To trick των Γαλλίδων που απογειώνει κάθε σου τζιν παντελόνι

Όταν μιλάμε για το γαλλικό στιλ, είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά. Ένα κλασικό παράδειγμα; Οι μαύρες μυτερές γόβες. Δεν έχουν την παιχνιδιάρικη διάθεση ενός πολύχρωμου slingback ούτε τη χαλαρότητα ενός ballet flat, όμως αποτελούν το ήσυχο διαχρονικό κομμάτι στο οποίο ορκίζονται οι Παριζιάνες όταν θέλουν το denim παντελόνι τους να δείχνει αμέσως πιο κομψό. Η αιχμηρή σιλουέτα της μύτης και το κλασικό μαύρο φινίρισμα δημιουργούν μια sleek βάση που μεταμορφώνει ακόμη και το πιο «φορεμένο» τζιν σε polished look.

Με την αλλαγή της σεζόν, αυτός ο συνδυασμός γίνεται πιο επίκαιρος από ποτέ. Είτε πρόκειται για straight-leg, cropped είτε για extra-long τζιν, η μαύρη μυτερή γόβα προσθέτει τη σωστή δόση φινέτσας και ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο laid-back και το sophisticated. Το μυστικό βρίσκεται στην αντίθεση. Το denim παραμένει χαλαρό και καθημερινό, ενώ το παπούτσι το απογειώνει. Πρόσθεσε κι ένα trench coat ή ένα boxy σακάκι και ξαφνικά το outfit σου δεν δείχνει basic, αλλά editorial.

Γιατί δουλεύει τόσο καλά αυτός ο συνδυασμός

Η μαγεία κρύβεται στην ευελιξία. Το σκούρο denim συνδυασμένο με μαύρη μυτερή γόβα μπορεί να σταθεί ακόμα και σε βραδινές εμφανίσεις, ενώ το ανοιχτόχρωμο jean με το ίδιο παπούτσι παραμένει χαλαρό χωρίς να χάνει την πρόθεσή του. Οι wide-leg γραμμές ωφελούνται από την επιμηκυντική αίσθηση της μύτης, ενώ οι straight γραμμές δείχνουν πιο καθαρές και κομψές όταν καταλήγουν σε ένα τακούνι. Πρόκειται για ένα styling trick που δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη προσπάθεια αλλά εγγυάται το απόλυτο «chic without trying too hard».

Η Parisian-approved φόρμουλα που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη

Αν ψάχνεις ένα παπούτσι που θα ανανεώσει αμέσως τη σχέση σου με το τζιν για τη νέα σεζόν, μόλις το βρήκες. Οι μαύρες μυτερές γόβες πιθανόν βρίσκονται ήδη στην ντουλάπα σου, όμως συνδυασμένες με denim αποκτούν ξανά σύγχρονη δύναμη. Είναι το γαλλικό μυστικό που σου υπόσχεται ότι το αγαπημένο σου τζιν δεν θα δείξει ποτέ απλό, αλλά θα παραμένει πάντα elevated.

