Choppelganger: Τι σημαίνει ο νέος viral όρος της Gen Z που έχει προκαλέσει αντιδράσεις

Στον ψηφιακό κόσμο του TikTok, όπου οι τάσεις γεννιούνται και πεθαίνουν με απίστευτη ταχύτητα, ένα νέο slang της Gen Z έχει αρχίσει να προκαλεί έντονες συζητήσεις. Ο λόγος για τη λέξη «choppelganger», έναν όρο που χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά στα social media και μόνο κολακευτικός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Η γενιά που γεννήθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 έως τις αρχές του 2010 συνεχίζει να εμπλουτίζει το διαδικτυακό λεξιλόγιο με εκφράσεις που συχνά αφήνουν τις μεγαλύτερες ηλικίες… απορημένες. Μετά το «rizz» και το «aura farming», έρχεται τώρα το «choppelganger», ένας χαρακτηρισμός που συνδυάζει χιούμορ, ειρωνεία και για πολλούς προσβολή.

Τι ακριβώς σημαίνει choppelganger

Η λέξη αποτελεί συνδυασμό δύο αγγλικών όρων:

chopped, που στη γλώσσα της Gen Z περιγράφει κάποιον με χαμηλή ελκυστικότητα,

και doppelganger, τον γνωστό όρο για ανθρώπους που μοιάζουν εντυπωσιακά μεταξύ τους χωρίς να έχουν συγγενική σχέση.

Το αποτέλεσμα αυτής της «ένωσης» είναι το choppelganger, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον που μοιάζει εμφανισιακά με ένα άλλο, συνήθως πιο όμορφο ή διάσημο άτομο, αλλά θεωρείται η… υποδεέστερη εκδοχή του. Με απλά λόγια: «του μοιάζεις, αλλά όχι αρκετά». Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους viral όρους, η ακριβής αφετηρία του choppelganger δεν είναι ξεκάθαρη. Οι πρώτες αναφορές φαίνεται να προέρχονται από σχόλια κάτω από βίντεο στο TikTok, όπου χρήστης χαρακτήρισε κάποιον που θύμιζε τον Kendrick Lamar ως choppelganger, υποστηρίζοντας ότι μπέρδεψε αρχικά τη λέξη doppelganger. Το λάθος όμως… άρεσε. Η λέξη άρχισε να αναπαράγεται, να σχολιάζεται και να χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά, κυρίως σε βίντεο σύγκρισης προσώπων με celebrities ή μεταξύ απλών χρηστών. Ποιος είναι το «αυθεντικό» πρόσωπο και ποιος ο choppelganger; Το TikTok αποφασίζει.

Αν και αρκετοί αντιμετωπίζουν τον όρο με αυτοσαρκασμό και διάθεση χαβαλέ, δεν λείπουν οι αντιδράσεις. Πολλοί επισημαίνουν ότι τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν τη λογική της σύγκρισης και της υποτίμησης της εμφάνισης, συμβάλλοντας σε μια κουλτούρα online χλευασμού. Προς το παρόν, το choppelganger φαίνεται να ακολουθεί την κλασική πορεία των viral λέξεων: εκρηκτική άνοδος, μαζική χρήση και πιθανότατα σταδιακή εξαφάνιση, μόλις το TikTok βρει το επόμενο trend που θα μονοπωλήσει τα σχόλια.

