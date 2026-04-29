Food 29.04.2026

5 τρόποι για να πλύνεις απλά και αποτελεσματικά ένα μπρόκολο

Μάθε βήμα-βήμα πώς να καθαρίσεις το μπρόκολο χωρίς κόπο, να αφαιρέσεις χώμα και μικρόβια και να διατηρήσεις όλα τα θρεπτικά του στοιχεία
Το μπρόκολο είναι από τα πιο θρεπτικά λαχανικά που μπορούμε να έχουμε στο τραπέζι μας. Πλούσιο σε βιταμίνες C και K, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, όμως για να απολαύσουμε όλες τις ευεργετικές του ιδιότητες, χρειάζεται πρώτα να το καθαρίσουμε σωστά. Ευτυχώς, το πλύσιμο του μπρόκολου είναι πιο απλό από όσο φαντάζεσαι.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

1. Χώρισε τα μπουκετάκια

Ξεκίνα κόβοντας το μπρόκολο σε μικρότερα μπουκετάκια. Με αυτόν τον τρόπο τα νερά θα φτάνουν σε κάθε σημείο, απομακρύνοντας τυχόν χώμα ή έντομα που μπορεί να έχουν κρυφτεί στις «αγκαλιές» των φυλλαρίων.

2. Βάλε τα σε λεκάνη με νερό

Γέμισε μια μεγάλη λεκάνη ή το νεροχύτη με κρύο νερό και βύθισε τα μπουκετάκια. Άφησέ τα να μουλιάσουν για 2-3 λεπτά. Το νερό θα βοηθήσει να φύγει η σκόνη και οι μικροοργανισμοί που συχνά συσσωρεύονται στις «φουντωτές» κορφούλες.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

3. Πρόσθεσε λίγο ξύδι για extra καθαριότητα (προαιρετικό)

Αν θέλεις να είσαι πιο σίγουρος/η, μπορείς να προσθέσεις μια κουταλιά της σούπας λευκό ξύδι στο νερό. Το ξύδι βοηθά στο να απομακρυνθούν υπολείμματα φυτοφαρμάκων και μικρόβια, χωρίς να αλλοιώσει τη γεύση του μπρόκολου.

4. Ξέπλυμα και στέγνωμα

Αφού μουλιάσει, ξέπλυνε κάθε μπουκετάκι υπό τρεχούμενο νερό. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και ένα σουρωτήρι για να στραγγίξεις καλά το νερό. Τέλος, στέγνωσέ το ελαφρά με χαρτί κουζίνας ή καθαρή πετσέτα πριν το μαγείρεμα ή την κατάψυξη.

Πηγή: Unsplash
Πηγή: Unsplash

5. Μην κόβεις πολύ νωρίς

Αν δεν πρόκειται να το μαγειρέψεις αμέσως, καλύτερα να κρατήσεις το μπρόκολο ολόκληρο μέχρι τη στιγμή του πλυσίματος. Το κόψιμο και η επαφή με το νερό προκαλεί γρηγορότερη απώλεια θρεπτικών συστατικών.

