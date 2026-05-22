Η νέα φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου που συγκίνησε το Instagram

Η ζωή της Κατερίνα Καινούργιου έχει αλλάξει θεαματικά τις τελευταίες εβδομάδες και η παρουσιάστρια δεν το κρύβει ούτε στιγμή. Πιο ευτυχισμένη από ποτέ, μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μικρές, τρυφερές στιγμές από τη νέα καθημερινότητά της ως μαμά. Η χαρά της είναι διάχυτη σε κάθε της ανάρτηση και ο ενθουσιασμός της φαίνεται να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

Μετά τον ερχομό της κορούλας της, η οποία θα πάρει το όνομα Ξένια, η παρουσιάστρια περνά μια από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της. Η γέννα έγινε την Παρασκευή 03/04/2026 και μέσα σε λίγες ημέρες η Κατερίνα επέστρεψε στα τηλεοπτικά της καθήκοντα στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα», στο κανάλι ALPHA TV.

«Δεν θα κρίνετε καμία γυναίκα»: Ξέσπασε η Κατερίνα Καινούργιου για την καισαρική τομή

Στο μεταξύ, η νέα μαμά συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές της καθημερινότητάς της και φυσικά της νέας της ζωής με το μωρό. Την Πέμπτη 21/05/2026 ανέβασε ένα τρυφερό story στον λογαριασμό της στο Instagram δείχνοντας τη μικρή Ξένια να της κρατά το χέρι. Η λεζάντα ήταν απλή αλλά γεμάτη συναίσθημα: «You» συνοδευόμενο από συγκινημένο emoji, ένα «ευχαριστώ» και μια κόκκινη καρδιά.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε μέσα από την εκπομπή της πως η νέα καθημερινότητα απαιτεί οργάνωση, ειδικά με τα γεύματα της μικρής Ξένια. Όπως είπε, τώρα οι ποσότητες έχουν αυξηθεί στα 90 ml περίπου ανά 2 με 2,5 ώρες, πάντα με βάση τις οδηγίες του γιατρού. Μάλιστα, ανέφερε ότι κάποιες φορές χρειάζεται να ταΐσουν τη μικρή ακόμη κι όταν κοιμάται, ανάλογα με το πώς θα κυλήσει το βράδυ.

Με ειλικρίνεια που συχνά μοιράζεται με το κοινό της, η Κατερίνα αποκάλυψε επίσης πως κρατά σημειωματάριο όπου καταγράφει τα πάντα: πόσο πίνει, πότε τρώει, πώς αντιδρά. «Έτσι τα λέω στον γιατρό», είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, όταν η μικρή δεν έχει όρεξη και… κάνει τα δικά της, η παρουσιάστρια χαριτολογώντας σχολίασε ότι «είναι Κριαρίνα, οπότε πάντα κοιτάω και τον Κριό!».

Η μαμά και η μικρή Ξένια φαίνεται πως απολαμβάνουν στο έπακρο κάθε στιγμή αυτής της νέας αρχής και η αγάπη που ξεχειλίζει από τις αναρτήσεις της Κατερίνας το αποδεικνύει.

