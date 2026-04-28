«Οι άντρες είναι ευαίσθητα λουλούδια»: Η Zoe Saldaña μιλά για τη μητρότητα

Η ηθοποιός Zoe Saldaña μιλά στο Time 100 Gala 2026 για τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια ζωή και την προστασία των τριών γιων της
Με αφορμή την εμφάνισή της στο Time 100 Gala 2026, η Zoe Saldaña μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μεγαλώνοντας τρεις γιους σε έναν κόσμο που, όπως τονίζει, είναι γεμάτος θόρυβο, αντιφάσεις και αρνητικά μηνύματα. Η ηθοποιός, γνωστή από μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, έδωσε μια πιο προσωπική διάσταση στη δημόσια εικόνα της, εστιάζοντας όχι στην καριέρα της, αλλά στον ρόλο της ως μητέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη συνέντευξή της, η Zoe Saldaña στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο δύσκολο είναι να προστατεύσει τα παιδιά της από τις επιρροές της εποχής. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει τόσος θόρυβος εκεί έξω και αυτός ο θόρυβος είναι πολύ διαπεραστικός και πειστικός».

Η ίδια εξήγησε ότι η καθημερινότητά της δεν αφορά μόνο τη φροντίδα των παιδιών, αλλά και μια συνεχή προσπάθεια να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στην ευαισθησία και την ψυχική ανθεκτικότητα. Για εκείνη, η ανατροφή δεν είναι μια στατική διαδικασία, αλλά μια διαρκής άσκηση προσαρμογής.

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν περιέγραψε τον τρόπο που βλέπει τα αγόρια της και γενικότερα τους άντρες. Όπως είπε: «Πιστεύω πραγματικά ότι οι άντρες είναι ευαίσθητα λουλούδια. Μπορούν να είναι πολύ δυνατοί, αλλά ταυτόχρονα είναι και τόσο τρυφεροί. Οπότε προσπαθώ απλώς να διατηρήσω αυτή την ευαισθησία μέσα τους».

Με αυτή τη φράση, η Saldaña έδωσε έμφαση στη σημασία της συναισθηματικής καλλιέργειας των παιδιών, ειδικά των αγοριών, σε μια εποχή όπου τα στερεότυπα εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο που μεγαλώνουν. Η ηθοποιός έχει αποκτήσει τρεις γιους με τον σύζυγό της, τον καλλιτέχνη Marco Perego: τους 11χρονους δίδυμους Sai και Bowie και τον 9χρονο Zen. Όπως ανέφερε, μια επιπλέον πρόκληση είναι το γεγονός ότι μεγαλώνουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, με ρίζες από τη Δομινικανή Δημοκρατία, το Πουέρτο Ρίκο και την Ιταλία. Η ίδια τόνισε ότι αυτή η ταυτότητα είναι πλούτος, αλλά και ευθύνη, καθώς θέλει τα παιδιά της να κατανοούν πλήρως τις καταβολές τους και να μεγαλώνουν με σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Η Zoe Saldaña δεν είναι μόνο μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του σύγχρονου κινηματογράφου, αλλά και βραβευμένη με το Academy Award for Best Supporting Actress για την ερμηνεία της στην ταινία Emilia Pérez. Η επιρροή της αναγνωρίστηκε επίσης το 2026, όταν συμπεριλήφθηκε στη λίστα Time 100. Ο σκηνοθέτης James Cameron έχει μιλήσει δημόσια για εκείνη, χαρακτηρίζοντάς την ως «φαινόμενο» και τονίζοντας τον ρόλο της ως μητέρα και άνθρωπο με βαθιά συναισθηματική δύναμη.

Η Saldaña, με τον τρόπο που μιλά για τα παιδιά της και τον κόσμο γύρω τους, φέρνει στο προσκήνιο ένα πιο ανθρώπινο κομμάτι της διασημότητας. Και ίσως αυτό να είναι το πιο δυνατό στοιχείο της συνέντευξής της: ότι πίσω από τη λάμψη, υπάρχει μια μητέρα που προσπαθεί καθημερινά να προστατεύσει την ευαισθησία.

«RIO»: Η νέα συνεργασία The Weeknd και Anitta που έγινε viral πριν κυκλοφορήσει

Harry Styles – Zoë Kravitz: Πρόταση γάμου μετά από 8 μήνες σχέσης

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε την πιο τρυφερή αλλαγή στο Instagram bio της

Οι κοιλιακοί της Jennifer Lopez στα 56 της – Η φωτογραφία από το γυμναστήριο που έγινε viral

Harry Styles – Zoë Kravitz: Πρόταση γάμου μετά από 8 μήνες σχέσης

Μελίνα Νικολαΐδη: Το στιλ που «δανείστηκε» από τη μαμά της και απογείωσε

Η εξομολόγηση της Αλεξία Κεφαλά για τον FY, τον Mad Clip και το περιστατικό που τη σημάδεψε

Η εμφάνιση της Ντορέττας Παπαδημητρίου που συζητήθηκε και η αποχώρησή της on camera

«Family of four» για πρώτη φορά η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης – Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του 7χρόνου Αρίωνα

Ο Chris Brown έγινε πατέρας για 4η φορά με τη νέα του σύντροφο

Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά περιμένουν δεύτερο παιδί

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό