Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Fashion 20.06.2026

Lazy girl mode: 6 hacks για να δείχνεις κομψή σε 10 λεπτά

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ανακάλυψε 6 πανέξυπνα καλοκαιρινά hacks για να δείχνεις πάντα προσεγμένη, χωρίς κόπο και χρονοβόρα προετοιμασία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Το φόρεμα είναι ιδανικό για το καλοκαίρι, προσφέροντας ολοκληρωμένο στυλ με μία κίνηση.
  • Η προετοιμασία των ρούχων από την προηγούμενη βραδιά εξοικονομεί χρόνο και αποτρέπει το πρωινό άγχος.
  • Η επανάληψη δοκιμασμένων outfits ("στολές") βοηθά στη γρήγορη και σίγουρη επιλογή ρούχων.
  • Τα statement κοσμήματα μπορούν να αναβαθμίσουν άμεσα ακόμα και τα πιο απλά καλοκαιρινά σύνολα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν η διαδικασία του «τι να φορέσω σήμερα» σου φαίνεται συχνά σαν να ανεβαίνεις ένα απροσπέλαστο «βουνό», δεν είσαι η μόνη. Τις περισσότερες φορές, η έμπνευση για το καθημερινό σου look αγγίζει το μηδέν, ειδικά όταν οι υποχρεώσεις τρέχουν και ο χρόνος που έχεις στη διάθεσή σου είναι περιορισμένος. Ωστόσο, υπάρχει ένα μικρό μυστικό που πολλές από εμάς παραβλέπουμε: το καλοκαίρι είναι στην πραγματικότητα η πιο σύμμαχος εποχή του χρόνου για να δείχνεις κομψή και προσεγμένη, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγεις σε πολύπλοκα layers, δύσκολους συνδυασμούς ή χρονοβόρες στρατηγικές styling. Η ζέστη και η ανεμελιά της σεζόν επιβάλλουν την απλότητα, η οποία, όταν συνδυάζεται με τα σωστά κομμάτια, μετατρέπεται αυτόματα σε αβίαστη πολυτέλεια.

kalokairi_outfit
https://www.instagram.com/dawn.tan/

Αν, λοιπόν, κάθε πρωί προτιμάς να πατάς το snooze στο ξυπνητήρι και να κλέβεις λίγα πολύτιμα λεπτά παραπάνω ύπνου, μην ανησυχείς καθόλου. Δεν χρειάζεται να θυσιάσεις το στυλ σου για χάρη της ξεκούρασης, ούτε να νιώθεις ότι βγήκες βιαστικά από το σπίτι. Το κλειδί βρίσκεται στην οργάνωση και στην επιλογή «έξυπνων» κομματιών που δουλεύουν για σένα. Για να σε βοηθήσουμε να εξορθολογίσεις τη ρουτίνα σου και να ξεκινάς τη μέρα σου με αυτοπεποίθηση, συγκεντρώσαμε έξι έξυπνα καλοκαιρινά hacks, που θα σε κάνουν να δείχνεις ότι ετοιμάζεσαι για ώρα, ενώ στην πραγματικότητα χρειάστηκες μόλις 10 λεπτά.

Summer edit: Τα μαγιό που θα μονοπωλήσουν τις εμφανίσεις σου στην άμμο

1. Επένδυσε στη δύναμη του φορέματος

Το φόρεμα είναι ο απόλυτος σύμμαχος του καλοκαιριού. Είναι το πιο άνετο ρούχο που μπορείς να φορέσεις και λειτουργεί ως ένα «ολοκληρωμένο outfit» με μία μόνο κίνηση. Δεν χρειάζεται να έχεις δεκάδες επιλογές, αρκούν μερικά ευέλικτα κομμάτια, όπως ένα αέρινο mini ή ένα midi φόρεμα από ποπλίνα, που μπορούν να σταθούν από το πρωί στο γραφείο μέχρι το βράδυ για ένα ποτό.

outfit_kalokairi
https://www.instagram.com/salome.mory/

2. Η προετοιμασία της προηγούμενης βραδιάς

Το να επιλέγεις τα ρούχα σου από το βράδυ μπορεί να σου φαίνεται βαρετή σχολική συνήθεια, αλλά είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να αποφύγεις το πρωινό χάος. Ακόμα κι αν αλλάξεις ένα αξεσουάρ την τελευταία στιγμή, το να έχεις μια έτοιμη βάση θα σου γλιτώσει πολύτιμο χρόνο και νεύρα, αποτρέποντας τις «αποτυχημένες» δοκιμές της τελευταίας στιγμής.

hip_hop_outfit
https://www.instagram.com/elliee.rob/

3. Δημιούργησε τη δική σου «στολή»

Μην φοβάσαι να επαναλαμβάνεις τα αγαπημένα σου outfits! Αν γνωρίζεις τι σου ταιριάζει και σε ποιο στυλ νιώθεις αυτοπεποίθηση, δημιούργησε μια νοητή λίστα με τις δοκιμασμένες «στολές» σου. Για παράδειγμα, ένα τζιν σορτς με ένα πλεκτό tank top για τις δουλειές της πόλης, ή ένα αέρινο midi φόρεμα με σανδάλια για μια βόλτα. Η επανάληψη είναι ο καλύτερος φίλος του στυλ.

office_outfits
https://www.instagram.com/deborabrosa/

4. Statement κοσμήματα

Ακόμα κι αν φοράς τα πιο απλά ρούχα, όπως ένα λινό σορτς και ένα απλό τοπ, τα καλοκαιρινά κοσμήματα, με χάντρες, κοχύλια ή έντονα χρώματα, μπορούν να αναβαθμίστουν αμέσως την εμφάνισή σου. Ένα εντυπωσιακό κολιέ ή μερικά έντονα σκουλαρίκια προσθέτουν την απαραίτητη «τελική πινελιά» που κάνει το ντύσιμο να φαίνεται μελετημένο.

5. Κράτα την ντουλάπα σου λειτουργική

Το μυστικό για μια τακτοποιημένη ντουλάπα δεν είναι μια μεγάλη εκκαθάριση μια φορά το χρόνο, αλλά η συνέπεια. Κάθε φορά που δοκιμάζεις κάτι που δεν σε κολακεύει πια, βάλ’ το απευθείας σε μια τσάντα για δωρεά, αντί να το επιστρέψεις στο ράφι. Επιπλέον, αποθήκευσε τα εκτός εποχής ρούχα σε κουτιά κάτω από το κρεβάτι σου. Όταν η ντουλάπα σου περιέχει μόνο ό,τι όντως φοράς, οι επιλογές σου γίνονται πολύ πιο ξεκάθαρες.

minimal_outfit
https://www.instagram.com/hollyjai/?hl=el

6. Το «no-makeup makeup» look

Κανείς δεν θέλει να φοράει βαρύ μακιγιάζ που θα «λιώσει» μόλις βγει στον ήλιο. Το καλοκαίρι απαιτεί μια πιο ανάλαφρη προσέγγιση. Αντικατάστησε το βαρύ foundation με μια ενυδατική με χρώμα ή ένα ελαφρύ αντηλιακό και εστίασε σε ελάχιστα, ποιοτικά προϊόντα που αναδεικνύουν τη φυσική σου λάμψη. Μερικές φορές, λίγη μάσκαρα και ένα lip balm αρκούν για να είσαι έτοιμη να βγεις στον κόσμο.

Γυναίκα με τζιν και λευκό τοπ σε καναπέ, παρουσιάζοντας το fashion combo που κάνει το τζιν να δείχνει κομψό.
https://www.instagram.com/juliesfi/

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion hacks Καλοκαίρι 2026
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αθηνά Οικονομάκου: 4 διακοσμητικές πινελιές που θα ανανεώσουν το σπίτι σου

Αθηνά Οικονομάκου: 4 διακοσμητικές πινελιές που θα ανανεώσουν το σπίτι σου

20.06.2026
Επόμενο
«Harry Potter and the Philosopher’s Stone»: Το νέο teaser από HBO Max

«Harry Potter and the Philosopher’s Stone»: Το νέο teaser από HBO Max

20.06.2026

Δες επίσης

Καλοκαιρινές διακοπές: Οι 4 πιο αυθόρμητοι ταξιδιώτες του ζωδιακού
Life

Καλοκαιρινές διακοπές: Οι 4 πιο αυθόρμητοι ταξιδιώτες του ζωδιακού

20.06.2026
Το chic κούρεμα της Δέσποινας Βανδή που θα σε κάνει να κλείσεις αμέσως ραντεβού στο κομμωτήριο
Beauty

Το chic κούρεμα της Δέσποινας Βανδή που θα σε κάνει να κλείσεις αμέσως ραντεβού στο κομμωτήριο

20.06.2026
Αθηνά Οικονομάκου: 4 διακοσμητικές πινελιές που θα ανανεώσουν το σπίτι σου
Life

Αθηνά Οικονομάκου: 4 διακοσμητικές πινελιές που θα ανανεώσουν το σπίτι σου

20.06.2026
Γιατί η Jennifer Lopez δεν ακολουθεί τη μόδα αλλά τη δημιουργεί με κάθε της εμφάνιση
Celeb News

Γιατί η Jennifer Lopez δεν ακολουθεί τη μόδα αλλά τη δημιουργεί με κάθε της εμφάνιση

20.06.2026
Το απόλυτο βραδινό hack χαλάρωσης – 7 αρώματα που αλλάζουν τη διάθεσή σου σε 10 λεπτά
Life

Το απόλυτο βραδινό hack χαλάρωσης – 7 αρώματα που αλλάζουν τη διάθεσή σου σε 10 λεπτά

19.06.2026
Outdoor training: Το fitness trend που μετατρέπει κάθε χώρο σε γυμναστήριο
Fitness

Outdoor training: Το fitness trend που μετατρέπει κάθε χώρο σε γυμναστήριο

19.06.2026
BOSS OPEN 2026: Όταν το τένις συναντά τη high fashion στη Στουτγκάρδη
Fashion

BOSS OPEN 2026: Όταν το τένις συναντά τη high fashion στη Στουτγκάρδη

19.06.2026
M&S 2026: Η νέα συλλογή που φέρνει το απόλυτο summer chic
Fashion

M&S 2026: Η νέα συλλογή που φέρνει το απόλυτο summer chic

19.06.2026
Coach Cherry: Το νέο άρωμα που «φοράει» την ενέργεια της Νέας Υόρκης
Beauty

Coach Cherry: Το νέο άρωμα που «φοράει» την ενέργεια της Νέας Υόρκης

19.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Ελένη Φουρέιρα έφερε στη σκηνή couture αισθητική και sexy energy με το «Jackie O’»

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Marseaux: Το alternative pin-up icon που έκλεψε την παράσταση στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Η Lila με ένα act γεμάτο ενέργεια με «Poios na sou to pei» και «Dopamini»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

Η Antigoni και η Anastasia «ξεσήκωσαν» τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ με το «Jalla»

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

5 μέρη στην Αττική που θυμίζουν νησί – Κρυφοί παράδεισοι μία ανάσα από την Αθήνα

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Αποκλειστικό: Έρχεται η αθλητική πλατφόρμα Strawstream με 4 κανάλια! Τα δικαιώματα της SL1 και SL2 μεταβιβάστηκαν από την Percapita στη νέα εταιρεία

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

Άδειες δεκαετίας στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς- Ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο Π. Μαρινάκη

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

ΑΙΧΜΕΣ: Είδες η ΔΕΗ;

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Το «mea culpa» Σαμαρά που έκανε αρχηγό της ΝΔ τον Μητσοτάκη

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά

Κώστας Καραμανλής: Πρώτα και πάνω απ’ όλα είμαστε Έλληνες – Μήνυμα στη νέα γενιά