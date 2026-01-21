Mad Bubble
Mad Bubble
TV 21.01.2026

After Dark: Παναγιώτα Βλαντή, Λένα Ουζουνίδου και Δήμος Αναστασιάδης στην παρέα του Θέμη Γεωργαντά

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 00:45 στο OPEN
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Θέμης Γεωργαντάς και η εκπομπή «After Dark» έρχονται με δύο απολαυστικά επεισόδια κάθε εβδομάδα και με εκλεκτούς καλεσμένους που αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές τους. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 00:45 στο OPEN, το «After Dark» υπόσχεται βραδιές γεμάτες χιούμορ, εξομολογήσεις, αλλά και πικάντικες συζητήσεις.

 Την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου ο Θέμης υποδέχεται δύο αγαπημένες ηθοποιούς, την Παναγιώτα Βλαντή και τη Λένα Ουζουνίδου. Οι καταξιωμένες καλλιτέχνιδες μιλούν για την ταινία «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή; Μέρος Πρώτο» στην οποία πρωταγωνιστούν, αποκαλύπτοντας πως υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση από τη σειρά. Μιλάνε, ακόμα, για τους συζύγους τους, οι οποίοι είναι θαυμαστές της δουλειάς τους, αλλά και πολύ εύστοχοι και διακριτικοί στην κριτική που τους κάνουν, η οποία γίνεται με ευγένεια και αγάπη. Η Παναγιώτα και η Λένα θυμούνται τη γνωριμία τους το 2015, δηλώνουν πως πρόκειται για «επαγγελματικό έρωτα» και τονίζουν ότι στο θέατρο έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ό,τι ονειρεύονται, ενώ στην τηλεόραση υπάρχει έλλειψη φαντασίας.

Διάβασε επίσης: Ο Τάσος Δούσης στο After Dark: «Μεγάλωσα σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες – Φορούσα τα ρούχα του πατέρα μου»

Εννοείται πως δεν αντιστάθηκαν στα παιχνίδια του Θέμη. Άραγε «έδωσαν ρεσιτάλ» ερμηνείας; Φυσικά, ακολουθούν δύο αποκαλυπτικά εξομολογητήρια με τις πιο hot ερωτήσεις. Θα καταφέρουν η Παναγιώτα και η Λένα να απαντήσουν με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη;

Το Σάββατο, 24 Ιανουαρίου, ο δημοφιλής συνθέτης και τραγουδιστής Δήμος Αναστασιάδης αποκαλύπτει ότι 2025 ήταν μία συγκλονιστική χρονιά, καθώς γεννήθηκε ο δεύτερος του γιος και παράλληλα στην επαγγελματική του ζωή, το album του «Τώρα μιλάω εγώ» έγινε χρυσό. Γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία παιδικά χρόνια, μιλάει για τους πολύ καλούς του φίλους, αλλά και για την οικογένεια του, την οποία υπεραγαπάει.

Μάλιστα, όπως λέει, όταν ήταν παιδί ήταν πολύ ζωηρός και πάρα πολύ ενεργητικός και πάντα η κρυφή του επιθυμία ήταν η μουσική και το τραγούδι. Δεν σκεφτόταν καθόλου το κομμάτι της επιτυχίας και των χρημάτων. Τον ενδιέφερε μόνο να παίζει μουσική. Παραδέχεται ότι σχετικά με την αναγνωσιμότητα τα πράγματα ήρθαν εύκολα σε εκείνον, καθώς ο πρώτος του δίσκος ήταν επιτυχία και τονίζει ότι είναι από τους τραγουδιστές που – κακώς – δεν έχει χρειαστεί να κάνει δεύτερες φωνές ή να ανοίξει ένα πρόγραμμα. Αναφέρει επίσης, ότι όταν γράφει τραγούδια «ακούει» τις φωνές του Γιάννη Πάριου, του Νότη Σφακιανάκη, της Χαρούλας Αλεξίου και του Βασίλη Καρρά.

Εννοείται ότι δεν αντιστάθηκε στα παιχνίδια του Θέμη. Άραγε «Δάγκωσε τη γλώσσα του» ή μίλησε για όλους και για όλα; Φυσικά, ακολουθεί ένα άκρως αποκαλυπτικό εξομολογητήριο με τις πιο hot ερωτήσεις. Θα καταφέρει να απαντήσει με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη;

«After Dark», δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 00:45 στο OPEN.

Διάβασε επίσης: Mente Fuerte στο After Dark: «Δε θα σταματήσω να λέω ότι η Μαρία Σολωμού είναι οικογένειά μου»

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
After Dark Open TV Θέμης Γεωργαντάς
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Top Employer 2026: Η ΑΒ Βασιλόπουλος για 3η συνεχόμενη χρονιά κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα

Top Employer 2026: Η ΑΒ Βασιλόπουλος για 3η συνεχόμενη χρονιά κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα

21.01.2026
Επόμενο
Τα trends στα χειμερινά πανωφόρια που κάνουν το κρύο πιο ανεκτό

Τα trends στα χειμερινά πανωφόρια που κάνουν το κρύο πιο ανεκτό

21.01.2026

Δες επίσης

Τέλος το δίδυμο στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Νέα αρχή για την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1
TV

Τέλος το δίδυμο στο «Καλημέρα Ελλάδα» – Νέα αρχή για την πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1

21.01.2026
«ΡΙΦΙΦΙ»: Φινάλε με ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της COSMOTE TV
TV

«ΡΙΦΙΦΙ»: Φινάλε με ρεκόρ τηλεθέασης στην ιστορία της COSMOTE TV

20.01.2026
Γιάννης Κουκουράκης: Η αποκάλυψη που έκανε για την επιστροφή του στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1
TV

Γιάννης Κουκουράκης: Η αποκάλυψη που έκανε για την επιστροφή του στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1

20.01.2026
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου – Ο λόγος της απουσίας της
TV

Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου – Ο λόγος της απουσίας της

20.01.2026
Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα ο Τέρενς Κουίκ
TV

Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα ο Τέρενς Κουίκ

19.01.2026
Δυναμικό comeback για το Grand Hotel – Η Αλίκη πέφτει στην αγκαλιά του Πέτρου!
TV

Δυναμικό comeback για το Grand Hotel – Η Αλίκη πέφτει στην αγκαλιά του Πέτρου!

19.01.2026
Πρεμιέρα με αλλαγές για το Masterchef 2026 – Οι 5 πρώτοι παίκτες που κέρδισαν λευκές ποδιές
TV

Πρεμιέρα με αλλαγές για το Masterchef 2026 – Οι 5 πρώτοι παίκτες που κέρδισαν λευκές ποδιές

19.01.2026
Ο Τάσος Δούσης στο After Dark: «Μεγάλωσα σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες – Φορούσα τα ρούχα του πατέρα μου»
TV

Ο Τάσος Δούσης στο After Dark: «Μεγάλωσα σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες – Φορούσα τα ρούχα του πατέρα μου»

18.01.2026
MasterChef: Οι κριτές… καλομαθαίνουν τον εαυτό τους πριν οι κουζίνες πάρουν φωτιά
TV

MasterChef: Οι κριτές… καλομαθαίνουν τον εαυτό τους πριν οι κουζίνες πάρουν φωτιά

16.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!