Μουσική 03.05.2026

«Ένα σύστημα που πρέπει να αλλάξει» – Η Alicia Keys μιλά για τις γυναίκες στη μουσική παραγωγή

Η βραβευμένη καλλιτέχνιδα επισημαίνει ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να αποτελούν ελάχιστο ποσοστό στους ρόλους παραγωγής και ηχοληψίας στη μουσική βιομηχανία
Mad.gr

Η Alicia Keys μπαίνει ξανά στο επίκεντρο της συζήτησης για τη μουσική βιομηχανία, καθώς σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «The Times» μίλησε ανοιχτά για τις ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν στον χώρο. Με λόγο άμεσο και χωρίς ωραιοποιήσεις, έθεσε στο επίκεντρο ένα ζήτημα που συχνά μένει στο περιθώριο: τον ρόλο των γυναικών στην παραγωγή και την τεχνική πλευρά της μουσικής. Και όσο κι αν η καριέρα της αποτελεί παράδειγμα επιτυχίας, η ίδια επιλέγει να στρέφει το βλέμμα της πέρα από τη δική της πορεία, σε ένα σύστημα που ακόμη έχει σημαντικά κενά ισότητας.

Η Alicia Keys ποζάρει με δερμάτινο ρούχο, ενώ στο βάθος διακρίνεται ένας πίνακας, στο πλαίσιο της συλλογής «Γίγαντες».
Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 2% των παραγωγών και ηχοληπτών, ένα ποσοστό που αποτυπώνει με σκληρό τρόπο την πραγματικότητα του χώρου.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της συνέντευξης, η Alicia Keys περιέγραψε τη διαφορά ανάμεσα στη διεκδίκηση και την αποδοχή με μια φράση που συζητήθηκε έντονα: «Είναι ένα πράγμα όταν χτυπάς μια πόρτα για να σε αφήσουν να μπεις· είναι άλλο όταν κάποιος ανοίγει την πόρτα και σου λέει “έλα μέσα και γίνε μέρος μας”».

Με αυτόν τον τρόπο, ανέδειξε όχι μόνο το ζήτημα της πρόσβασης, αλλά και της ουσιαστικής συμπερίληψης στον χώρο της μουσικής. Η Alicia Keys δεν είναι απλώς μια επιτυχημένη καλλιτέχνιδα. Είναι μια προσωπικότητα που επιλέγει να χρησιμοποιεί τη δημόσια παρουσία της για να ανοίγει συζητήσεις που συχνά αποφεύγονται.

Η τοποθέτησή της επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που αφορά όχι μόνο τη μουσική βιομηχανία, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο δομούνται οι δημιουργικοί χώροι. Παρά τις αλλαγές των τελευταίων χρόνων, η ανισότητα στους ρόλους πίσω από τη μουσική παραγωγή παραμένει υπαρκτή. Και όταν μια καλλιτέχνιδα με το μέγεθος και την επιρροή της Alicia Keys επιλέγει να τοποθετηθεί δημόσια, η συζήτηση αποκτά νέα δυναμική.

