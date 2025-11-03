Πώς να φορέσεις το total brown όπως η Βίκυ Καγιά

Η Βίκυ Καγιά αποδεικνύει ότι το total brown είναι η τάση του φθινοπώρου, με κομψό και μοντέρνο στιλ που ξεχωρίζει στην πόλη

Το φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά στην πόλη και μαζί του φέρνει ζεστές αποχρώσεις και layering που μας εμπνέουν στις καθημερινές εμφανίσεις. Η Βίκυ Καγιά, πάντα προσεκτική στις στιλιστικές της επιλογές, δείχνει ξανά πώς ένα απλό, καλά μελετημένο σύνολο μπορεί να γίνει statement.

Αυτή τη φορά, επέλεξε ένα total brown look, ιδανικό για βόλτες στην πόλη, επαγγελματικά meetings ή χαλαρές εξόδους με φίλους. Συνδύασε ένα σκούρο σοκολατί πλεκτό πουλόβερ με ένα ψηλόμεσο, αέρινο παντελόνι με διακριτική λάμψη, δημιουργώντας ισορροπημένη και κομψή σιλουέτα. Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά: δερμάτινα παπούτσια, τσάντα με κρόσσια και γυαλιά ηλίου ολοκληρώνουν την εμφάνιση, προσδίδοντας μοντέρνα, αστική αισθητική.

Το καφέ αναδεικνύεται φέτος σε χρώμα-σταρ, πιο ζεστό και ευέλικτο από το μαύρο, και η Βίκυ Καγιά το αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο. Παίζοντας με διαφορετικές υφές, μάλλι, σατινέ, δέρμα, δημιουργεί βάθος και ενδιαφέρον σε ένα μονοχρωματικό σύνολο, αποδεικνύοντας ότι η μονοχρωμία δεν σημαίνει ποτέ μονοτονία.

Με το total brown outfit της, η fashion expert δείχνει πώς η κομψότητα και η άνεση μπορούν να συνυπάρξουν φυσικά, προσφέροντας ιδέες για κάθε φθινοπωρινή εμφάνιση στην πόλη.

