Η it bag-εμμονή της σεζόν; Έρχεται σε ροζ και κάνει κάθε look πιο chic

Από την Paris Hilton έως την Kendall Jenner, η ροζ τσάντα γίνεται ξανά το απόλυτο fashion statement, με νέο chic χαρακτήρα

Η μόδα συχνά λειτουργεί σαν καθρέφτης του παρελθόντος. Ανασύρει σύμβολα από άλλες δεκαετίες, τα ανανεώνει και τα επαναλανσάρει με φρέσκια ματιά. Έτσι, εκεί που το καλοκαίρι δεν έχει καν ξεκινήσει, οι μεγάλοι οίκοι ήδη σχεδιάζουν την επόμενη σεζόν και φέρνουν μαζί τους μια δόση νοσταλγίας. Στα catwalks του φθινοπώρου/χειμώνα 2025-2026, η τσάντα γίνεται το απόλυτο fashion statement, βαμμένη σε ροζ τόνους που άλλοτε παραπέμπουν σε ποπ γλυκύτητα κι άλλοτε σε αβίαστη πολυτέλεια. Το χρώμα που κάποτε συνόδευε το tacky-chic, σήμερα ξαναγράφει την ιστορία του με νέους κώδικες κομψότητας.

Η επιρροή του ροζ αξεσουάρ δεν είναι τυχαία. Από τις αρχές των 2000s, με πρωταγωνίστρια την Paris Hilton και τις Juicy Couture φόρμες της, μέχρι την τωρινή γενιά των TikTokers, το χρώμα αυτό έχει γίνει συνώνυμο μιας αμφίθυμης αλλά πάντα δυνατής αισθητικής. Σήμερα, όμως, οι τσάντες σε ροζ αποχρώσεις δεν θυμίζουν kitsch υπερβολές, αλλά λειτουργούν σαν νέοι κώδικες στυλ: κομψοί, παιχνιδιάρικοι, statement. Από τον Gucci στον Louis Vuitton και τον Fendi, οι πιο εμβληματικοί οίκοι πειραματίζονται με υλικά, σχήματα και μεγέθη, μετατρέποντας το ροζ τσαντάκι στο απόλυτο must-have της νέας σεζόν.

Η νέα εποχή του ροζ

Στις φθινοπωρινές συλλογές των οίκων, το ροζ επιστρέφει πιο ώριμο και πιο ενδιαφέρον. Ο Gucci παρουσιάζει τον signature «bit bag» σε ροζ ψεύτικη γούνα, ο Fendi ντύνει το Peekaboo με έντονα χρώματα, ενώ ο Pharrell Williams για τον Louis Vuitton Homme επανασχεδιάζει το εμβληματικό Speedy σε μια απαλότερη, almost cuddly εκδοχή. Η τσάντα δεν είναι πλέον μόνο πρακτική, είναι σύμβολο στάσης, ένα μικρό fashion manifesto που δηλώνει ότι η κομψότητα μπορεί να είναι χαρούμενη.

Από την Paris Hilton στη Gen Z

Η Paris Hilton, με το ροζ Speedy της και το «tacky chic» στιλ της, σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά στις αρχές του 2000. Δύο δεκαετίες αργότερα, η εικόνα της βρίσκει νέα απήχηση, αυτή τη φορά μέσα από τα looks της Gen Z. Στο TikTok, βλέπουμε ξανά bootcut τζιν, τοπ που μοιάζουν με μαντήλια και, φυσικά, τσάντες σε έντονα χρώματα, με το ροζ να πρωταγωνιστεί. Τα νέα fashion icons, όπως η Kendall Jenner και η Amelia Gray, υιοθετούν την τάση με διαφορετικούς τρόπους. Η πρώτη με micro-bags, η δεύτερη με μεγάλα tote που χωρούν τα πάντα.

Η νέα it-bag

Περισσότερο από ένα απλό trend, η ροζ handbag γίνεται το σύμβολο μιας γενιάς που αγαπά τον πειραματισμό αλλά ξέρει να φιλτράρει το παρελθόν. Είναι μια επιστροφή με ανανεωμένο ύφος. Λιγότερο κιτς, περισσότερο playful-chic.

Για το φθινόπωρο/χειμώνα 2025-2026, η μόδα μάς προτείνει να κρατήσουμε μια τσάντα που δεν είναι απλώς αξεσουάρ, αλλά κεντρικό σημείο κάθε look. Και αυτή τη φορά, το ροζ δεν είναι απλώς μια ανάμνηση των 2000s, αλλά το πιο σύγχρονο χρώμα για να πεις: «I own the moment».

4 χρωματιστά σχέδια για να διαλέξεις

