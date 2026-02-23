Fashion 23.02.2026

Από την Kate Middleton στην Emma Stone: Οι εμφανίσεις που συζητήθηκαν στα BAFTA 2026

Οι πιο καλοντυμένες σταρ των BAFTA 2026, από την Kate Middleton μέχρι την Emma Stone, και όλες τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι προβολείς της 79ης τελετής των BAFTA Awards άναψαν την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο εμβληματικό Royal Festival Hall του London, επιβεβαιώνοντας πως τα «βρετανικά Όσκαρ» αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και fashion γεγονότα της χρονιάς. Η φετινή διοργάνωση συνδύασε τη λάμψη του κινηματογράφου με την υψηλή ραπτική, μετατρέποντας το κόκκινο χαλί σε μια πασαρέλα γεμάτη κομψότητα, τολμηρές επιλογές και διαχρονικό glamour.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η επιστροφή της Catherine, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία παρευρέθηκε στην τελετή μετά από τρία χρόνια απουσίας λόγω προβλημάτων υγείας. Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε ένα κομψό φόρεμα Gucci, το οποίο έχει φορέσει και στο παρελθόν, αποδεικνύοντας πως η βιώσιμη μόδα και η βασιλική φινέτσα μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά.

Πέρα από τη βασιλική παρουσία, το κόκκινο χαλί πλημμύρισε από εντυπωσιακές εμφανίσεις μεγάλων οίκων, με τις σταρ να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Kate Middleton

Gucci

Kate Hudson

Prada

Jessie Buckley

Chanel

Teyana Taylor

Burberry

Monica Bellucci

Stella McCartney

Emma Stone

Με Louis Vuitton, σε ένα look που θύμιζε παλιά χολιγουντιανή αίγλη.

https://www.instagram.com/bafta/?hl=el

Rose Byrne

Miu Miu

Chase Infiniti

Louis Vuitton

Gillian Anderson

