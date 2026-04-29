Social Trends 29.04.2026

Choppelganger: Τι σημαίνει ο νέος viral όρος της Gen Z που έχει προκαλέσει αντιδράσεις

Τι είναι το choppelganger και γιατί θεωρείται προσβλητικό
Στον ψηφιακό κόσμο του TikTok, όπου οι τάσεις γεννιούνται και πεθαίνουν με απίστευτη ταχύτητα, ένα νέο slang της Gen Z έχει αρχίσει να προκαλεί έντονες συζητήσεις. Ο λόγος για τη λέξη «choppelganger», έναν όρο που χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά στα social media και μόνο κολακευτικός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί.

Η γενιά που γεννήθηκε από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 έως τις αρχές του 2010 συνεχίζει να εμπλουτίζει το διαδικτυακό λεξιλόγιο με εκφράσεις που συχνά αφήνουν τις μεγαλύτερες ηλικίες… απορημένες. Μετά το «rizz» και το «aura farming», έρχεται τώρα το «choppelganger», ένας χαρακτηρισμός που συνδυάζει χιούμορ, ειρωνεία και για πολλούς προσβολή.

Τι ακριβώς σημαίνει choppelganger

Η λέξη αποτελεί συνδυασμό δύο αγγλικών όρων:

  • chopped, που στη γλώσσα της Gen Z περιγράφει κάποιον με χαμηλή ελκυστικότητα,
  • και doppelganger, τον γνωστό όρο για ανθρώπους που μοιάζουν εντυπωσιακά μεταξύ τους χωρίς να έχουν συγγενική σχέση.
Το αποτέλεσμα αυτής της «ένωσης» είναι το choppelganger, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον που μοιάζει εμφανισιακά με ένα άλλο, συνήθως πιο όμορφο ή διάσημο άτομο, αλλά θεωρείται η… υποδεέστερη εκδοχή του. Με απλά λόγια: «του μοιάζεις, αλλά όχι αρκετά». Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους viral όρους, η ακριβής αφετηρία του choppelganger δεν είναι ξεκάθαρη. Οι πρώτες αναφορές φαίνεται να προέρχονται από σχόλια κάτω από βίντεο στο TikTok, όπου χρήστης χαρακτήρισε κάποιον που θύμιζε τον Kendrick Lamar ως choppelganger, υποστηρίζοντας ότι μπέρδεψε αρχικά τη λέξη doppelganger. Το λάθος όμως… άρεσε. Η λέξη άρχισε να αναπαράγεται, να σχολιάζεται και να χρησιμοποιείται όλο και πιο συχνά, κυρίως σε βίντεο σύγκρισης προσώπων με celebrities ή μεταξύ απλών χρηστών. Ποιος είναι το «αυθεντικό» πρόσωπο και ποιος ο choppelganger; Το TikTok αποφασίζει.

Αν και αρκετοί αντιμετωπίζουν τον όρο με αυτοσαρκασμό και διάθεση χαβαλέ, δεν λείπουν οι αντιδράσεις. Πολλοί επισημαίνουν ότι τέτοιες εκφράσεις ενισχύουν τη λογική της σύγκρισης και της υποτίμησης της εμφάνισης, συμβάλλοντας σε μια κουλτούρα online χλευασμού. Προς το παρόν, το choppelganger φαίνεται να ακολουθεί την κλασική πορεία των viral λέξεων: εκρηκτική άνοδος, μαζική χρήση και πιθανότατα σταδιακή εξαφάνιση, μόλις το TikTok βρει το επόμενο trend που θα μονοπωλήσει τα σχόλια.

Πώς να φτιάξεις μια γωνιά για το τέλειο «home tour» TikTok ή Instagram Reel
29.04.2026

29.04.2026

Mad Tech News: Το Dragon Ball επιστρέφει και το Netflix γίνεται TikTok
28.04.2026

Ο Ben Affleck περπατά στους δρόμους του Λος Άντζελες και γίνεται ξανά meme
27.04.2026

Η Dat Lilly στο Mad Radio 106,2: «Θα γύριζα τον χρόνο πίσω για να ζήσω ξανά τα MAD VMA για πρώτη φορά»
27.04.2026

Ήχοι που όλοι θυμόμαστε από τα 2000s (και μας ξεκλειδώνουν μνήμες)
27.04.2026

Έστειλες email κατά λάθος; Δες πώς να ακυρώσεις την αποστολή για να σωθείς
26.04.2026

5 tech μυστικά που θα αλλάξουν την ζωή σου (προς το καλύτερο!)
26.04.2026

AI για φοιτητές: 4 εργαλεία που είναι καλύτερα από το ChatGPT
25.04.2026

Το Mad Radio 106,2 μάς πάει στον Harry Styles στο Amsterdam
24.04.2026

A$AP Rocky: Λανσάρει retro gaming κονσόλα που μοιάζει με έργο τέχνης
23.04.2026

