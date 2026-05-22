«Οικογένεια Τσεκμέ»: Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου σε περιοδεία

Η «Οικογένεια Τσεκμέ» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά και μας καλωσορίζει στο σύμπαν του, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Και θα συμβούν.

Ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος – τα ξαδέρφια του διαβόητου «Τάκη Τσεκμέ» με «άρωμα Μαύρης Σαμπούκας» – μαζί με την Νάνσυ, την Κική και τον «Παρασκευά από δίπλα» υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα, που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μια σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιτζάδικο στην Κινέττα, πολύ τραπ, λίγο γιόγκα, ένας «Άγιος Έρωτας» κι ένας παπαγάλος που παραμιλάει υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων, με φόντο ένα ξεκαρδιστικό έγκλημα και την γνήσια αθάνατη ελληνική οικογένεια στα.. χειρότερα της.

Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο, συστήνει για πρώτη φορά σε κωμικό ρόλο τη σπουδαία Μαρία Κίτσου και μαζί με 5 ακόμα υπερταλαντούχους ηθοποιούς έρχονται να ταράξουν την πόλη σας!

Η «Οικογένεια Τσεκμέ» είναι εδώ.

Κι εσύ ανήκεις στην οικογένεια, μπρο!

Έλα να το ζήσεις!

Κι ας μας πάει λίγο… Pipa Caliente!

Πρωταγωνιστούν:

Tόλης Παπαδημητρίου

Πηνελόπη Πλάκα

Κωνσταντίνος Γαβαλάς

Αντώνης Στάμος

Αντώνης Καλομοιράκης

Άννη Θεοχάρη

Στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου

Συντελεστές:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Τόλης Παπαδημητρίου

Σκηνικά: Λία Ασβεστά

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Kοστούμια: Ελένη Σκιρτοπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γραμματική Γκόρου, Σίλια Κόη

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Trailer: Γιώργος Χαρίσης

Social Media: Renegade Media

Επικοινωνία – προβολή: Μαρκέλλα Καζαμία, mkazamia@react.com.gr

Οργάνωση Παραγωγής: Eβελίνα Αλεξανδροπούλου

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/oikogeneia-tsekme-kalokairini-periodeia/

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ:

ΙΟΥΝΙΟΣ:

ΤΡΙΤΗ 23 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΠΡΕΜΙΕΡΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ

ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΛΑΡΙΣΑ – ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΚΑΖΑΡ

ΙΟΥΛΙΟΣ:

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΣΕΡΡΕΣ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΙΠΑΕ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΤΙΝΑΛΜΑΖΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΞΑΝΘΗ – ΘΕΡΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΞΑΝΘΗΣ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ – ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΚΗΠΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΕΔΕΣΣΑ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΑΒΑΛΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΒΟΛΟΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΡΙΚΑΛΑ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΡΟΥΡΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΗΜ – ΦΡΟΝΤΖΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΛΕΥΚΑΔΑ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ»

ΤΡΙΤΗ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΡΤΑ – ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΤΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΓΡΙΝΙΟ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΙΓΙΟ – ΘΕΑΤΡΟ «Γ. ΠΑΠΠΑΣ»

ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΤΡΙΠΟΛΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΛΟΥΤΡΑΚΙ – ΘΕΑΤΡΟ «ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΕΡΒΟΣ»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ – ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ Δ. ΚΙΝΤΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ:

ΤΡΙΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΛΑΥΡΙΟ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΚΗΠΟΘΕΑΤΡΟ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΡΕΘΥΜΝΟ – ΘΕΑΤΡΟ «ΕΡΩΦΙΛΗ»

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΧΑΝΙΑ – ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΧΑΛΚΙΔΑ – ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΕΣΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ – ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΓΓΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΘΗΒΑ – ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΣΧΟΠΟΔΙΟΥ