφορές στην κληρονομιά του brand αλλά και στοιχεία που τονίζουν το μέλλον, η συλλογή συστήνει μια νέα έννοια του «Gucciness», ένα αισθητικό λεξιλόγιο που γίνεται κοινό σημείο ταυτότητας και έκφρασης.

Η «La Famiglia» περιλαμβάνει 41 looks που θα διατεθούν από τις 25 Σεπτεμβρίου σε επιλεγμένα καταστήματα παγκοσμίως. Από τις πρώτες εικόνες διαφαίνεται η πρόθεση του Demna να γεφυρώσει το παρελθόν με το παρόν, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την εκρηκτική σεξουαλικότητα της εποχής Tom Ford, μέσα από νέες, πιο σύγχρονες φόρμες.

Οι περσόνες της «La Famiglia»

Η συλλογή δομείται γύρω από αρχετυπικές φιγούρες που θυμίζουν μέλη μιας φανταστικής οικογένειας Gucci. Ανάμεσά τους η «La Bomba» με tiger-striped faux fur παλτό, η «Sciura» με πουδρέ μπλε shearling coat, αλλά και η «Miss Aperitivo» σε ασημί φόρεμα με παγιέτες. Faux furs, feathered opera coats, thigh-high boots και glamorous micro-φορέματα αποκαλύπτουν μια αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο θεατρικό και το καθημερινό.

Η συλλογή δεν περιορίζεται στα γυναικεία looks. Το menswear παίζει με την ίδια διάθεση: ανοιχτά πουκάμισα μέχρι τον αφαλό, cropped δερμάτινα jackets, glittery tops και unbuttoned tailoring αναδεικνύουν έναν τολμηρό και διασκεδαστικό ανδρικό χαρακτήρα, που ενισχύει την ιδέα της ελευθερίας και της προσωπικής έκφρασης.

Ένα νέο κεφάλαιο για τον οίκο

Με τη «La Famiglia», ο Demna επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει Gucci σήμερα: μια γλώσσα αισθητικής που είναι ταυτόχρονα κληρονομιά και καινοτομία. Η επιλογή να προηγηθεί το ψηφιακό lookbook πριν από την παρουσίαση στη σκηνή του Milan Fashion Week φανερώνει τη στρατηγική του οίκου να μιλήσει άμεσα στη νέα γενιά καταναλωτών, εκεί όπου εικόνα και ταχύτητα καθορίζουν τη μόδα.

Ο οίκος Gucci περνά σε μια νέα εποχή, πιο τολμηρή, πιο εξωστρεφής, πιο συνδεδεμένη με τη σημερινή κουλτούρα. Και η «La Famiglia» είναι μόνο το πρώτο κεφάλαιο αυτής της αναγέννησης.

