Από την Kate Middleton στην Emma Stone: Οι εμφανίσεις που συζητήθηκαν στα BAFTA 2026

Οι προβολείς της 79ης τελετής των BAFTA Awards άναψαν την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο εμβληματικό Royal Festival Hall του London, επιβεβαιώνοντας πως τα «βρετανικά Όσκαρ» αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και fashion γεγονότα της χρονιάς. Η φετινή διοργάνωση συνδύασε τη λάμψη του κινηματογράφου με την υψηλή ραπτική, μετατρέποντας το κόκκινο χαλί σε μια πασαρέλα γεμάτη κομψότητα, τολμηρές επιλογές και διαχρονικό glamour.
Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η επιστροφή της Catherine, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία παρευρέθηκε στην τελετή μετά από τρία χρόνια απουσίας λόγω προβλημάτων υγείας. Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε ένα κομψό φόρεμα Gucci, το οποίο έχει φορέσει και στο παρελθόν, αποδεικνύοντας πως η βιώσιμη μόδα και η βασιλική φινέτσα μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.
Πέρα από τη βασιλική παρουσία, το κόκκινο χαλί πλημμύρισε από εντυπωσιακές εμφανίσεις μεγάλων οίκων, με τις σταρ να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.
Kate Middleton
Gucci
Kate Hudson
Prada
Jessie Buckley
Chanel
Teyana Taylor
Burberry
Monica Bellucci
Stella McCartney
Emma Stone
Με Louis Vuitton, σε ένα look που θύμιζε παλιά χολιγουντιανή αίγλη.
Rose Byrne
Miu Miu
Chase Infiniti
Louis Vuitton
Gillian Anderson
