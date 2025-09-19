Valentino x Vans: Αποκάλυψαν τη συνεργασία τους μέσα από μια AI καμπάνια

Ο οίκος Valentino συνεργάζεται με τη Vans για πρώτη φορά, παρουσιάζοντας sneakers με playful motifs, από checkerboard μέχρι γατούλες

Σε μία από τις πιο απρόσμενες συνεργασίες της χρονιάς, ο ιταλικός οίκος Valentino ανακοίνωσε την πρώτη του συλλογή sneakers σε συνεργασία με την αμερικανική skate μάρκα Vans. Οι πρώτες εικόνες των παπουτσιών είχαν παρουσιαστεί στη runway της AW25 του Alessandro Michele τον Μάρτιο, αλλά τώρα έχουμε την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα της νέας συνεργασίας Valentino Garavani x Vans.

Η συλλογή βασίζεται στο κλασικό Vans Authentic silhouette του 1966 και διατίθεται σε 6 χρωματικούς συνδυασμούς για άνδρες και γυναίκες. Υπάρχει ένα ζευγάρι με τη φράση «I Love Vans», αρκετά σχέδια με το διάσημο checkerboard pattern του brand, αλλά και το highlight της συλλογής, ένα σχέδιο με το μοτίβο Le Chat de la Maison του Valentino, δηλαδή ένα ζευγάρι καλυμμένο με γατούλες.

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από μια νέα καμπάνια, η οποία αυτή τη φορά δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI). Όπως ανακοίνωσε ο οίκος: «Το βίντεο της καμπάνιας και οι εικόνες δημιουργήθηκαν μέσω AI, βασισμένα σε πρωτότυπο οπτικό υλικό από το show Valentino Le Méta-Théâtre Des Intimités. Όλες οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν με τη συναίνεση των μοντέλων και όλων των συμμετεχόντων στο show».

Η συνεργασία Valentino x Vans συνδυάζει το κλασικό skatewear με την πολυτέλεια της ιταλικής μόδας, δημιουργώντας sneakers που είναι ταυτόχρονα παιχνιδιάρικα, statement και συλλεκτικά.

