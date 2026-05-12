Oasis: Το ντοκιμαντέρ της μεγάλης επιστροφής – Έρχεται στις αίθουσες το φθινόπωρο

Η επιστροφή των Oasis στη μουσική σκηνή εξελίχθηκε μέσα στο 2025 σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πολιτιστικά γεγονότα παγκοσμίως και τώρα ετοιμάζεται να αποκτήσει νέα διάσταση μέσα από τη μεγάλη οθόνη. Ένα νέο ντοκιμαντέρ, που καταγράφει τη θρυλική επανένωση του συγκροτήματος, αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο, φέρνοντας στο φως υλικό που μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί στο κοινό.

Το project, το οποίο παραμένει χωρίς επίσημο τίτλο, αποτελεί συμπαραγωγή των Magna Studios και Sony Music Vision και έχει προγραμματιστεί να προβληθεί στις 11 Σεπτεμβρίου σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες και IMAX προβολές, πριν γίνει διαθέσιμο παγκοσμίως μέσω Disney+. Η διανομή του δείχνει από μόνη της το μέγεθος της παραγωγής και το ενδιαφέρον που έχει ήδη δημιουργηθεί γύρω από αυτό.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Dylan Southern και Will Lovelace, ενώ την καλλιτεχνική κατεύθυνση του έργου ενισχύει η συμμετοχή του Steven Knight, δημιουργού του Peaky Blinders και σεναριογράφου της επερχόμενης ταινίας James Bond. Η εμπλοκή του δίνει στο ντοκιμαντέρ έναν πιο κινηματογραφικό χαρακτήρα, με έμφαση όχι μόνο στη μουσική αλλά και στην αφήγηση μιας ιστορίας που ξεπερνά το ίδιο το συγκρότημα.

Το φιλμ ακολουθεί την επιστροφή των Liam Gallagher και Noel Gallagher μέσα από την περιοδεία «Oasis Live ’25», η οποία χαρακτηρίστηκε από την αρχή ως μία από τις πιο αναμενόμενες επανενώσεις στην ιστορία της μουσικής. Για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια, οι δύο αδελφοί εμφανίζονται ξανά μαζί, με το ντοκιμαντέρ να καταγράφει όχι μόνο τις συναυλίες αλλά και την προετοιμασία πίσω από αυτές.

Το υλικό περιλαμβάνει αποκλειστική πρόσβαση σε πρόβες, backstage στιγμές και τις πρώτες κοινές συνεντεύξεις τους μετά από δεκαετίες, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στη δυναμική μιας σχέσης που καθόρισε τη σύγχρονη britpop σκηνή. Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ εξετάζει τον παγκόσμιο αντίκτυπο της επιστροφής τους, δείχνοντας πώς η μουσική των Oasis συνεχίζει να επηρεάζει διαφορετικές γενιές ακροατών.

Ο Steven Knight έχει εκφράσει δημόσια τον ενθουσιασμό του για το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι η ταινία επιχειρεί να αποτυπώσει μια «παγκόσμια στιγμή» και να αναδείξει την ιδιοφυΐα των δύο δημιουργών, αλλά και τη σχέση τους με το κοινό που τους ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια. Όπως έχει δηλώσει, στόχος ήταν να παρουσιαστεί όχι μόνο η ιστορία των αδελφών Gallagher, αλλά και η ιστορία των fans, των οποίων η ζωή συνδέθηκε βαθιά με τη μουσική τους.

