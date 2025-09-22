Fashion 22.09.2025

New York Fashion Week SS26: Οι τάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη σεζόν

ny_fashion_week
Από το χρώμα-σύμβολο της σεζόν έως τις λειτουργικές λεπτομέρειες και τις νέες θηλυκές σιλουέτες, η NYFW έδειξε τον δρόμο για το 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης παραμένει διαχρονικά ο πιο αξιόπιστος καθρέφτης της μόδας, αποκαλύπτοντας τις κατευθύνσεις που θα καθορίσουν τις ντουλάπες της επόμενης σεζόν. Οι επιδείξεις για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026 απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι η Νέα Υόρκη ξέρει να ορίζει ρυθμούς. Παρά το ότι το πρόγραμμα ξεπέρασε το παραδοσιακό ημερολόγιο του CFDA, οι συλλογές που παρουσιάστηκαν συνδύασαν το όραμα με τη πρακτικότητα, προσφέροντας μια εικόνα γεμάτη φρεσκάδα και ενέργεια.

Πίσω από κάθε look υπήρχε μια ιστορία που αφηγούνταν μέσα από τον φωτισμό, τη μουσική και το σκηνικό. Ωστόσο, κάποια κοινά στοιχεία ξεχώρισαν σε όλα τα shows, δημιουργώντας τα μεγάλα trends της σεζόν. Από χρώματα-σύμβολα έως λειτουργικά αξεσουάρ και νέες ερμηνείες της γυναικείας κομψότητας, οι επιδείξεις της Νέας Υόρκης έθεσαν τις βάσεις για την εικόνα της άνοιξης του 2026.

ny_fashion_week
https://www.instagram.com/nyfw/

Διάβασε επίσης: Το front row της Εβδομάδας Μόδας της Ν.Υόρκης χαρίζει έμπνευση για τα φθινοπωρινά σου looks

Cerulean Blue: Η Απόχρωση της Σεζόν

Το cerulean, η χαρακτηριστική φωτεινή απόχρωση του γαλάζιου με πράσινους τόνους, εμφανίστηκε σε πολλές συλλογές. Χρησιμοποιήθηκε τόσο σε ολοκληρωμένα σύνολα όσο και ως λεπτομέρεια, προσδίδοντας ένταση και χαρακτήρα. Η παρουσία του αποδεικνύει ότι πρόκειται για το χρώμα-κλειδί της σεζόν.

ny_fashion_week_trends

Πρακτικά μενταγιόν

Ανάμεσα στις πιο συζητημένες προτάσεις της εβδομάδας ξεχώρισαν τα μενταγιόν με λειτουργικό χαρακτήρα. Μικρά πορτοφόλια, θήκες για κέρματα ή άλλα πρακτικά στοιχεία αντικατέστησαν τα κλασικά charms. Η αισθητική παραμένει κομψή, αλλά πλέον συνοδεύεται από έναν ευρηματικό ρόλο.

ny_fashion_week_trends
https://www.instagram.com/michaelkors/

Επαναπροσδιορισμός της γυναικείας γκαρνταρόμπας

Σχεδιαστές όπως οι Altuzarra και Tory Burch επαναπροσδιόρισαν τη σύγχρονη γυναικεία γκαρνταρόμπα. Οι συλλογές τους ανέδειξαν κλασικά μοτίβα θηλυκότητας με σύγχρονες γραμμές, σε μια κατεύθυνση που συνέχισε το ρεύμα που είχαν χαράξει οι Prada και Miu Miu το φθινόπωρο του 2025. Το αποτέλεσμα είναι κομψό, ουσιαστικό και απόλυτα φορέσιμο.

Ζώνες σε ρόλο πρωταγωνιστή

Οι ζώνες εμφανίστηκαν παντού, όχι για πρακτικούς λόγους αλλά ως καθαρά statement κομμάτια. Διπλές περιελίξεις, μεγάλες αγκράφες σε ασήμι και χρυσό και layering πάνω από φορέματα ή παλτό αναδείκνυαν τη δύναμη ενός αξεσουάρ που πλέον λειτουργεί ως κεντρικό στοιχείο styling.

ny_fashion_week
https://www.instagram.com/nyfw/

Υφές με δυναμισμό

Η αίσθηση της αφής κυριάρχησε στις πασαρέλες. Φτερά, κρόσσια και γούνα εμφανίστηκαν σε φορέματα, φούστες και tops, προσφέροντας μια μινιμαλιστική αλλά εντυπωσιακή πρόταση. Η χρήση των υφών αυτών λειτούργησε ως σύγχρονη μετεξέλιξη των animal prints, λιγότερο κυριολεκτική και περισσότερο ατμοσφαιρική.

ny_fashion_week
https://www.instagram.com/nyfw/

Η New York Fashion Week άνοιξη/καλοκαίρι 2026 απέδειξε ότι η μόδα της Νέας Υόρκης ισορροπεί επιτυχημένα ανάμεσα στην καινοτομία και την καθημερινή κομψότητα. Με χρώματα που κλέβουν την προσοχή, αξεσουάρ με ευρηματικότητα και έναν νέο διάλογο γύρω από τη θηλυκότητα, οι σχεδιαστές χάραξαν τον οδικό χάρτη της επόμενης σεζόν.

Διάβασε επίσης: Gwyneth Paltrow: Ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου της fashion brand

Fashion Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης μόδα
