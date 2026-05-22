Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
City Guide 22.05.2026

«Οικογένεια Τσεκμέ»: Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου σε περιοδεία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η «Οικογένεια Τσεκμέ» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά και μας καλωσορίζει στο σύμπαν του, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Και θα συμβούν.
Mad.gr

Ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος – τα ξαδέρφια του διαβόητου «Τάκη Τσεκμέ» με «άρωμα Μαύρης Σαμπούκας» – μαζί με την Νάνσυ, την Κική και τον «Παρασκευά από δίπλα» υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα, που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μια σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιτζάδικο στην Κινέττα, πολύ τραπ, λίγο γιόγκα, ένας «Άγιος Έρωτας» κι ένας παπαγάλος που παραμιλάει υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων, με φόντο ένα ξεκαρδιστικό έγκλημα και την γνήσια αθάνατη ελληνική οικογένεια στα.. χειρότερα της.

Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο, συστήνει για πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο τη σπουδαία Μαρία Κίτσου και μαζί με 5 ακόμα υπερταλαντούχους ηθοποιούς έρχονται να ταράξουν την πόλη σας!

Η «Οικογένεια Τσεκμέ» είναι εδώ.
Κι εσύ ανήκεις στην οικογένεια, μπρο!
Έλα να το ζήσεις!
Κι ας μας πάει λίγο… Pipa Caliente!

tsekmes tour image horizontal

Πρωταγωνιστούν:

Tόλης Παπαδημητρίου
Πηνελόπη Πλάκα
Κωνσταντίνος Γαβαλάς
Αντώνης Στάμος
Αντώνης Καλομοιράκης
Άννη Θεοχάρη

Στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου

Συντελεστές:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Τόλης Παπαδημητρίου
Σκηνικά: Λία Ασβεστά
Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης
Kοστούμια: Ελένη Σκιρτοπούλου
Βοηθός Σκηνοθέτη: Γραμματική Γκόρου, Σίλια Κόη
Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα
Trailer: Γιώργος Χαρίσης
Social Media: Renegade Media
Επικοινωνία – προβολή: Μαρκέλλα Καζαμία, mkazamia@react.com.gr
Οργάνωση Παραγωγής: Eβελίνα Αλεξανδροπούλου
Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/oikogeneia-tsekme-kalokairini-periodeia/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ:

ΙΟΥΝΙΟΣ:

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΠΡΕΜΙΕΡΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΛΑΡΙΣΑ – ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ

ΙΟΥΛΙΟΣ:

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΣΕΡΡΕΣ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΞΑΝΘΗ – ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ – ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΕΔΕΣΣΑ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΑΒΑΛΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΒΟΛΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΡΟΥΡΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΗΜ – ΦΡΟΝΤΖΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΛΕΥΚΑΔΑ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ»

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΡΤΑ – ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΤΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΓΡΙΝΙΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΙΓΙΟ – ΘΕΑΤΡΟ «Γ. ΠΑΠΠΑΣ»

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΘΕΑΤΡΟ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΕΡΒΟΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ Δ. ΚΙΝΤΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ:

ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΛΑΥΡΙΟ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΡΕΘΥΜΝΟ – ΘΕΑΤΡΟ «ΕΡΩΦΙΛΗ»

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΧΑΝΙΑ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΘΗΒΑ – ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΣΧΟΠΟΔΙΟΥ

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΘΕΑΤΡΟ πολιτισμός
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δεν ξεχνάς τίποτα όσα χρόνια και αν περάσουν; Τότε ανήκεις σε αυτά τα 5 ζώδια

Δεν ξεχνάς τίποτα όσα χρόνια και αν περάσουν; Τότε ανήκεις σε αυτά τα 5 ζώδια

22.05.2026
Επόμενο
Η νέα φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου που συγκίνησε το Instagram

Η νέα φωτογραφία της Κατερίνας Καινούργιου που συγκίνησε το Instagram

22.05.2026

Δες επίσης

«Ο ΑΛΕΚΟΣ ΒΓΗΚΕ ΑΠ’ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ» και προσγειώνεται φέτος το καλοκαίρι στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
City Guide

«Ο ΑΛΕΚΟΣ ΒΓΗΚΕ ΑΠ’ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ» και προσγειώνεται φέτος το καλοκαίρι στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

22.05.2026
TEDxArta 2026: Η Άρτα ετοιμάζεται για μια εμπειρία που δεν έχει ξαναζήσει
City Guide

TEDxArta 2026: Η Άρτα ετοιμάζεται για μια εμπειρία που δεν έχει ξαναζήσει

21.05.2026
16ο Off-Off Athens Theatre Festival: Οι παραστάσεις της 1ης εβδομάδας στο Επί Κολωνώ
City Guide

16ο Off-Off Athens Theatre Festival: Οι παραστάσεις της 1ης εβδομάδας στο Επί Κολωνώ

21.05.2026
Φοίβος Δεληβοριάς: Ανεβάζει την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο το 2026
City Guide

Φοίβος Δεληβοριάς: Ανεβάζει την «Ειρήνη» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο το 2026

21.05.2026
«Λεόντιος και Λένα» του Georg Büchner! Έρχεται στο Θέατρο 104
City Guide

«Λεόντιος και Λένα» του Georg Büchner! Έρχεται στο Θέατρο 104

21.05.2026
Εθνικό Θέατρο: Όλο το πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027
City Guide

Εθνικό Θέατρο: Όλο το πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027

21.05.2026
ZAMNA x PRIMER: Ανακοινώθηκαν τα πρώτα ονόματα!
City Guide

ZAMNA x PRIMER: Ανακοινώθηκαν τα πρώτα ονόματα!

21.05.2026
Έρχεται το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αφιερωμένο στην «μαγεία» της τέχνης του Χορού
City Guide

Έρχεται το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αφιερωμένο στην «μαγεία» της τέχνης του Χορού

20.05.2026
32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας – Το αναλυτικό πρόγραμμα
City Guide

32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας – Το αναλυτικό πρόγραμμα

20.05.2026
Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις