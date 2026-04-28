«Οι άντρες είναι ευαίσθητα λουλούδια»: Η Zoe Saldaña μιλά για τη μητρότητα

Η ηθοποιός Zoe Saldaña μιλά στο Time 100 Gala 2026 για τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στη δημόσια ζωή και την προστασία των τριών γιων της

Με αφορμή την εμφάνισή της στο Time 100 Gala 2026, η Zoe Saldaña μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει μεγαλώνοντας τρεις γιους σε έναν κόσμο που, όπως τονίζει, είναι γεμάτος θόρυβο, αντιφάσεις και αρνητικά μηνύματα. Η ηθοποιός, γνωστή από μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές, έδωσε μια πιο προσωπική διάσταση στη δημόσια εικόνα της, εστιάζοντας όχι στην καριέρα της, αλλά στον ρόλο της ως μητέρα.

Στη συνέντευξή της, η Zoe Saldaña στάθηκε ιδιαίτερα στο πόσο δύσκολο είναι να προστατεύσει τα παιδιά της από τις επιρροές της εποχής. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει τόσος θόρυβος εκεί έξω και αυτός ο θόρυβος είναι πολύ διαπεραστικός και πειστικός».

Η Zoe Saldaña η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών

Η ίδια εξήγησε ότι η καθημερινότητά της δεν αφορά μόνο τη φροντίδα των παιδιών, αλλά και μια συνεχή προσπάθεια να διατηρήσει την ισορροπία ανάμεσα στην ευαισθησία και την ψυχική ανθεκτικότητα. Για εκείνη, η ανατροφή δεν είναι μια στατική διαδικασία, αλλά μια διαρκής άσκηση προσαρμογής.

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή της συνέντευξης ήρθε όταν περιέγραψε τον τρόπο που βλέπει τα αγόρια της και γενικότερα τους άντρες. Όπως είπε: «Πιστεύω πραγματικά ότι οι άντρες είναι ευαίσθητα λουλούδια. Μπορούν να είναι πολύ δυνατοί, αλλά ταυτόχρονα είναι και τόσο τρυφεροί. Οπότε προσπαθώ απλώς να διατηρήσω αυτή την ευαισθησία μέσα τους».

Zoe Saldaña on the challenges of raising 3 sons: ‘Men are delicate flowers’ https://t.co/YbnqT3lojG pic.twitter.com/wRH9vMF3eI — Page Six (@PageSix) April 26, 2026

Με αυτή τη φράση, η Saldaña έδωσε έμφαση στη σημασία της συναισθηματικής καλλιέργειας των παιδιών, ειδικά των αγοριών, σε μια εποχή όπου τα στερεότυπα εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο που μεγαλώνουν. Η ηθοποιός έχει αποκτήσει τρεις γιους με τον σύζυγό της, τον καλλιτέχνη Marco Perego: τους 11χρονους δίδυμους Sai και Bowie και τον 9χρονο Zen. Όπως ανέφερε, μια επιπλέον πρόκληση είναι το γεγονός ότι μεγαλώνουν σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, με ρίζες από τη Δομινικανή Δημοκρατία, το Πουέρτο Ρίκο και την Ιταλία. Η ίδια τόνισε ότι αυτή η ταυτότητα είναι πλούτος, αλλά και ευθύνη, καθώς θέλει τα παιδιά της να κατανοούν πλήρως τις καταβολές τους και να μεγαλώνουν με σεβασμό στη διαφορετικότητα.

Η Zoe Saldaña δεν είναι μόνο μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ηθοποιούς του σύγχρονου κινηματογράφου, αλλά και βραβευμένη με το Academy Award for Best Supporting Actress για την ερμηνεία της στην ταινία Emilia Pérez. Η επιρροή της αναγνωρίστηκε επίσης το 2026, όταν συμπεριλήφθηκε στη λίστα Time 100. Ο σκηνοθέτης James Cameron έχει μιλήσει δημόσια για εκείνη, χαρακτηρίζοντάς την ως «φαινόμενο» και τονίζοντας τον ρόλο της ως μητέρα και άνθρωπο με βαθιά συναισθηματική δύναμη.

Η Saldaña, με τον τρόπο που μιλά για τα παιδιά της και τον κόσμο γύρω τους, φέρνει στο προσκήνιο ένα πιο ανθρώπινο κομμάτι της διασημότητας. Και ίσως αυτό να είναι το πιο δυνατό στοιχείο της συνέντευξής της: ότι πίσω από τη λάμψη, υπάρχει μια μητέρα που προσπαθεί καθημερινά να προστατεύσει την ευαισθησία.

Catherine Zeta-Jones: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της