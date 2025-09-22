Manolo Blahnik: Τα παστέλ όνειρα της Μαρίας Αντουανέτας ζωντανεύουν μέσα από τη νέα του συλλογή

Ο «μάγος των τακουνιών» ξαναγράφει την ιστορία της πολυτέλειας, μετατρέποντας τη Μαρία Αντουανέτα σε μούσα της νέας του συλλογής

Η ταινία «Marie Antoinette» της Sofia Coppola (2006), με πρωταγωνίστρια την Kirsten Dunst, μοιάζει περισσότερο με μια ταινία μόδας μεγάλου μήκους παρά με μια κλασική βιογραφία. Στημένη σαν όνειρο σε παστέλ αποχρώσεις, το φιλμ ξεδιπλώνει μπροστά μας ένα σκηνικό γεμάτο φορέματα με κρινολίνα, δαντελένιες βεντάλιες, περίτεχνα χτενίσματα και αμέτρητα κοσμήματα. Ωστόσο, εκείνο που τελικά κλέβει την παράσταση είναι τα παπούτσια.

Στην εμβληματική σκηνή με το τραγούδι «I Want Candy», η κάμερα καταγράφει μια σειρά από λαμπερά Manolo Blahnik, στολισμένα με κορδέλες και κρύσταλλα, αποκαλύπτοντας μια πλευρά της Μαρίας Αντουανέτας πιο παιχνιδιάρικη και οικεία. Ανάμεσά τους, τα περίφημα γαλάζια σατέν mules με κρυστάλλινες αγκράφες, που έγιναν σύμβολο της εποχής.

Έκθεση στο Victoria and Albert Museum

Από τις 20 Σεπτεμβρίου, το Victoria and Albert Museum στο Λονδίνο φιλοξενεί την έκθεση «Marie Antoinette Style», αναδεικνύοντας τον ρόλο της βασίλισσας ως πρώιμης «influencer» και τη διαχρονική της επίδραση στη μόδα. Στην έκθεση παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, έξι σχέδια του Manolo Blahnik που δημιουργήθηκαν ειδικά για την ταινία της Coppola. Όπως σημειώνει η επιμελήτρια Dr. Sarah Grant, «τα παπούτσια αφηγούνται την ιστορία της Μαρίας Αντουανέτας, από τα πρώτα της βήματα στο παλάτι των Βερσαλλιών μέχρι την τραγική της πτώση».

Δύο σπάνια αυθεντικά υποδήματα της ίδιας της βασίλισσας εκτίθενται επίσης: ένα ροζ σατέν mule κεντημένο με χάντρες και μια εκρού γόβα από μετάξι και δέρμα, διακοσμημένη με πτυχώσεις από κορδέλα. Πρόκειται για μαρτυρίες μιας εποχής όπου η πολυτέλεια δεν ήταν απλώς προσωπική επιλογή αλλά και πολιτική δήλωση.

Η υπογραφή του Manolo Blahnik

Οι δημιουργίες του Blahnik για την ταινία ξεχωρίζουν για τις λεπτομέρειες: φτερά από μετάξι, φιόγκους, κοσμήματα. Δεν είναι τυχαίο, η αγάπη του σχεδιαστή για τον 18ο αιώνα ξεκινά από την παιδική του ηλικία, όταν η μητέρα του τού διάβαζε τη βιογραφία της Αντουανέτας από τον Stefan Zweig. Έκτοτε, ο Blahnik ενσωμάτωσε συχνά στοιχεία του ροκοκό στις συλλογές του, κάνοντάς τον τον ιδανικό συνεργάτη της ενδυματολόγου Milena Canonero για τα βραβευμένα με Όσκαρ κοστούμια της ταινίας. «Αν ζούσε σήμερα η Μαρία Αντουανέτα, θα ζητούσε σίγουρα παπούτσια από τον Manolo», σχολίασε με νόημα η Coppola.

Με αφορμή την έκθεση, ο Manolo Blahnik παρουσιάζει το φθινόπωρο μια capsule συλλογή δώδεκα νέων μοντέλων, εμπνευσμένων από τα σχέδια που δημιούργησε για την ταινία. Τα νέα σχέδια, όπως το Montmedy pump με ροζέτες ή το Valoisette pump σε απόχρωση βατόμουρου, αποπνέουν το ίδιο μείγμα αθωότητας, ρομαντισμού και θεατρικής πολυτέλειας που χαρακτήρισε τόσο τη βασίλισσα όσο και την ταινία της Coppola.

Έτσι, η Μαρία Αντουανέτα εξακολουθεί να σαγηνεύει όχι μόνο ως ιστορική φιγούρα αλλά και ως διαχρονικό fashion icon. Και αν κάποτε η φράση «Ας φάνε παντεσπάνι» την ακολούθησε ως σύμβολο υπερβολής, σήμερα είναι τα παπούτσια της που μας θυμίζουν πως το στιλ, ακόμη και μέσα σε περιόδους κρίσης, μπορεί να μετατραπεί σε γλώσσα ελευθερίας και φαντασίας.

