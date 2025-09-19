Gwyneth Paltrow: Ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου της fashion brand

H Gwyneth Paltrow ανακοίνωσε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης το νέο της εγχείρημα, που δεν είναι άλλο από την ίδρυση ενός fashion brand

Η Gwyneth Paltrow βρήκε έναν τρόπο να επισκιάσει την ίδια τη New York Fashion Week χωρίς να χρειαστεί ούτε μια θέση στο επίσημο ημερολόγιο. Στις 14 Σεπτεμβρίου, παρουσίασε την πρώτη της συλλογή για το νέο fashion brand Gwyn, σε ένα ιδιωτικό concept store στο Tribeca, με λίγους μόνο εκλεκτούς καλεσμένους. Ό,τι ακολούθησε αποκαλύφθηκε αποκλειστικά μέσα από στιγμιότυπα στο Instagram.

Ο χώρος είχε στηθεί σαν ένα παιχνίδι αισθήσεων: καμπάνιες τυπωμένες σε φωτογραφίες που έμοιαζαν περισσότερο με έργα τέχνης, ανθοσυνθέσεις που άγγιζαν το θεατρικό, τσιγάρα με μονόγραμμα που σερβίρονταν με ασημένιες λαβίδες. Ακόμη και κολοκύθια είχαν σκαλιστεί για να αναδείξουν το νέο logo, ένα sans-serif σήμα με γοητευτική ρετρό διάθεση. Κάτω από τους πολυέλαιους που θύμιζαν ανθισμένα λουλούδια, τα ρούχα έπαιρναν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, επιβεβαιώνοντας το μανιφέστο του brand: πολυτελείς, διαχρονικές βάσεις για τη σύγχρονη γυναίκα που χρειάζεται πρακτικότητα χωρίς να θυσιάζει την κομψότητα.

Η συλλογή του φθινοπώρου 2025 αριθμεί 36 κομμάτια. Cashmere πλεκτά, μάλλινα παλτό με αυστηρές γραμμές, πλισέ φορέματα, πουκάμισα από ντένιμ, δερμάτινες φούστες και καλοραμμένα παντελόνια σχηματίζουν έναν ολοκληρωμένο καμβά capsule γκαρνταρόμπας. Ο σχεδιαστικός τόνος φέρει την υπογραφή της Sofía Menassé, που έρχεται με εμπειρία από The Row και Maison Margiela, και αποτυπώνει έναν μινιμαλισμό που φλερτάρει με την τελειομανία. Η Gwyneth Paltrow, πιστή στην αισθητική που έχει ήδη καθιερώσει με τη Goop, μιλά για ρούχα «trend-proof» και για παραγωγή στην Ιταλία, με έμφαση στην υλικότητα και τη λεπτομέρεια.

Παρά την ήσυχη χρωματική παλέτα και τη λιτή παρουσίαση, υπήρχαν στιγμές που έκλεβαν την προσοχή: ένα τιρκουάζ πλεκτό cardigan με ανάγλυφη υφή, παντελόνια με κοψίματα που έδειχναν να αγκαλιάζουν το σώμα με χειρουργική ακρίβεια, παλτό που ισορροπούσαν ανάμεσα στο αυστηρό tailoring και στη διακριτική θηλυκότητα. Είναι αυτά τα «μικρά» που, όπως λέει η Sofía Menassé, κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά.

Το Gwyn φιλοδοξεί να ντύσει μια γυναίκα με «πολλά στο πιάτο της», όπως δήλωσε η Paltrow. Στην πραγματικότητα, η συλλογή μοιάζει με έναν ώριμο διάλογο ανάμεσα στο μινιμαλισμό της Νέας Υόρκης και την καθαρότητα μιας ευρωπαϊκής κομψότητας. Λιγότερο Καλιφόρνια, περισσότερο διεθνές βλέμμα. Είναι σαν τα λινά καλοκαιρινά ρούχα που σημάδεψαν την προηγούμενη δεκαετία της να αντικαθίστανται τώρα από πιο αυστηρές, καθαρές γραμμές που υπόσχονται διάρκεια.

Αν το The Row απευθύνεται στη νεαρή γυναίκα που αναζητά την τελειότητα μέσα από την απλότητα, το Gwyn μιλά σε εκείνη που έχει πλέον αποκτήσει την αυτοπεποίθηση και την ωριμότητα να ξέρει τι χρειάζεται η γκαρνταρόμπα της. Ένα brand που ξεκινά από την προσωπική αισθητική της Paltrow και μετατρέπεται σε σύμβολο ενός πολυτελούς, αλλά ταυτόχρονα καθημερινού μινιμαλισμού.

