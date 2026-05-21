Μαρία Ηλιάκη: H τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο με τον σύντροφό της

Τα οχτώ χρόνια κοινής ζωής γιόρτασαν η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης, παραμένοντας ένα από τα πιο αγαπημένα και σταθερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Παρότι κρατούν χαμηλό προφίλ στην προσωπική τους ζωή, κάθε φορά που μοιράζονται μια στιγμή στα social media, καταφέρνουν να κερδίζουν την προσοχή του κοινού. Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια μαζί με την κόρη τους, η οποία ήρθε στη ζωή το 2021, και από τότε οι ισορροπίες, η καθημερινότητα και οι προτεραιότητές τους έχουν αλλάξει με την πιο όμορφη έννοια.

Με αφορμή την ξεχωριστή τους επέτειο, η παρουσιάστρια δημοσίευσε μια ιδιαίτερα τρυφερή φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας δημόσια την αγάπη και τη στήριξη που τους ενώνει όλα αυτά τα χρόνια.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Ηλιάκη μίλησε με ειλικρίνεια για τις εύκολες αλλά και τις απαιτητικές στιγμές που πέρασαν μαζί, τονίζοντας πως, παρά τις προκλήσεις, η σχέση τους παραμένει δυνατή και σταθερή. «Πάντα μαζί… 8 χρόνια οι 2 μας, στα δύσκολα και στα εύκολα να αγαπιόμαστε», έγραψε χαρακτηριστικά, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral και απέσπασε δεκάδες σχόλια αγάπης, με πολλούς χρήστες να εύχονται στο ζευγάρι να συνεχίσουν να πορεύονται έτσι με ενότητα, χιούμορ και αληθινή συντροφικότητα. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που η Ηλιάκη έχει μιλήσει ανοιχτά για τον τρόπο που ο Στέλιος στηρίζει την οικογένειά τους και για το πώς έχουν καταφέρει να διατηρήσουν μια σχέση γεμάτη αμοιβαίο σεβασμό.

Η φετινή τους επέτειος ήταν μια ακόμα υπενθύμιση ότι η αγάπη, όταν είναι αληθινή, δεν χρειάζεται φανφάρες—μόνο δύο ανθρώπους που επιλέγουν ο ένας τον άλλον κάθε μέρα.

