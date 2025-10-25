Victoria Beckham: Οι Spice Girls, το alter ego και η μακρά πορεία προς την αυτοεκτίμηση

Η Victoria Beckham μιλά στο «Call Her Daddy» για τις Spice Girls, την Posh Spice και πώς έμαθε να νιώθει αρκετή μετά από δεκαετίες

Η Victoria Beckham επέστρεψε στα ’90s και μίλησε με νοσταλγία για τις Spice Girls στη νέα της συνέντευξη στο podcast «Call Her Daddy». Η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας και πρώην «Posh Spice» άνοιξε την καρδιά της στη δημοφιλή παρουσιάστρια Alex Cooper, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές από τα χρόνια της στο θρυλικό girl group που άλλαξε τη μουσική και τη γυναικεία ενδυνάμωση μιας ολόκληρης γενιάς.

Όταν η Cooper τη ρώτησε με ποια από τις υπόλοιπες Spice Girls ήταν πιο κοντά, η ίδια απάντησε με ειλικρίνεια: «Ήμασταν όλες κοντά μεταξύ μας, για να είμαι ειλικρινής. Καθεμία ήταν διαφορετική, πέντε “αταίριαστα” κορίτσια που είχαν ακούσει πολλές φορές το “όχι” και ότι δεν ήταν αρκετά καλές. Προερχόμασταν από εντελώς διαφορετικά υπόβαθρα, αλλά μαζί ήμασταν κάτι ξεχωριστό».

Η Victoria Beckham εξήγησε επίσης ότι οι διάσημες ταυτότητες των Spice Girls δεν ήταν προϊόν μάρκετινγκ, αλλά αυθεντικές εκφράσεις του εαυτού τους: «Οι άνθρωποι νομίζουν πως κάποιος μάνατζερ μάς έβαλε αυτούς τους ρόλους, αλλά δεν είναι αλήθεια. Η Emma είχε πραγματικά τις κοτσίδες και τα baby doll φορέματα, η Geri τα κόκκινα μαλλιά και τη δυναμική ενέργεια, η Mel C φορούσε πάντα φόρμες και η Mel B λατρεύει το λεοπάρ. Εγώ φορούσα το μικρό μαύρο φόρεμα και είχα το κοντό καρέ, ήμασταν απλώς εμείς, αληθινές».

Μιλώντας για το alter ego της, την Posh Spice, η Victoria δήλωσε ότι έχει πλέον συμβιβαστεί και συμφιλιωθεί με εκείνη την περίοδο της ζωής της. «Αγαπώ την Posh Spice. Πραγματικά την αγαπώ. Οι Spice Girls έκαναν τους ανθρώπους να νιώσουν ότι είναι αρκετοί, ότι αξίζουν. Αν δεν τις είχα γνωρίσει, θα ήμουν εντελώς διαφορετικός άνθρωπος. Εκείνες με βοήθησαν να πιστέψω στον εαυτό μου. Με μετέτρεψαν από ένα μελαγχολικό παιδί 7 ετών σε μια δυνατή, χαρούμενη ενήλικη».

Η ίδια παραδέχτηκε ότι χρειάστηκε δεκαετίες για να νιώσει πλήρως «αρκετή»: «Μου πήρε 51 χρόνια για να το καταλάβω, αλλά τώρα ξέρω πως, όσο κι αν μου είπαν ότι δεν είμαι, είμαι καλή όπως είμαι. Και αυτό το συναίσθημα είναι υπέροχο».

Μέσα από τη συζήτηση, η Victoria Beckham απέδειξε ότι πίσω από το αυστηρό ύφος της Posh υπήρχε πάντα μια γυναίκα με ευαισθησία, δύναμη και αυτογνωσία, μια αληθινή Spice Girl που δεν έπαψε ποτέ να εμπνέει.

