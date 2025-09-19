Carolina Herrera: Λουλούδια, χρώμα και δραματικές σιλουέτες στη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026

Η Carolina Herrera παρουσιάζει για πρώτη φορά την κύρια συλλογή της εκτός Νέας Υόρκης, με μια εκθαμβωτική επίδειξη στην Plaza Mayor

Η καρδιά της Μαδρίτης χτυπά για την Carolina Herrera. Η ιστορική Plaza Mayor μετατράπηκε σε πασαρέλα για την επετειακή παρουσίαση της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η iconic αμερικανική μάρκα δείχνει την κύρια γραμμή της εκτός Νέας Υόρκης. Με πάνω από 800 καλεσμένους και 77 εντυπωσιακά looks, η βραδιά έγινε μια γιορτή μόδας, πολιτισμού και λουλουδιών, αποτίοντας φόρο τιμής στη Μαδρίτη.

Οι καλεσμένοι απόλαυσαν μια πασαρέλα σχεδόν ενός χιλιομέτρου, καλυμμένη με παστέλ ροζ, ενώ η θέα από τα εστιατόρια και τα μπαλκόνια πρόσφερε στο κοινό μια μοναδική εμπειρία. Ανάμεσα στους διάσημους που παρακολούθησαν ήταν η τραγουδίστρια Becky G και οι ηθοποιοί Lucy Hale, Sofia Carson, Alisha Boe, αλλά και ισπανικά ονόματα όπως οι Pedro Almodóvar, Aitana Sánchez Gijón και Nieves Álvarez, ενώ η μαγευτική Vittoria Ceretti κοσμούσε τα πανό της πόλης για το νέο άρωμα La Bomba.

Ο creative director Wes Gordon παρουσίασε τη συλλογή με έντονα χρώματα, δραματικά floral μοτίβα και εντυπωσιακές φόρμες και όγκοι που αντήχησαν με την αρχιτεκτονική και την ιστορία της πλατείας. Από dramatic black gowns μέχρι infanta dresses με έντονους όγκους στα ισχία, κάθε look έμοιαζε σαν να βγήκε από έναν πίνακα του Prado, ενώ τα matador jackets, οι βεντάλιες και οι μαύρες κάπες από την ιστορική μάρκα Casa Seseña πρόσθεσαν έναν ισπανικό τόνο σε κάθε εμφάνιση.

Τα λουλούδια είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο: τριαντάφυλλα, για να τιμήσουν τον κήπο Rosaleda της Μαδρίτης, γαρίφαλα, σύμβολο του φεστιβάλ του San Isidro, και βιολέτες, φόρος τιμής στα παραδοσιακά καραμελωμένα γλυκά της πόλης, εμφανίστηκαν σε 3D εφαρμογές σε φορέματα, bustiers και bubble dresses. Χρυσά γαρίφαλα και λουλακί αποχρώσεις συνδυάστηκαν σε off-the-shoulder φορέματα, ενώ η Esther Cañadas μαγνήτισε όλα τα βλέμματα με ένα υπερθέαμα χρωμάτων και floral μοτίβων.

Οι συνεργασίες με τοπικούς δημιουργούς έδωσαν μια ιδιαίτερη νότα στο show. Η Sybilla συνέβαλε με τρία signature cutout dresses, ο Alejandro Gómez Palomo επανέφερε τη διάσημη λευκή πουκάμισα του brand με αναφορές στην ισπανική ιστορία, ενώ οι τεχνίτες της Casa Seseña και το στούντιο πορσελάνης Levens πρόσθεσαν μοναδικές λεπτομέρειες.

Η μουσική υπόκρουση ήταν μια δυναμική επιλογή ισπανικής pop των ‘80s, που συνοδεύτηκε από φωτισμούς και προβολές, δημιουργώντας μια συναρπαστική ατμόσφαιρα. Ταυτοχρόνως, η Carolina Herrera παρουσίασε το νέο άρωμα La Bomba, μια γιορτή της Λατινικής ζωτικότητας.

Το show αποτέλεσε όχι μόνο μια επίδειξη μόδας αλλά και μια πολυδιάστατη ωδή στη Μαδρίτη, γεμάτη πολυτέλεια, παράδοση και χαρά. Μετά την τελευταία εμφάνιση και τον μελωδικό ήχο του «Porque te vas» της Jeanette, η γιορτή συνεχίστηκε με ένα exclusive party στο Casino de Madrid, κλείνοντας τη βραδιά ως ένα μοναδικό statement για τη δύναμη και τη μαγεία της Carolina Herrera.

