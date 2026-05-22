«Emily in Paris»: Η αυλαία πέφτει μετά την 6η season – Το μεγάλο φινάλε που ετοιμάζει το Netflix στην Ελλάδα

Το τέλος για το «Emily in Paris» είναι πλέον επίσημο και ήδη έχει προκαλέσει τεράστια συζήτηση ανάμεσα στους φανατικούς τηλεθεατές της σειράς. Μετά από 6 χρόνια γεμάτα έρωτες, επαγγελματικά δράματα, πολυτελή σκηνικά, viral εμφανίσεις και ατελείωτες ρομαντικές βόλτες στο Παρίσι, το Netflix αποφάσισε να ολοκληρώσει οριστικά μία από τις μεγαλύτερες pop culture επιτυχίες της πλατφόρμας. Η Emily Cooper ετοιμάζεται να πει το τελευταίο της «au revoir» και το φινάλε αναμένεται πιο συναισθηματικό από ποτέ. Μάλιστα, η τελευταία σεζόν αποκτά έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς σημαντικό μέρος των γυρισμάτων πραγματοποιείται ήδη στην Ελλάδα, με τη Μύκονο να βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων επεισοδίων.

Η Lily Collins αποχαιρέτησε το κοινό που ακολούθησε την Emily από το 2020 μέχρι σήμερα μέσα από μια ανάρτηση με φωτογραφίες στα social media. Η ηθοποιός μίλησε με συγκίνηση για τη διαδρομή της σειράς, τονίζοντας πως η 6η σεζόν θα αποτελέσει το οριστικό κλείσιμο ενός πολύ σημαντικού κύκλου τόσο για την ίδια όσο και για ολόκληρο το cast. Στη δημοσίευσή της έγραψε: «Και ναι, επιστρέψαμε – για τελευταία φορά. Το “Emily in Paris” ταξιδεύει στην Ελλάδα, αλλά φυσικά και στη Γαλλία, για μία τελευταία επική περιπέτεια. Πάμε να κάνουμε αυτή τη season την πιο ξεχωριστή απ’ όλες».

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Οι 2 Ελληνίδες που συμμετέχουν στο διεθνές cast

Ο δημιουργός της σειράς, Darren Star, χαρακτήρισε το «Emily in Paris» ως «ένα ταξίδι ζωής», ευχαριστώντας τους εκατομμύρια θεατές που μετέτρεψαν τη σειρά σε παγκόσμιο φαινόμενο. Και πράγματι, λίγες τηλεοπτικές παραγωγές κατάφεραν τα τελευταία χρόνια να επηρεάσουν τόσο έντονα τη μόδα, τα social media και ακόμη και τις ταξιδιωτικές τάσεις όσο η ιστορία της νεαρής marketing executive από το Σικάγο που μετακόμισε στο Παρίσι για μια νέα ζωή.

Η τελευταία season αναμένεται να συνεχίσει ακριβώς από το δραματικό cliffhanger της πέμπτης. Ο Gabriel, ο μεγάλος έρωτας της Emily, της στέλνει καρτ ποστάλ και την προσκαλεί σε ένα ταξίδι στην Ελλάδα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη σχέση τους. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται ήδη σε ελληνικές τοποθεσίες, ενώ επεισόδια θα γυριστούν επίσης στο Παρίσι και στο Μονακό, διατηρώντας τον glamorous χαρακτήρα που έκανε τη σειρά παγκόσμια επιτυχία.

Μαζί με τη Lily Collins επιστρέφουν και οι Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold και Bruno Gouery, με το Netflix να υπόσχεται ότι το φινάλε θα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που αγάπησαν οι fans: έντονες ερωτικές εξελίξεις, συγκρούσεις, χιούμορ, εντυπωσιακή μόδα και φυσικά τις χαρακτηριστικές κινηματογραφικές εικόνες που έγιναν σήμα κατατεθέν της σειράς.

«Emily in Paris» στη Μύκονο: Τα backstage που δεν φαντάζεσαι από τα γυρίσματα του Netflix