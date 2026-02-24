Μουσικά Νέα 24.02.2026

Ρία Ελληνίδου: Φιγουράρει στην Times Square με τη νέα της επιτυχία «Εξηγήστε Μου»

Σημαντική διάκριση με την επιτυχία «Εξηγήστε Μου»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η μοναδική Ρία Ελληνίδου συνεχίζει ακάθεκτη να κυκλοφορεί μεγάλες και viral επιτυχίες, να κάνει sold out εμφανίσεις και να συγκεντρώνει σημαντικές διακρίσεις, ενώ πλέον «έσπασε» και τα σύνορα καθώς επιλέχθηκε ως ambassador της παγκόσμιας πρωτοβουλίας Spotify Equal και η φωτογραφία της εμφανίστηκε στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Η Ρία Ελληνίδου ανακηρύχθηκε πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με την πρόσφατη επιτυχία της «Εξηγήστε Μου», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum και δίνει συνέχεια στις μεγάλες πλατινένιες επιτυχίες της. Μεταξύ άλλων, το «Εξηγήστε Μου» βρέθηκε αμέσως στο no1 των trending videos του ελληνικού YouTube κι έχει ξεπεράσει το 1,1 εκατομμύριο προβολές σε 20 ημέρες, ενώ κατέκτησε το no1 του Shazam Viral Greece και κατέκτησε υψηλές θέσεις στο Top 50 του Spotify.

Διάβασε επίσης: Κωστής Μαραβέγιας: Το soundtrack του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» έχει το χρώμα και τη φωνή του

Στο πλαίσιο της καμπάνιας, που έχει ως στόχο την ενίσχυση της φωνής των γυναικών στην παγκόσμια δισκογραφία, η φωτογραφία της Ρίας Ελληνίδου αποτελεί εξώφυλλο της playlist Equal Greece και μπήκε σε banner στη φημισμένη πλατεία της Νέας Υόρκης, ενώ το «Εξηγήστε Μου» περιλαμβάνεται και στην playlist Equal Global μαζί με τραγούδια από περισσότερες από 40 χώρες.

Αυτή την περίοδο, η Ρία Ελληνίδου ετοιμάζεται να συναρπάσει με live εμφανίσεις τη Θεσσαλονίκη δίπλα στον Πέτρο Ιακωβίδη (στην «Πύλη Αξιού» από τις 6 Μαρτίου), μετά και την πολύμηνη sold out συνύπαρξή τους στη νυχτερινή Αθήνα, ενώ παράλληλα ετοιμάζει με ενθουσιασμό το δεύτερο άλμπουμ της καριέρας της.

Βρείτε το «Εξηγήστε Μου» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/Exigiste-Mou

Διάβασε επίσης: Akylas: Το «Ατελιέ» με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε νέα εκδοχή

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Times Square Νέα Υόρκη Ρία Ελληνίδου ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Bafta 2026: H Kate Middleton στο κόκκινο χαλί με δημιουργία από το 2016

Bafta 2026: H Kate Middleton στο κόκκινο χαλί με δημιουργία από το 2016

24.02.2026
Επόμενο
Αυτό είναι το hack για να κάνεις ίσιωμα κομμωτηρίου στο σπίτι σε μόλις 5 λεπτά

Αυτό είναι το hack για να κάνεις ίσιωμα κομμωτηρίου στο σπίτι σε μόλις 5 λεπτά

24.02.2026

Δες επίσης

Οι Taylor Swift, Eminem και KPop Demon Hunters κυριάρχησαν παγκοσμίως το 2025
Μουσικά Νέα

Οι Taylor Swift, Eminem και KPop Demon Hunters κυριάρχησαν παγκοσμίως το 2025

24.02.2026
Κωστής Μαραβέγιας: Το soundtrack του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» έχει το χρώμα και τη φωνή του
Μουσικά Νέα

Κωστής Μαραβέγιας: Το soundtrack του «Μπαμπά σ’ αγαπώ» έχει το χρώμα και τη φωνή του

24.02.2026
Ο Harry Styles επιστρέφει στο SNL παρουσιάζοντας τραγούδια από το νέο του album
Μουσικά Νέα

Ο Harry Styles επιστρέφει στο SNL παρουσιάζοντας τραγούδια από το νέο του album

24.02.2026
Stylianos: Κυκλοφόρησε η δυναμική pop μπαλάντα «You&I»
Μουσικά Νέα

Stylianos: Κυκλοφόρησε η δυναμική pop μπαλάντα «You&I»

24.02.2026
Akylas: Το «Ατελιέ» με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε νέα εκδοχή
Μουσικά Νέα

Akylas: Το «Ατελιέ» με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ σε νέα εκδοχή

24.02.2026
Ο Ed Sheeran εξηγεί γιατί ζει χωρίς κινητό από το 2015
Μουσικά Νέα

Ο Ed Sheeran εξηγεί γιατί ζει χωρίς κινητό από το 2015

24.02.2026
Στον Ludwig Göransson το BAFTA μουσικής για το Sinners
Μουσικά Νέα

Στον Ludwig Göransson το BAFTA μουσικής για το Sinners

23.02.2026
Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)
Cinema

Το Golden «ξεσήκωσε» τα BAFTA μεταδίδοντας τον παλμό του KPop Demon Hunters (Video)

23.02.2026
Bruno Mars: Κατέκτησε την κορυφή του Airplay με το I Just Might σε χρόνο ρεκόρ
Μουσικά Νέα

Bruno Mars: Κατέκτησε την κορυφή του Airplay με το I Just Might σε χρόνο ρεκόρ

23.02.2026
Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Ξέχνα τη βαριά βαλίτσα: Το trick που μειώνει το βάρος χωρίς να αφήσεις πράγματα πίσω

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Αυτά τα 4 ζώδια είναι οι μεγαλύτεροι «καρδιοκατακτητές» του ζωδιακού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Έτσι θα κάνεις το υπνοδωμάτιό σου το πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

10 λόγοι που θα σε πείσουν να τρως κάθε μέρα μανιτάρια

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Μην τα πετάς! Μάθε πώς θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης