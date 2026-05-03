Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα να είχα πάρει συνέντευξη από τον Αριστοτέλη Ωνάση και τον Στέλιο Καζαντζίδη»

Όλα όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στο Mad Weekend Morning - Από την τηλεόραση μέχρι την προσωπική του ζωή και τη σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, ήταν ο Στέφανος Κωνσταντινίδης . Μίλησε για τις ισορροπίες της ζωής του, την οικογένεια του και την επαγγελματική του σχέση με την Κατερίνα Καινούργιου, ενώ παράλληλα σχολίασε μέσα από τη δική του ματιά θέματα που ξεχώρισαν στο Mad.gr την προηγούμενη εβδομάδα.

Για όσους δεν τον γνωρίζουν, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης έχει καταφέρει να χτίσει μια σταθερή και αναγνωρίσιμη παρουσία στον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης και της ψυχαγωγικής δημοσιογραφίας, με συνεχή παρουσία σε τηλεοπτικές εκπομπές και έντονη επαφή με την επικαιρότητα. Μέσα από τη διαδρομή του, έχει συνδεθεί με τον ρόλο του σχολιαστή και παρουσιαστή, συμμετέχοντας σε project που συνδυάζουν infotainment και lifestyle περιεχόμενο.

Αυτή την περίοδο, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ενεργή τηλεοπτική φάση, καθώς έχει αναλάβει την παρουσίαση εκπομπής«Super Κατερίνα»στη θέση της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία απουσιάζει λόγω της γέννησης του πρώτου της παιδιού. Ως προς τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, επιβεβαίωσε ότι θα συνεχισει τη συνεργασία του με τον Alpha και τον επόμενο χρόνο.

Στην ερώτηση για το πώς του φαίνεται η φετινή επαγγελματική χρονιά ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι σούπερ! Αφου ειμαστε στο «Super Κατερίνα!», ενώ σχολίασε για την Κατερίνα Καινούργιου: «Η Κατερίνα είναι στην πιο όμορφη και ευλογημένη στιγμή της ζωής της…και εκείνη και ο σύζυγός της, Παναγιώτης, πλέουν σε πελάγη ευτυχίας!»

Όσο για την επικείμενη επιστροφής της Καινούργιου στην εκπομπή, της οποίας έχει αναλάβει τα ηνία, τόνισε: «Όταν πει ότι είναι έτοιμη να επιστρέψει, η εκπομπή είναι δική της!», μεταφέροντας το κλίμα στήριξης και συναδελφικότητας που χαρακτηρίζει τη σχέση τους.

Στην ερώτηση ως προς το πώς διαχειρίστηκε το ότι κλήθηκε να την αντικαταστάσει προσωρινά απάντησε: «Είναι μεγάλη ευθύνη!» επισημαίνοντας τόσο ότι η εκπομπή είναι πρώτη στις προτιμήσεις των τηλεθεατών, όσο και ότι στα πλαίσια της άριστης επαγγελματικής σχέσης με την παρουσιάστρια, ο ίδιος ένιωσε ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη να τα φέρεις εις πέρας.

Η Ευρυδίκη στο Mad Radio 106.2: «Έχω βρει τη φωνή της καρδιάς μου»

Ακόμα, τόνισε ότι η Κατερίνα Καινούργιου αναμένεται να επιστρέψει στην εκπομπή μέσα στον Μάιο, επισημαίνοντας πως η τελική απόφαση είναι δική της: «Την περιμένουμε πώς και πώς, όλη η ομάδα».

Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ είναι προ των πυλών και μαζί τους «τρέχει» και ο διαγωνισμός «Γίνε Ambassador του Τόπου σου», όπου 20 τυχεροί, από 20 διαφορετικά σημεία της χώρας, θα βρεθούν με το δικό τους βίντεο στη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, έχοντας βρεθεί σε αρκέτα VMA, ξεχωρίζει το «πάθος» και τον «ρυθμό» των VMA, λέγοντας πως του θυμίζουν μεγάλη συναυλία του εξωτερικού. Παράλληλα, επισήμανε:«Νομίζω ότι τα VMA κάνουν τα καλύτερα remix, τις καλύτερες διασκευές που έχουμε δει ever! Είναι ότι καλύτερο έχω ακούσει από remix!», τονίζοντας ότι είναι πολλά τα τραγούδια που έχουν αναδειχθεί χάρη στα VMA.

Αναφορικά με το αν υπάρχει κάποια είδηση που επέλεξε κάποια στιγμή να μην δημοσιεύσει δήλωσε ότι είναι πάρα πολλές και συνήθως για ηθικούς λόγους, ειδικά όταν αφορά τα επαγγελματικά σχέδια κάποιου άλλου, επιλέγει να τις αποσιωπεί. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Δεν θέλω να είμαι αυτός που μεταφέρει «κακές» πληροφορίες».

Για τα fake news που έχουν ακουστεί για τον ίδιο, σημείωσε ότι συνήθως αφορούν επαγγελματικά του πλάνα και όχι κάτι ιδιαίτερα ακραίο: «Δεν έχει γραφτεί “χοντράδα” για εμένα».

Ως προς τα προσωπικά του, μίλησε για τη ζωή με την οικογένειά του στην Πάτρα, όπου βρίσκονται εκεί 6 χρόνια και όπως δήλωσε: «Η ζωή είναι πολύ ωραία!». Παράλληλα, σημείωσε ότι από όταν έγινε πατέρας η ζωή του άλλαξε 180 μοίρες. «Αισθάνομαι ότι έχω μεγάλη ευθύνη απέναντι στην οικογένειά μου!». Όπως σημείωσε, με τους ανθρώπους που αγαπά και εκτιμά νιώθει ότι φέρει ευθύνη, ενώ κρατά ουδέτερη στάση απέναντι σε όσα πράγματα και καταστάσεις δεν τον αφορούν.

Όσον αφορά τη σχέση του με την Κατερίνα Καινούργιου, πέρα από την επαγγελματική τους αλληλεπίδραση ανέφερε ότι γενικά επιλέγει να διατηρεί τον επαγγελματισμό του, αλλά από την περίοδο της εγκυμοσύνης και έπειτα, η σχέση τους με την Κατερίνα Καινούργιου έχει διευρυνθεί, καθώς η ίδια τον συμβουλεύεται πάνω σε γονεϊκά θέματα. «Είμαστε πιο κοντά πλέον, γιατί την ενδιέφερε να μαθαίνει πώς διαχειρίζομαι τις σχέσεις μου με τα παιδιά μου, ως πατέρας…Διατηρούμε μια άριστη επαγγελματική σχέση με την Κατερίνα»

Περνώντας στη θεματολογία του Mad.gr, η συζήτηση ξεκίνησε από το χώρο της ψυχαγωγίας και συγκεκριμένα από την ταινία «Michael», τη βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson που με άνοιγμα που αγγίζει τα 97 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά, καταφέρνει όχι απλώς να ξεχωρίσει, αλλά να κατακτήσει την κορυφή ανάμεσα στις πιο επιτυχημένες μουσικές βιογραφίες όλων των εποχών. Για τον Στέφανο Κωνσταντινίδη, η ταινία ήταν ελλιπής, καθώς όπως δήλωσε: « Απογοητεύτηκα. Δεν είναι μια βιογραφία, είναι μία «αγιογραφία». Περίμενα να μπει σε πιο προσωπικά πράγματα και καταστάσεις, που δυστυχώς δεν έκανε».

Ωρμόμενος από το θέμα των βιογραφικών ταινιών, αποκάλυψε ότι αν μπορούσε να πάρει συνέντευξη από κάποιον που θαυμάζει, εκείνος θα ήταν ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Όπως αποκάλυψε «Θα είχαμε να πούμε πολλά! Από το πώς έφυγε για την Τουρκία μέχρι το πώς έχτισε την αυτοκρατορία του». Την ίδια στιγμή, ξεχώρισε και τον Στέλιο Καζαντζίδη, τη συνέντευξη του οποίου θα προσέγγιζε διαφορετικά. Όπως δήλωσε: «Θα τον ταξίδευα σε μια εποχή που δεν ξέρουμε πολλά για αυτόν…την εποχή της νιότης του».

Στη συνέχεια, η συζήτηση μεταφέρθηκε στη Eurovision, όπου ο Στέφανος Κωνσταντινίδης μίλησε για τη φετινή συμμετοχή του Ακύλα με το «Ferto» δηλώνοντας: «Ο Akylas είναι μια αποκάλυψη! Είναι πολύ ταλαντούχος και πολύ καλό παιδί!».

Με αφορμή το «Ferto» και την επιτυχία που έχει κάνει στη εγχώρια και παγκόσμια μουσική σκηνή, αποκάλυψε ότι αν έπρεπε να επιλέξει ένα τραγούδι της Eurovision για να πλαισιώσει τη ζωή του εκείνο θα ήταν το «Ελλάδα Χώρα του Φωτός» της Καίτης Γαρμπή, ενώ εκτός Eurovision αγαπά πολύ τον «Καραγκιόζη» του Διονύση Σαββόπουλου.

Όταν η συζήτηση μεταφέρθηκε στους φετινούς Super Hosts των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ που θα σταθούν δίπλα στον Θέμη Γεωργαντά και την Χρυσηίδα Γκαγκούτη, σχολίασε χαρακτηριστικά:«Τόπος στα νιάτα!». Υπενθυμίζουμε ότι οι φετινοί Super Hosts είναι η Konnie Metaxa, ο Orfeas Genkianidis, ο Dr. Chris, ο Γιώργος Ντάβος, η Marianna Grfld, η Uninthehype και η Αθηνά Κλήμη.

Σε ερώτηση για το χώρο της τηλεόρασης και τι έχει μάθει μέσα από την πορεία του σε αυτή, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης δήλωσε ότι αγαπά την τηλεόραση και το σημαντικότερο «μάθημα» όλων για εκείνον είναι το εξής: «Για να υπάρχεις στην τηλεόραση και σε κάθε εκπομπή πρέπει να είσαι απαραίτητος!…Στην τηλεόραση πρέπει να νιώθουν οι συνεργάτες σου ότι δεν μπορούν χωρίς εσένα!».

Προς το τέλος της συνέντευξης και με αφορμή το ότι ο Ed Sheeran ξύρισε το κεφάλι του, σηματοδοτώντας, όπως λέει ο ίδιος, ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του, ο Στέφανος δεν δίστασε να κάνει μια χιουμοριστική αναφορά στον Γιώργο Λιάγκα, λέγοντας: «Καλή επιτυχία Γιώργο μου στο νέο σου συμβόλαιο και την νέα σου αρχή!», σημειώνοντας ότι διατηρούν πολύ καλές φιλικές σχέσεις.

Τα ζώδια δεν θα μπορούσαν να λείπουν από τη συζήτηση. Σύμφωνα με το άρθρο του Mad.gr,Τα 5 ζώδια που λατρεύουν την περιπέτεια και ζουν χωρίς όρια, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης ως κλασσικός Λέων συμφώνησε, δηλώνοντας ότι πράγματι ο Λέων έχει ανάγκη να ταξιδεύει αλλά παράλληλα είναι και πολύ περήφανος, με αποτέλεσμα να μην θέλει να «στηρίζεται σε ξένες πλάτες».

Κλείνοντας τη συνέντευξη και στην ερώτηση πως θα αξιοποιούσε μια δική του εκπομπή στα social media, είτε podcast, vidcast ή youtube series, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είπε ότι θα του άρεσε να κάνει μια εκπομπή με καλεσμένους πολιτικούς. Με αφορμή αυτό, ο Στέφανος δήλωσε ότι επιλέγει την αλήθεια στη ζωή του, δηλώνοντας: «Είμαι ένας πολύ αυστηρός άνθρωπος και λέω αλήθειες, όπως και τις περιμένω πίσω από τους δικούς μου ανθρώπους», επισημαίνοντας την αξία της αλήθειας στη ζωή του.

Η Dat Lilly στο Mad Radio 106,2: «Θα γύριζα τον χρόνο πίσω για να ζήσω ξανά τα MAD VMA για πρώτη φορά»