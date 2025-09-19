Fashion 19.09.2025

Valentino x Vans: Αποκάλυψαν τη συνεργασία τους μέσα από μια AI καμπάνια

vans_valentino
Ο οίκος Valentino συνεργάζεται με τη Vans για πρώτη φορά, παρουσιάζοντας sneakers με playful motifs, από checkerboard μέχρι γατούλες
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε μία από τις πιο απρόσμενες συνεργασίες της χρονιάς, ο ιταλικός οίκος Valentino ανακοίνωσε την πρώτη του συλλογή sneakers σε συνεργασία με την αμερικανική skate μάρκα Vans. Οι πρώτες εικόνες των παπουτσιών είχαν παρουσιαστεί στη runway της AW25 του Alessandro Michele τον Μάρτιο, αλλά τώρα έχουμε την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα της νέας συνεργασίας Valentino Garavani x Vans.

Η συλλογή βασίζεται στο κλασικό Vans Authentic silhouette του 1966 και διατίθεται σε 6 χρωματικούς συνδυασμούς για άνδρες και γυναίκες. Υπάρχει ένα ζευγάρι με τη φράση «I Love Vans», αρκετά σχέδια με το διάσημο checkerboard pattern του brand, αλλά και το highlight της συλλογής, ένα σχέδιο με το μοτίβο Le Chat de la Maison του Valentino, δηλαδή ένα ζευγάρι καλυμμένο με γατούλες.

vans_valentino
https://www.instagram.com/maisonvalentino/

Διάβασε επίσης: Let’s go shopping: Τα μαύρα loafers είναι το απόλυτο must-have για τη ντουλάπα σου

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από μια νέα καμπάνια, η οποία αυτή τη φορά δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI). Όπως ανακοίνωσε ο οίκος: «Το βίντεο της καμπάνιας και οι εικόνες δημιουργήθηκαν μέσω AI, βασισμένα σε πρωτότυπο οπτικό υλικό από το show Valentino Le Méta-Théâtre Des Intimités. Όλες οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν με τη συναίνεση των μοντέλων και όλων των συμμετεχόντων στο show».

vans_valentino
https://www.instagram.com/maisonvalentino/

Η συνεργασία Valentino x Vans συνδυάζει το κλασικό skatewear με την πολυτέλεια της ιταλικής μόδας, δημιουργώντας sneakers που είναι ταυτόχρονα παιχνιδιάρικα, statement και συλλεκτικά.

Διάβασε επίσης: To trick των Γαλλίδων που απογειώνει κάθε τζιν παντελόνι

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion VALENTINO VANS
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Χώρισαν η Monica Bellucci και ο Tim Burton

19.09.2025
Επόμενο

Miley Cyrus: Το Something Beautiful επιστρέφει σε deluxe edition με εμβληματικές συνεργασίες

19.09.2025

Δες επίσης

Dua Lipa: To νέο french mani της με snake effect είναι το απόλυτο nail trend
Beauty

Dua Lipa: To νέο french mani της με snake effect είναι το απόλυτο nail trend

19.09.2025
Τέλος εποχής για τη SKKN: Η Kim Kardashian εστιάζει στην Skims Beauty
Beauty

Τέλος εποχής για τη SKKN: Η Kim Kardashian εστιάζει στην Skims Beauty

19.09.2025
7+1 πρωινά tips που ανεβάζουν τη διάθεσή σου όλη μέρα
Life

7+1 πρωινά tips που ανεβάζουν τη διάθεσή σου όλη μέρα

19.09.2025
Θετική ενέργεια: Οι συντάκτριες του MAD μοιράζονται τα πιο προσωπικά τους empower facts
Life

Θετική ενέργεια: Οι συντάκτριες του MAD μοιράζονται τα πιο προσωπικά τους empower facts

19.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *