Jessica Alba: Η συνταγή για κεφτεδάκια με τζατζίκι που έγινε viral

Η Jessica Alba απέδειξε για ακόμη μια φορά την αγάπη της για τη μαγειρική. Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, μοιράστηκε ένα μεσογειακό γεύμα που φέρνει τη γεύση της Ελλάδας απευθείας στην κουζίνα της στην Καλιφόρνια, εντυπωσιάζοντας τους followers της με την απλότητα και τη φρεσκάδα των υλικών.

Η ηθοποιός δημιούργησε ζουμερά κεφτεδάκια γαλοπούλας αρωματισμένα με ρίγανη, άνηθο και σκόρδο, συνοδευόμενα από ένα δροσερό τζατζίκι και σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα. Όλα τα υλικά συνδυάζονται αρμονικά, ενώ η Alba, φορώντας casual denim και λευκό T-shirt, αναδεικνύει την ευκολία της διαδικασίας, μετατρέποντας το μαγείρεμα σε ένα στιλιστικό statement.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια φαίνεται στο πώς ολοκληρώνει το πιάτο. Φρέσκο γιαούρτι, χυμός λεμονιού, τριμμένο αγγούρι και άνηθος συνθέτουν ένα τζατζίκι γεμάτο αρώματα, ενώ η σαλάτα προσφέρει χρώμα και φρεσκάδα. Η ανάρτηση συγκέντρωσε γρήγορα πολλά σχόλια και αντιδράσεις, με θαυμαστές να επαινούν το απλό και προσιτό μαγειρικό στιλ της ηθοποιού και την αγάπη της για φρέσκα, υγιεινά υλικά.

Η προσέγγισή της στις ελληνικές γεύσεις εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση, όπου διάσημοι αγκαλιάζουν τη μεσογειακή κουζίνα για την ισορροπία, τη νοστιμιά και τα οφέλη της για την υγεία. Μάλιστα, η Jessica Alba που βρέθηκε πέρυσι το καλοκαίρι στη χώρα μας, λίγο πριν ανακοινωθεί το διαζύγιό της με τον Cash Warren, δοκίμασε πολλές μεσογειακές γεύσεις στα νησιά που επισκέφθηκε, όπως τη Μύκονο.

Η συνταγή της Jessica Alba

Κεφτεδάκια:

Περίπου 450 γρ. κιμάς γαλοπούλας

¼ φλ. τσαγιού τριμμένη φρυγανιά

¼ φλ. τσαγιού ψιλοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι

¼ φλ. τσαγιού φέτα

3 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1 αυγό

2 κ.γ. ξερή ρίγανη

1 κ.γ. ξερός άνηθος

½ κ.γ. κύμινο

½ κ.γ. αλάτι

¼ κ.γ. μαύρο πιπέρι

Τζατζίκι:

1 φλ. τσαγιού ελληνικό γιαούρτι

2 αγγουράκια μικρά, τριμμένα

1 κ.σ. φρέσκος άνηθος (ή 1 κ.γ. ξερός)

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

2 κ.σ. χυμός λεμονιού

1 κ.σ. ελαιόλαδο

½ κ.γ. αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι, κατά βούληση

