«Δεν θα κρίνετε καμία γυναίκα»: Ξέσπασε η Κατερίνα Καινούργιου για την καισαρική τομή

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία μετά τη γέννηση της κόρης της, αλλά και στην κριτική που δέχτηκε για την καισαρική τομή
Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη τοποθέτηση, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» στα σχόλια που δέχτηκε σχετικά με την καισαρική τομή. Επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για ένα θέμα που αφορά πολλές γυναίκες και συχνά προκαλεί άδικη κριτική.

Η παρουσιάστρια ξεκίνησε την εκπομπή της μιλώντας για την προσωπική της καθημερινότητα μετά τη γέννηση της κόρης της, εξηγώντας ότι παρά την κούραση και τις άγρυπνες νύχτες, αντλεί δύναμη από το παιδί της. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Μετάλλαξη η μάνα πια», περιγράφοντας με ειλικρίνεια τη νέα της πραγματικότητα.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχτηκε για τον τρόπο που γέννησε, λέγοντας: «Ο γιατρός μου είπε ότι γέννησα με καισαρική τομή, θα το έλεγα κι εγώ, δεν είναι κάτι μυστικό». Παράλληλα, εξήγησε ότι δέχτηκε κριτική από χρήστες στα social media, κάτι που τη θορύβησε, καθώς -όπως σημείωσε- αφορά μια βαθιά προσωπική ιατρική διαδικασία.

Η Κατερίνα Καινούργιου συνέχισε με μια πιο εκτενή τοποθέτηση, υπογραμμίζοντας ότι η καισαρική τομή δεν αποτελεί «εύκολη επιλογή», αλλά μια διαδικασία με ιδιαίτερες απαιτήσεις και πόνο. Όπως ανέφερε: «Μπορεί να ήταν πάρα πολλοί οι λόγοι. Επίσης, μία γυναίκα μπορεί να επιλέξει την καισαρική τομή. Δεν σημαίνει ότι είναι ο εύκολος δρόμος».


Αναφερόμενη στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, σημείωσε ότι το 2026 εξακολουθούν να υπάρχουν αντιλήψεις που θεωρεί ξεπερασμένες, τονίζοντας: «Το σώμα της κάθε γυναίκας είναι δικό της. Ποιοι είμαστε για να κρίνουμε;».

 

Η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον πόνο που συνοδεύει τόσο τη φυσική γέννα όσο και την καισαρική, λέγοντας ότι και οι δύο διαδικασίες απαιτούν σεβασμό. Με τη δημόσια τοποθέτησή της, η Κατερίνα Καινούργιου έστειλε ένα σαφές μήνυμα αποδοχής και ενσυναίσθησης, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την κριτική που δέχονται οι γυναίκες για τις επιλογές τους στη μητρότητα.

