Lazy girl mode: 6 hacks για να δείχνεις κομψή σε 10 λεπτά

Με μια ματιά Το φόρεμα είναι ιδανικό για το καλοκαίρι, προσφέροντας ολοκληρωμένο στυλ με μία κίνηση.

Η προετοιμασία των ρούχων από την προηγούμενη βραδιά εξοικονομεί χρόνο και αποτρέπει το πρωινό άγχος.

Η επανάληψη δοκιμασμένων outfits ("στολές") βοηθά στη γρήγορη και σίγουρη επιλογή ρούχων.

Τα statement κοσμήματα μπορούν να αναβαθμίσουν άμεσα ακόμα και τα πιο απλά καλοκαιρινά σύνολα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν η διαδικασία του «τι να φορέσω σήμερα» σου φαίνεται συχνά σαν να ανεβαίνεις ένα απροσπέλαστο «βουνό», δεν είσαι η μόνη. Τις περισσότερες φορές, η έμπνευση για το καθημερινό σου look αγγίζει το μηδέν, ειδικά όταν οι υποχρεώσεις τρέχουν και ο χρόνος που έχεις στη διάθεσή σου είναι περιορισμένος. Ωστόσο, υπάρχει ένα μικρό μυστικό που πολλές από εμάς παραβλέπουμε: το καλοκαίρι είναι στην πραγματικότητα η πιο σύμμαχος εποχή του χρόνου για να δείχνεις κομψή και προσεγμένη, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγεις σε πολύπλοκα layers, δύσκολους συνδυασμούς ή χρονοβόρες στρατηγικές styling. Η ζέστη και η ανεμελιά της σεζόν επιβάλλουν την απλότητα, η οποία, όταν συνδυάζεται με τα σωστά κομμάτια, μετατρέπεται αυτόματα σε αβίαστη πολυτέλεια.

Αν, λοιπόν, κάθε πρωί προτιμάς να πατάς το snooze στο ξυπνητήρι και να κλέβεις λίγα πολύτιμα λεπτά παραπάνω ύπνου, μην ανησυχείς καθόλου. Δεν χρειάζεται να θυσιάσεις το στυλ σου για χάρη της ξεκούρασης, ούτε να νιώθεις ότι βγήκες βιαστικά από το σπίτι. Το κλειδί βρίσκεται στην οργάνωση και στην επιλογή «έξυπνων» κομματιών που δουλεύουν για σένα. Για να σε βοηθήσουμε να εξορθολογίσεις τη ρουτίνα σου και να ξεκινάς τη μέρα σου με αυτοπεποίθηση, συγκεντρώσαμε έξι έξυπνα καλοκαιρινά hacks, που θα σε κάνουν να δείχνεις ότι ετοιμάζεσαι για ώρα, ενώ στην πραγματικότητα χρειάστηκες μόλις 10 λεπτά.

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1. Επένδυσε στη δύναμη του φορέματος

Το φόρεμα είναι ο απόλυτος σύμμαχος του καλοκαιριού. Είναι το πιο άνετο ρούχο που μπορείς να φορέσεις και λειτουργεί ως ένα «ολοκληρωμένο outfit» με μία μόνο κίνηση. Δεν χρειάζεται να έχεις δεκάδες επιλογές, αρκούν μερικά ευέλικτα κομμάτια, όπως ένα αέρινο mini ή ένα midi φόρεμα από ποπλίνα, που μπορούν να σταθούν από το πρωί στο γραφείο μέχρι το βράδυ για ένα ποτό.

2. Η προετοιμασία της προηγούμενης βραδιάς

Το να επιλέγεις τα ρούχα σου από το βράδυ μπορεί να σου φαίνεται βαρετή σχολική συνήθεια, αλλά είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να αποφύγεις το πρωινό χάος. Ακόμα κι αν αλλάξεις ένα αξεσουάρ την τελευταία στιγμή, το να έχεις μια έτοιμη βάση θα σου γλιτώσει πολύτιμο χρόνο και νεύρα, αποτρέποντας τις «αποτυχημένες» δοκιμές της τελευταίας στιγμής.

3. Δημιούργησε τη δική σου «στολή»

Μην φοβάσαι να επαναλαμβάνεις τα αγαπημένα σου outfits! Αν γνωρίζεις τι σου ταιριάζει και σε ποιο στυλ νιώθεις αυτοπεποίθηση, δημιούργησε μια νοητή λίστα με τις δοκιμασμένες «στολές» σου. Για παράδειγμα, ένα τζιν σορτς με ένα πλεκτό tank top για τις δουλειές της πόλης, ή ένα αέρινο midi φόρεμα με σανδάλια για μια βόλτα. Η επανάληψη είναι ο καλύτερος φίλος του στυλ.

4. Statement κοσμήματα

Ακόμα κι αν φοράς τα πιο απλά ρούχα, όπως ένα λινό σορτς και ένα απλό τοπ, τα καλοκαιρινά κοσμήματα, με χάντρες, κοχύλια ή έντονα χρώματα, μπορούν να αναβαθμίστουν αμέσως την εμφάνισή σου. Ένα εντυπωσιακό κολιέ ή μερικά έντονα σκουλαρίκια προσθέτουν την απαραίτητη «τελική πινελιά» που κάνει το ντύσιμο να φαίνεται μελετημένο.

5. Κράτα την ντουλάπα σου λειτουργική

Το μυστικό για μια τακτοποιημένη ντουλάπα δεν είναι μια μεγάλη εκκαθάριση μια φορά το χρόνο, αλλά η συνέπεια. Κάθε φορά που δοκιμάζεις κάτι που δεν σε κολακεύει πια, βάλ’ το απευθείας σε μια τσάντα για δωρεά, αντί να το επιστρέψεις στο ράφι. Επιπλέον, αποθήκευσε τα εκτός εποχής ρούχα σε κουτιά κάτω από το κρεβάτι σου. Όταν η ντουλάπα σου περιέχει μόνο ό,τι όντως φοράς, οι επιλογές σου γίνονται πολύ πιο ξεκάθαρες.

6. Το «no-makeup makeup» look

Κανείς δεν θέλει να φοράει βαρύ μακιγιάζ που θα «λιώσει» μόλις βγει στον ήλιο. Το καλοκαίρι απαιτεί μια πιο ανάλαφρη προσέγγιση. Αντικατάστησε το βαρύ foundation με μια ενυδατική με χρώμα ή ένα ελαφρύ αντηλιακό και εστίασε σε ελάχιστα, ποιοτικά προϊόντα που αναδεικνύουν τη φυσική σου λάμψη. Μερικές φορές, λίγη μάσκαρα και ένα lip balm αρκούν για να είσαι έτοιμη να βγεις στον κόσμο.