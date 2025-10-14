MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Food 14.10.2025

Jessica Alba: Η συνταγή για κεφτεδάκια με τζατζίκι που έγινε viral

jessica_alba
Η Jessica Alba φέρνει τη μεσογειακή κουζίνα στην Καλιφόρνια με ελληνικά κεφτεδάκια, σπιτικό τζατζίκι και φρέσκια σαλάτα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Jessica Alba απέδειξε για ακόμη μια φορά την αγάπη της για τη μαγειρική. Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, μοιράστηκε ένα μεσογειακό γεύμα που φέρνει τη γεύση της Ελλάδας απευθείας στην κουζίνα της στην Καλιφόρνια, εντυπωσιάζοντας τους followers της με την απλότητα και τη φρεσκάδα των υλικών.

Η ηθοποιός δημιούργησε ζουμερά κεφτεδάκια γαλοπούλας αρωματισμένα με ρίγανη, άνηθο και σκόρδο, συνοδευόμενα από ένα δροσερό τζατζίκι και σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα. Όλα τα υλικά συνδυάζονται αρμονικά, ενώ η Alba, φορώντας casual denim και λευκό T-shirt, αναδεικνύει την ευκολία της διαδικασίας, μετατρέποντας το μαγείρεμα σε ένα στιλιστικό statement.

jessica_alba
https://www.instagram.com/jessicaalba/

Διάβασε επίσης: Από το junk στο mindful eating: Πώς η Gen Z αλλάζει τον τρόπο που τρώμε

Η προσοχή στη λεπτομέρεια φαίνεται στο πώς ολοκληρώνει το πιάτο. Φρέσκο γιαούρτι, χυμός λεμονιού, τριμμένο αγγούρι και άνηθος συνθέτουν ένα τζατζίκι γεμάτο αρώματα, ενώ η σαλάτα προσφέρει χρώμα και φρεσκάδα. Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα πολλά σχόλια και αντιδράσεις, με θαυμαστές να επαινούν το απλό και προσιτό μαγειρικό στιλ της ηθοποιού και την αγάπη της για φρέσκα, υγιεινά υλικά.

Η προσέγγισή της στις ελληνικές γεύσεις εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση, όπου διάσημοι αγκαλιάζουν τη μεσογειακή κουζίνα για την ισορροπία, τη νοστιμιά και τα οφέλη της για την υγεία. Μάλιστα, η Jessica Alba που βρέθηκε πέρυσι το καλοκαίρι στη χώρα μας, λίγο πριν ανακοινωθεί το διαζύγιό της με τον Cash Warren, δοκίμασε πολλές μεσογειακές γεύσεις στα νησιά που επισκέφθηκε, όπως τη Μύκονο.

Η συνταγή της Jessica Alba 

Κεφτεδάκια:

  • Περίπου 450 γρ. κιμάς γαλοπούλας
  • ¼ φλ. τσαγιού τριμμένη φρυγανιά
  • ¼ φλ. τσαγιού ψιλοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι
  • ¼ φλ. τσαγιού φέτα
  • 3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
  • 1 αυγό
  • 2 κ.γ. ξερή ρίγανη
  • 1 κ.γ. ξερός άνηθος
  • ½ κ.γ. κύμινο
  • ½ κ.γ. αλάτι
  • ¼ κ.γ. μαύρο πιπέρι

Τζατζίκι:

  • 1 φλ. τσαγιού ελληνικό γιαούρτι
  • 2 αγγουράκια μικρά, τριμμένα
  • 1 κ.σ. φρέσκος άνηθος (ή 1 κ.γ. ξερός)
  • 2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
  • 2 κ.σ. χυμός λεμονιού
  • 1 κ.σ. ελαιόλαδο
  • ½ κ.γ. αλάτι
  • Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, κατά βούληση

Διάβασε επίσης: Από το delivery στο DIY: Πώς να φτιάξεις μόνος σου το αγαπημένο σου junk food

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

food Jessica Alba κεφτεδάκια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Cardi B γιορτάζει με τον δικό της τρόπο και κάνει τον απολογισμό της

Η Cardi B γιορτάζει με τον δικό της τρόπο και κάνει τον απολογισμό της

14.10.2025

Δες επίσης

Get Ready With MAC For MadWalk: Επιστρέφουν τα πιο fashionable beauty parties από το Mad και τη MAC Cosmetics
Beauty

Get Ready With MAC For MadWalk: Επιστρέφουν τα πιο fashionable beauty parties από το Mad και τη MAC Cosmetics

14.10.2025
Too early ή τέλειο timing; Η Κόνι Μεταξά ξεκινάει τα Χριστούγεννα από τώρα
Life

Too early ή τέλειο timing; Η Κόνι Μεταξά ξεκινάει τα Χριστούγεννα από τώρα

14.10.2025
Πες αντίο στον πονόλαιμο! Το κόλπο που θα σου δώσει ξανά φωνή σε χρόνο dt
Life

Πες αντίο στον πονόλαιμο! Το κόλπο που θα σου δώσει ξανά φωνή σε χρόνο dt

14.10.2025
Οι φθινοπωρινές τάσεις στα νύχια που πρέπει να υιοθετήσεις σύμφωνα με τη nail artist της Dua Lipa
Beauty

Οι φθινοπωρινές τάσεις στα νύχια που πρέπει να υιοθετήσεις σύμφωνα με τη nail artist της Dua Lipa

14.10.2025
Έτσι θα υιοθετήσεις το millennial fashion trend που λατρεύει η Δέσποινα Βανδή
Fashion

Έτσι θα υιοθετήσεις το millennial fashion trend που λατρεύει η Δέσποινα Βανδή

14.10.2025
Η Κατερίνα Καινούργιου φέρνει τη νοσταλγία των 80’s στο σύγχρονο office look
Fashion

Η Κατερίνα Καινούργιου φέρνει τη νοσταλγία των 80’s στο σύγχρονο office look

14.10.2025
Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τον τρόπο που διατηρεί τα μαλλιά της υγιή και λαμπερά
Beauty

Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τον τρόπο που διατηρεί τα μαλλιά της υγιή και λαμπερά

14.10.2025
Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MadWalk
Fashion

Τα πιο τρελά catwalk moments στην ιστορία του MadWalk

14.10.2025
Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez
Beauty

Toasted manicure: Η viral τάση στα νύχια που καθιέρωσε η Selena Gomez

14.10.2025
Όλα όσα έγιναν στο Kick off party του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Όλα όσα έγιναν στο Kick off party του MadWalk 2025 by Three Cents

14.10.2025
Τα 6 fashion trends από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που πρέπει να κάνεις screenshot για την άνοιξη
Fashion

Τα 6 fashion trends από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού που πρέπει να κάνεις screenshot για την άνοιξη

14.10.2025
Spetses Mini Marathon 2025: Ρεκόρ συμμετοχών με τις συγκινήσεις και την αγωνιστικότητα στα ύψη
City Guide

Spetses Mini Marathon 2025: Ρεκόρ συμμετοχών με τις συγκινήσεις και την αγωνιστικότητα στα ύψη

14.10.2025
Μήλο και κανέλα: Το απόλυτο combo του φθινοπώρου που βοηθά στην πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό
Life

Μήλο και κανέλα: Το απόλυτο combo του φθινοπώρου που βοηθά στην πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό

13.10.2025
Μπούκωμα τέλος! Το DIY κόλπο που θα σε κάνει να ανασάνεις ξανά
Life

Μπούκωμα τέλος! Το DIY κόλπο που θα σε κάνει να ανασάνεις ξανά

13.10.2025
Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο
Life

Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο

13.10.2025
Λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι: Πώς Σίσσυ Χρηστίδου και Σταματίνα Τσιμτσιλή απογειώνουν τον πιο διαχρονικό συνδυασμό
Fashion

Λευκό πουκάμισο και μαύρο παντελόνι: Πώς Σίσσυ Χρηστίδου και Σταματίνα Τσιμτσιλή απογειώνουν τον πιο διαχρονικό συνδυασμό

13.10.2025
Οι 5 κανόνες για μαλλιά που μοιάζουν πάντα φρεσκοβαμμένα
Beauty

Οι 5 κανόνες για μαλλιά που μοιάζουν πάντα φρεσκοβαμμένα

13.10.2025
4 απροσδόκητοι χρωματικοί συνδυασμοί που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά σου looks
Fashion

4 απροσδόκητοι χρωματικοί συνδυασμοί που θα απογειώσουν τα φθινοπωρινά σου looks

13.10.2025
Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk
Fashion

Όταν το στυλ έχει ρυθμό: Γιατί το MadWalk είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα catwalk

13.10.2025
Diane Keaton: Η μούσα της μόδας, του σινεμά και της διακόσμησης
Life

Diane Keaton: Η μούσα της μόδας, του σινεμά και της διακόσμησης

13.10.2025
Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου
Fashion

Animal print fever: Φέτος η ζούγκλα μπαίνει στην γκαρνταρόμπα σου

13.10.2025