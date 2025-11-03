MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 03.11.2025

Πώς να φορέσεις το total brown όπως η Βίκυ Καγιά

vicky_kagia
Η Βίκυ Καγιά αποδεικνύει ότι το total brown είναι η τάση του φθινοπώρου, με κομψό και μοντέρνο στιλ που ξεχωρίζει στην πόλη
Μαρία Χατζηγιάννη

Το φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά στην πόλη και μαζί του φέρνει ζεστές αποχρώσεις και layering που μας εμπνέουν στις καθημερινές εμφανίσεις. Η Βίκυ Καγιά, πάντα προσεκτική στις στιλιστικές της επιλογές, δείχνει ξανά πώς ένα απλό, καλά μελετημένο σύνολο μπορεί να γίνει statement.

Αυτή τη φορά, επέλεξε ένα total brown look, ιδανικό για βόλτες στην πόλη, επαγγελματικά meetings ή χαλαρές εξόδους με φίλους. Συνδύασε ένα σκούρο σοκολατί πλεκτό πουλόβερ με ένα ψηλόμεσο, αέρινο παντελόνι με διακριτική λάμψη, δημιουργώντας ισορροπημένη και κομψή σιλουέτα. Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά: δερμάτινα παπούτσια, τσάντα με κρόσσια και γυαλιά ηλίου ολοκληρώνουν την εμφάνιση, προσδίδοντας μοντέρνα, αστική αισθητική.

vicky_kagia
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Διάβασε επίσης: Η Βίκυ Καγιά δείχνει πώς θα φορέσουμε το πουκάμισο με φούτερ αυτό το φθινόπωρο

Το καφέ αναδεικνύεται φέτος σε χρώμα-σταρ, πιο ζεστό και ευέλικτο από το μαύρο, και η Βίκυ Καγιά το αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο. Παίζοντας με διαφορετικές υφές, μάλλι, σατινέ, δέρμα, δημιουργεί βάθος και ενδιαφέρον σε ένα μονοχρωματικό σύνολο, αποδεικνύοντας ότι η μονοχρωμία δεν σημαίνει ποτέ μονοτονία.

vicki_kagia
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Με το total brown outfit της, η fashion expert δείχνει πώς η κομψότητα και η άνεση μπορούν να συνυπάρξουν φυσικά, προσφέροντας ιδέες για κάθε φθινοπωρινή εμφάνιση στην πόλη.

Διάβασε επίσης: MadWalk Icon: Όλες οι φορές που η Βίκυ Καγιά έγραψε ιστορία παρουσιάζοντας το fashion & music show

