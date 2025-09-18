Fashion 18.09.2025

To trick των Γαλλίδων που απογειώνει κάθε σου τζιν παντελόνι

jean_goves
Μαύρες μυτερές γόβες με τζιν, το αγαπημένο hack των Παριζιάνων, που αποπνέει effortless κομψότητα και διαχρονική φινέτσα
Μαρία Χατζηγιάννη

Όταν μιλάμε για το γαλλικό στιλ, είναι οι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά. Ένα κλασικό παράδειγμα; Οι μαύρες μυτερές γόβες. Δεν έχουν την παιχνιδιάρικη διάθεση ενός πολύχρωμου slingback ούτε τη χαλαρότητα ενός ballet flat, όμως αποτελούν το ήσυχο διαχρονικό κομμάτι στο οποίο ορκίζονται οι Παριζιάνες όταν θέλουν το denim παντελόνι τους να δείχνει αμέσως πιο κομψό. Η αιχμηρή σιλουέτα της μύτης και το κλασικό μαύρο φινίρισμα δημιουργούν μια sleek βάση που μεταμορφώνει ακόμη και το πιο «φορεμένο» τζιν σε polished look.

Με την αλλαγή της σεζόν, αυτός ο συνδυασμός γίνεται πιο επίκαιρος από ποτέ. Είτε πρόκειται για straight-leg, cropped είτε για extra-long τζιν, η μαύρη μυτερή γόβα προσθέτει τη σωστή δόση φινέτσας και ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στο laid-back και το sophisticated. Το μυστικό βρίσκεται στην αντίθεση. Το denim παραμένει χαλαρό και καθημερινό, ενώ το παπούτσι το απογειώνει. Πρόσθεσε κι ένα trench coat ή ένα boxy σακάκι και ξαφνικά το outfit σου δεν δείχνει basic, αλλά editorial.

jean_goves
https://www.instagram.com/piashah_/

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα fashion trends που λατρεύουν αυτό το φθινόπωρο τα it-girls

Γιατί δουλεύει τόσο καλά αυτός ο συνδυασμός

Η μαγεία κρύβεται στην ευελιξία. Το σκούρο denim συνδυασμένο με μαύρη μυτερή γόβα μπορεί να σταθεί ακόμα και σε βραδινές εμφανίσεις, ενώ το ανοιχτόχρωμο jean με το ίδιο παπούτσι παραμένει χαλαρό χωρίς να χάνει την πρόθεσή του. Οι wide-leg γραμμές ωφελούνται από την επιμηκυντική αίσθηση της μύτης, ενώ οι straight γραμμές δείχνουν πιο καθαρές και κομψές όταν καταλήγουν σε ένα τακούνι. Πρόκειται για ένα styling trick που δεν απαιτεί καμία ιδιαίτερη προσπάθεια αλλά εγγυάται το απόλυτο «chic without trying too hard».

jean_goves
https://www.instagram.com/fredricae/

Η Parisian-approved φόρμουλα που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη

Αν ψάχνεις ένα παπούτσι που θα ανανεώσει αμέσως τη σχέση σου με το τζιν για τη νέα σεζόν, μόλις το βρήκες. Οι μαύρες μυτερές γόβες πιθανόν βρίσκονται ήδη στην ντουλάπα σου, όμως συνδυασμένες με denim αποκτούν ξανά σύγχρονη δύναμη. Είναι το γαλλικό μυστικό που σου υπόσχεται ότι το αγαπημένο σου τζιν δεν θα δείξει ποτέ απλό, αλλά θα παραμένει πάντα elevated.

jean_goves
https://www.instagram.com/leasy_inparis/

Διάβασε επίσης: Φθινοπωρινή ανανέωση: Αυτά είναι τα χρώματα που αξίζει να μπουν στη ντουλάπα σου

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion styling tips μόδα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Ο Travis Kelce αποκαλύπτει πώς σχεδιάζει τον γάμο του με την Taylor Swift

18.09.2025

Δες επίσης

Toasted pumpkin: Το μανικιούρ της Selena Gomez είναι ο καλύτερος τρόπος για να υποδεχθείς τη νέα σεζόν
Beauty

Toasted pumpkin: Το μανικιούρ της Selena Gomez είναι ο καλύτερος τρόπος για να υποδεχθείς τη νέα σεζόν

18.09.2025
Τιμές ρεκόρ στη δημοπρασία των Bonhams με αντικείμενα του Downton Abbey
Life

Τιμές ρεκόρ στη δημοπρασία των Bonhams με αντικείμενα του Downton Abbey

17.09.2025
Η ψυχολογία του διαλείμματος: Γιατί τα 10 λεπτά στο προαύλιο αξίζουν περισσότερο απ’ ό,τι νομίζεις
Life

Η ψυχολογία του διαλείμματος: Γιατί τα 10 λεπτά στο προαύλιο αξίζουν περισσότερο απ’ ό,τι νομίζεις

17.09.2025
Οι καθημερινές συνήθειες που δυναμώνουν το ανοσοποιητικό σου
Life

Οι καθημερινές συνήθειες που δυναμώνουν το ανοσοποιητικό σου

17.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *