Ed Sheeran: O λόγος υγείας που τον έκανε να ξυρίσει το κεφάλι του

Ο Ed Sheeran επιστρέφει με νέο look, νέα σχέδια και μια προσωπική ιστορία ανάρρωσης που σηματοδοτεί μια φάση ανανέωσης

Ο Ed Sheeran εμφανίστηκε με νέα εμφάνιση και διάθεση ανανέωσης, αποκαλύπτοντας μέσα από ένα Instagram «Life Update Dumpington» πως ξύρισε το κεφάλι του, σηματοδοτώντας, όπως λέει ο ίδιος, ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του. Ο δημοφιλής τραγουδοποιός δείχνει να μπαίνει σε μια φάση αλλαγών, τόσο προσωπικών όσο και επαγγελματικών, ενώ μοιράζεται με τους fans του στιγμές από την καθημερινότητά του.

Παράλληλα, ο Ed Sheeran αποκάλυψε σημαντικά νέα για την καριέρα του, ανακοινώνοντας νέες ημερομηνίες για την περιοδεία του στη Λατινική Αμερική, ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στη σκηνή. Την ίδια στιγμή, αποκάλυψε και μια πιο προσωπική πλευρά της πρόσφατης περιόδου του, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας με έρπη ζωστήρα (shingles), από τον οποίο πλέον αναρρώνει.

Harry Styles – Zoë Kravitz: Πρόταση γάμου μετά από 8 μήνες σχέσης

Νέα αρχή με… ξυρισμένο κεφάλι

Στην ανάρτησή του, ο Ed Sheeran εμφανίζεται με εντελώς ξυρισμένο κεφάλι, εξηγώντας πως η αλλαγή αυτή συμβολίζει ένα «φρέσκο ξεκίνημα». Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, βρίσκεται σε μια περίοδο πολλών νέων αρχών και νιώθει ότι αυτή η εικόνα τον εκφράζει απόλυτα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να διατηρήσει το νέο look.

Περιοδεία, μουσική και επιστροφές στη σκηνή

Ο τραγουδιστής ανακοίνωσε επιπλέον σταθμούς για το Loop Tour σε χώρες όπως το Μεξικό, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Χιλή και η Παραγουάη, εκφράζοντας τη χαρά του που επιστρέφει σε αγαπημένους προορισμούς. Παράλληλα, μοιράστηκε στιγμές από τη συνεργασία του με τον παραγωγό Martin Garrix, με τον οποίο τον συνδέει φιλία και μουσική συνεργασία πάνω από μια δεκαετία.

Μάχη με τον έρπη ζωστήρα

Σε πιο προσωπικό τόνο, ο Ed Sheeran αποκάλυψε ότι τον τελευταίο μήνα ταλαιπωρήθηκε από έρπη ζωστήρα, μια επώδυνη ιογενή λοίμωξη που προκαλείται από τον ιό της ανεμοβλογιάς. Όπως ανέφερε, δεν θα το ευχόταν σε κανέναν, αλλά πλέον βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης.

«Οι άντρες είναι ευαίσθητα λουλούδια»: Η Zoe Saldaña μιλά για τη μητρότητα

Ο Chris Brown έγινε πατέρας για 4η φορά με τη νέα του σύντροφο