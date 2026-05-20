Pavlos de Grèce: Δεξίωση στο Buckingham για τα 50 χρόνια του King’s Trust

Ο Παύλος Ντε Γκρες βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σημαντικού κοινωνικού και φιλανθρωπικού γεγονότος στο Λονδίνο, συμμετέχοντας σε επίσημη δεξίωση στους κήπους του Παλατιού του Μπάκιγχαμ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του King’s Trust, ενός οργανισμού που έχει συνδεθεί με τη στήριξη και ενδυνάμωση νέων ανθρώπων παγκοσμίως. Ο ίδιος παρευρέθηκε καλεσμένος του βασιλιά Καρόλου Γ’, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό του ρόλο στο King’s Trust International ως Αντιπρόεδρος. Η παρουσία του στο γεγονός είχε έντονο συμβολικό αλλά και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς συγκέντρωσε προσωπικότητες από βασιλικές οικογένειες και διεθνείς οργανισμούς.

Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, ο Παύλος Ντε Γκρες είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και με στενούς συγγενείς του, μεταξύ των οποίων ο πρίγκιπας Hermann του Λάινινγκεν και η σύζυγός του, πριγκίπισσα Deborah. Και οι δύο ανήκουν σε ιστορικές ευρωπαϊκές βασιλικές οικογένειες και έχουν άμεση σύνδεση με τη βασίλισσα Βικτωρία, γεγονός που προσέδωσε επιπλέον ιστορικό βάρος στη συνάντηση. Ο Παύλος Ντε Γκρες, ως πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου της Ελλάδας, βρέθηκε έτσι σε ένα περιβάλλον με έντονο ιστορικό και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, όπου συναντήθηκαν μέλη βασιλικών γενεαλογιών από διαφορετικές χώρες.

Η συγκεκριμένη δεξίωση στους κήπους του Μπάκιγχαμ πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την επετειακή εκδήλωση «A King’s Trust Celebration» στο Royal Albert Hall, όπου τιμήθηκε η 50ετής δράση του οργανισμού. Το King’s Trust έχει αναγνωριστεί διεθνώς για το έργο του στη στήριξη νέων ανθρώπων, προσφέροντάς τους ευκαιρίες εκπαίδευσης, απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης. Η παρουσία υψηλών προσκεκλημένων από τον χώρο της πολιτικής, της βασιλικής οικογένειας και της κοινωνικής δράσης ανέδειξε τη σημασία της επετείου και τη διαχρονική επιρροή του οργανισμού.

Η συμμετοχή του Παύλου Ντε Γκρες στη συγκεκριμένη εκδήλωση εντάσσεται στον ευρύτερο ρόλο του στο King’s Trust International, όπου δραστηριοποιείται σε πρωτοβουλίες που αφορούν την ενίσχυση νέων και την προώθηση κοινωνικών προγραμμάτων. Η παρουσία του στο Μπάκιγχαμ επιβεβαιώνει τη συνεχή εμπλοκή του σε διεθνείς φιλανθρωπικές δράσεις και τη σύνδεσή του με έναν από τους πιο γνωστούς οργανισμούς νεανικής υποστήριξης παγκοσμίως.

Συνολικά, η βραδιά στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ αποτέλεσε ένα σημαντικό κοινωνικό και επετειακό γεγονός, όπου η φιλανθρωπία, η ιστορία και οι βασιλικές παραδόσεις συναντήθηκαν σε ένα υψηλού επιπέδου περιβάλλον, με τον Παύλο Ντε Γκρες να έχει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο.

