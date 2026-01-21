After Dark: Παναγιώτα Βλαντή, Λένα Ουζουνίδου και Δήμος Αναστασιάδης στην παρέα του Θέμη Γεωργαντά

Ο Θέμης Γεωργαντάς και η εκπομπή «After Dark» έρχονται με δύο απολαυστικά επεισόδια κάθε εβδομάδα και με εκλεκτούς καλεσμένους που αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές τους. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 00:45 στο OPEN, το «After Dark» υπόσχεται βραδιές γεμάτες χιούμορ, εξομολογήσεις, αλλά και πικάντικες συζητήσεις.

Την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου ο Θέμης υποδέχεται δύο αγαπημένες ηθοποιούς, την Παναγιώτα Βλαντή και τη Λένα Ουζουνίδου. Οι καταξιωμένες καλλιτέχνιδες μιλούν για την ταινία «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή; Μέρος Πρώτο» στην οποία πρωταγωνιστούν, αποκαλύπτοντας πως υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση από τη σειρά. Μιλάνε, ακόμα, για τους συζύγους τους, οι οποίοι είναι θαυμαστές της δουλειάς τους, αλλά και πολύ εύστοχοι και διακριτικοί στην κριτική που τους κάνουν, η οποία γίνεται με ευγένεια και αγάπη. Η Παναγιώτα και η Λένα θυμούνται τη γνωριμία τους το 2015, δηλώνουν πως πρόκειται για «επαγγελματικό έρωτα» και τονίζουν ότι στο θέατρο έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ό,τι ονειρεύονται, ενώ στην τηλεόραση υπάρχει έλλειψη φαντασίας.

Εννοείται πως δεν αντιστάθηκαν στα παιχνίδια του Θέμη. Άραγε «έδωσαν ρεσιτάλ» ερμηνείας; Φυσικά, ακολουθούν δύο αποκαλυπτικά εξομολογητήρια με τις πιο hot ερωτήσεις. Θα καταφέρουν η Παναγιώτα και η Λένα να απαντήσουν με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη;

Το Σάββατο, 24 Ιανουαρίου, ο δημοφιλής συνθέτης και τραγουδιστής Δήμος Αναστασιάδης αποκαλύπτει ότι 2025 ήταν μία συγκλονιστική χρονιά, καθώς γεννήθηκε ο δεύτερος του γιος και παράλληλα στην επαγγελματική του ζωή, το album του «Τώρα μιλάω εγώ» έγινε χρυσό. Γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία παιδικά χρόνια, μιλάει για τους πολύ καλούς του φίλους, αλλά και για την οικογένεια του, την οποία υπεραγαπάει.

Μάλιστα, όπως λέει, όταν ήταν παιδί ήταν πολύ ζωηρός και πάρα πολύ ενεργητικός και πάντα η κρυφή του επιθυμία ήταν η μουσική και το τραγούδι. Δεν σκεφτόταν καθόλου το κομμάτι της επιτυχίας και των χρημάτων. Τον ενδιέφερε μόνο να παίζει μουσική. Παραδέχεται ότι σχετικά με την αναγνωσιμότητα τα πράγματα ήρθαν εύκολα σε εκείνον, καθώς ο πρώτος του δίσκος ήταν επιτυχία και τονίζει ότι είναι από τους τραγουδιστές που – κακώς – δεν έχει χρειαστεί να κάνει δεύτερες φωνές ή να ανοίξει ένα πρόγραμμα. Αναφέρει επίσης, ότι όταν γράφει τραγούδια «ακούει» τις φωνές του Γιάννη Πάριου, του Νότη Σφακιανάκη, της Χαρούλας Αλεξίου και του Βασίλη Καρρά.

Εννοείται ότι δεν αντιστάθηκε στα παιχνίδια του Θέμη. Άραγε «Δάγκωσε τη γλώσσα του» ή μίλησε για όλους και για όλα; Φυσικά, ακολουθεί ένα άκρως αποκαλυπτικό εξομολογητήριο με τις πιο hot ερωτήσεις. Θα καταφέρει να απαντήσει με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη;

«After Dark», δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 00:45 στο OPEN.

