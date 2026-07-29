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Blogs 29.07.2026

5 παραδοσιακά χωριά της Κύπρου βγαλμένα από παραμύθι

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5 μαγευτικά χωριά της Κύπρου που αξίζουν μια στάση στο επόμενο road trip σου, μακριά από τις πολυσύχναστες παραλίες
Μαρία Κόφου
Με μια ματιά
  • Η Κύπρος προσφέρει μια εναλλακτική εμπειρία πέρα από τις παραλίες, μέσω των παραδοσιακών χωριών στο εσωτερικό του νησιού.
  • Το Καλοπαναγιώτης, η Κακοπετριά, το Όμοδος, τα Λεύκαρα και ο Κάτω Δρυς είναι παραδείγματα γραφικών χωριών με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ατμόσφαιρα.
  • Τα χωριά αυτά προσφέρουν αυθεντική κυπριακή φιλοξενία, παραδοσιακές γεύσεις, τοπικά κρασιά και χειροτεχνίες.
  • Ένα road trip στα χωριά του εσωτερικού της Κύπρου αποκαλύπτει μια λιγότερο γνωστή, αυθεντική πλευρά του νησιού.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν δύο τρόποι να γνωρίσεις την Κύπρο. Ο πρώτος είναι αυτός που γνωρίζουν οι περισσότεροι: παραλίες, beach bars και καλοκαιρινά θέρετρα. Ο δεύτερος, όμως, είναι εκείνος που σε οδηγεί μακριά από την ακτή, σε μικρά χωριά, στενά πλακόστρωτα σοκάκια και διαδρομές που σε κάνουν να νιώθεις ότι ανακαλύπτεις ένα εντελώς διαφορετικό νησί.

Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου

Αρκεί να αφήσεις πίσω σου την πολυκοσμία και να πάρεις τον δρόμο προς το εσωτερικό της Κύπρου. Κάπου ανάμεσα σε βουνά, αμπελώνες και πέτρινα σπίτια, η ζωή κυλά σε άλλους ρυθμούς.

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Οι αποστάσεις είναι μικρές, αλλά οι εικόνες αλλάζουν συνεχώς. Και αυτό είναι ίσως το πιο όμορφο στοιχείο ενός road trip στην Κύπρο: δεν ξέρεις ποτέ ποιο χωριό θα σε κάνει να σταματήσεις περισσότερο απ’ όσο είχες προγραμματίσει.

Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου

Καλοπαναγιώτης: Το χωριό που μοιάζει βγαλμένο από άλλη εποχή 

Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου

Χτισμένος στην κοιλάδα της Μαραθάσας, στους πρόποδες του Τροόδους, ο Καλοπαναγιώτης είναι ένα από τα πιο όμορφα χωριά της Κύπρου. Τα πέτρινα σπίτια, τα ξύλινα μπαλκόνια και τα πλακόστρωτα σοκάκια δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιά Κύπρο. Αξίζει να επισκεφθείς τη Μονή Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, που ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, αλλά και να περπατήσεις δίπλα στο ποτάμι και στα παραδοσιακά γεφύρια της περιοχής. 

Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου

Κακοπετριά: Το χωριό που αγαπούν οι Κύπριοι 

Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου

Σε απόσταση περίπου μίας ώρας από τη Λευκωσία, η Κακοπετριά αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους ίδιους τους Κύπριους. Η παλιά συνοικία του χωριού, γνωστή ως Παλιά Κακοπετριά, διατηρεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με τα πέτρινα σπίτια και τα ξύλινα μπαλκόνια. Η περιοχή είναι ιδανική για βόλτες, ενώ στις ταβέρνες του χωριού μπορείς να δοκιμάσεις κυπριακές γεύσεις και τοπικά κρασιά. 

Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου

Όμοδος: Ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Τροόδους 

Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου

Το Όμοδος θεωρείται δικαίως ένα από τα ομορφότερα χωριά της Κύπρου. Η κεντρική πλατεία με τα καφενεία και τα παραδοσιακά σπίτια αποτελεί σημείο συνάντησης για ντόπιους και επισκέπτες. Εδώ βρίσκεται και η Μονή του Τιμίου Σταυρού, ενώ στην περιοχή λειτουργούν αρκετά οινοποιεία, καθώς το Όμοδος είναι στενά συνδεδεμένη με την οινική παράδοση της Κύπρου. 

Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου

Λεύκαρα: Το χωριό των περίφημων κεντημάτων 

Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου

Τα Πάνω Λεύκαρα είναι ίσως το πιο γνωστό παραδοσιακό χωριό της Κύπρου. Τα περίφημα λευκαρίτικα κεντήματα έχουν κάνει γνωστό το χωριό σε όλο τον κόσμο, ενώ σύμφωνα με την παράδοση ακόμη και ο Λεονάρντο ντα Βίντσι είχε επισκεφθεί την περιοχή. Περπατώντας στα σοκάκια θα βρεις μικρά εργαστήρια χειροτεχνίας, παραδοσιακά σπίτια και πολλές γωνιές που αξίζουν μια στάση για φωτογραφία. 

Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου

Κάτω Δρυς: Το πολύχρωμο χωριό

Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου

Για όσους αναζητούν την πιο αυθεντική πλευρά της κυπριακής υπαίθρου, ο Κάτω Δρυς αποτελεί μια μικρή αποκάλυψη. Χτισμένο ανάμεσα σε λόφους και αμπελώνες, λίγα μόλις χιλιόμετρα από τα Λεύκαρα, το παραδοσιακό χωριό της επαρχίας Λάρνακας μοιάζει να έχει μείνει ανέγγιχτο από τον χρόνο. Στενά καλντερίμια, πετρόχτιστα σπίτια, παλιές αυλές και μια ατμόσφαιρα απόλυτης ηρεμίας συνθέτουν το σκηνικό ενός χωριού που σε προσκαλεί να χαμηλώσεις ρυθμούς και να γνωρίσεις την αυθεντική κυπριακή φιλοξενία. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια ο Κάτω Δρυς έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς αγροτουρισμού της Κύπρου, ιδανικό για όσους θέλουν να ανακαλύψουν μια πιο ανεπιτήδευτη πλευρά του νησιού.

Μαρια Κόφου
Μαρια Κόφου
Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου

Οινοποιεία και γαστρονομία 

Μαρία Κόφου
Μαρία Κόφου

Ένα road trip στα χωριά της Κύπρου δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς στάσεις για φαγητό και κρασί. Η περιοχή του Τροόδους φημίζεται για τα οινοποιεία της, ενώ σχεδόν σε κάθε χωριό θα βρεις παραδοσιακές ταβέρνες που σερβίρουν κυπριακούς μεζέδες, χαλούμι, λούντζα και τοπικά γλυκά. 

Η Κύπρος που δεν φαίνεται στις καρτ ποστάλ 

Αν και οι παραλίες της Κύπρου είναι εντυπωσιακές, η πραγματική έκπληξη βρίσκεται στο εσωτερικό του νησιού. Τα χωριά του Τροόδους, οι διαδρομές μέσα στα πευκοδάση και η αυθεντική φιλοξενία των κατοίκων αποκαλύπτουν μια άλλη, λιγότερο γνωστή πλευρά της χώρας. Και ίσως τελικά αυτή να είναι η Κύπρος που θα θυμάσαι περισσότερο όταν επιστρέψεις. Εκείνη των μικρών χωριών, των αργών ρυθμών και των απρόσμενων ανακαλύψεων που κάνουν κάθε road trip μοναδικό.

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ΚΥΠΡΟΣ Μαρία Κόφου ταξίδι
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