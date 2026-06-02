Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 02.06.2026

Moët & Chandon x Pharrell: Eπιστρέφει το Ice Impérial με καμπάνια στο Saint-Tropez και νέο minimal design

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η νέα συνεργασία του Pharrell Williams με τη Moët & Chandon επανασυστήνει το Ice Impérial μέσα από μια καμπάνια στο Saint-Tropez
Πόπη Βασιλείου

Το καλοκαίρι της Μεσογείου επιστρέφει κάθε χρόνο ως εικόνα, συναίσθημα και τρόπος ζωής, και αυτή τη φορά γίνεται το σκηνικό για τη νέα δημιουργική συνεργασία ανάμεσα στη Moët & Chandon και τον Pharrell Williams. Σε ένα περιβάλλον που αποτυπώνει την ανεμελιά, τη χαλάρωση και την αίσθηση της απόλυτης καλοκαιρινής πολυτέλειας, η νέα καμπάνια για το Ice Impérial ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το brand, με φόντο το Saint-Tropez και επίσημη έναρξη την 1η Ιουνίου.

https://www.instagram.com/Pharrell/
https://www.instagram.com/Pharrell/

Η συνεργασία αυτή δεν αποτελεί μια απλή καμπάνια, αλλά τη συνέχεια ενός δημιουργικού διαλόγου που ξεκίνησε το 2025, όταν ο Pharrell Williams επαναπροσδιόρισε την εικόνα της Maison μέσα από μια νέα αισθητική προσέγγιση γύρω από την έννοια της γιορτής. Στη νέα αυτή φάση, το Ice Impérial επιστρέφει πιο συνδεδεμένο από ποτέ με την εμπειρία του καλοκαιριού, με έμφαση στις στιγμές συντροφικότητας, στα απρόσμενα gatherings και στη χαλαρή πολυτέλεια που χαρακτηρίζει τη Μεσόγειο.

Ένας αιώνας από τη γέννηση της Marilyn Monroe – Η γυναίκα που έγινε μύθος και άλλαξε για πάντα το Hollywood glamour

Η επιλογή του Saint-Tropez δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς καλοκαιρινούς προορισμούς, συνδεδεμένο με την έννοια του relaxed luxury. Εκεί άλλωστε η Moët & Chandon είχε αναδείξει πριν από περίπου 15 χρόνια μια νέα τάση στην κατανάλωση σαμπάνιας με πάγο, η οποία τότε θεωρήθηκε σχεδόν αντισυμβατική και σήμερα αποτελεί μέρος της σύγχρονης καλοκαιρινής κουλτούρας.

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, το Ice Impérial παρουσιάζεται για πρώτη φορά χωρίς το χαρακτηριστικό λευκό sleeve, αποκαλύπτοντας ένα πιο καθαρό και minimal design. Η αισθητική αυτή επιλογή αντικατοπτρίζει τη δημιουργική κατεύθυνση του Pharrell Williams, ο οποίος τα τελευταία χρόνια εστιάζει όλο και περισσότερο στην απλότητα, αφαιρώντας κάθε περιττό στοιχείο ώστε να αναδειχθεί η ίδια η εμπειρία του προϊόντος.

Παράλληλα, η καμπάνια εντάσσει το Ice Impérial σε ένα ευρύτερο αφήγημα που ξεπερνά το ίδιο το προϊόν και αγγίζει τον τρόπο ζωής. Ο Pharrell Williams, που έχει επεκτείνει τη δημιουργική του δράση πέρα από τη μουσική μέσα από τη μόδα, το design και τη δημιουργική διεύθυνση μεγάλων οίκων, συνεχίζει να μετατρέπει καθημερινές εμπειρίες σε πολιτισμικά στιγμιότυπα με παγκόσμια απήχηση.

https://www.instagram.com/Pharrell/
https://www.instagram.com/Pharrell/

Η καμπάνια στο Saint-Tropez αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία: καλοκαιρινές στιγμές δίπλα στη θάλασσα, δείπνα με φίλους, αυθόρμητες συναντήσεις και μια γενικότερη αίσθηση ανεπιτήδευτης χαράς. Στο επίκεντρο παραμένει το μήνυμα της Moët & Chandon, ότι η ζωή αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν μοιράζεται, μια φράση που συνοψίζει απόλυτα τη φιλοσοφία πίσω από το Ice Impérial και τη νέα του καλλιτεχνική ταυτότητα.

Dua Lipa: Η νέα συνεργασία που φέρνει την pop κουλτούρα στο Google Maps

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Moët & Chandon Pharell Williams
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Drake κυριαρχεί στο Billboard 200: Το «ICEMAN» στο No1 για δεύτερη εβδομάδα

Ο Drake κυριαρχεί στο Billboard 200: Το «ICEMAN» στο No1 για δεύτερη εβδομάδα

02.06.2026
Επόμενο
«Flame Music Festival»: Όλη η ελληνική urban σκηνή σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή

«Flame Music Festival»: Όλη η ελληνική urban σκηνή σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή

02.06.2026

Δες επίσης

Ένας αιώνας από τη γέννηση της Marilyn Monroe – Η γυναίκα που έγινε μύθος και άλλαξε για πάντα το Hollywood glamour
Celeb News

Ένας αιώνας από τη γέννηση της Marilyn Monroe – Η γυναίκα που έγινε μύθος και άλλαξε για πάντα το Hollywood glamour

02.06.2026
Dua Lipa: Η νέα συνεργασία που φέρνει την pop κουλτούρα στο Google Maps
Celeb News

Dua Lipa: Η νέα συνεργασία που φέρνει την pop κουλτούρα στο Google Maps

02.06.2026
«Soccer Aid for UNICEF»: Η ερμηνεία του «Feel» από τον Robbie Williams που απογείωσε το event
Celeb News

«Soccer Aid for UNICEF»: Η ερμηνεία του «Feel» από τον Robbie Williams που απογείωσε το event

02.06.2026
Sharon Stone: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της Roan
Celeb News

Sharon Stone: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της Roan

02.06.2026
Ariana Grande: Η υπερπολυτελής κατοικία στο Λονδίνο από τα γυρίσματα του «Wicked» βγαίνει προς πώληση
Celeb News

Ariana Grande: Η υπερπολυτελής κατοικία στο Λονδίνο από τα γυρίσματα του «Wicked» βγαίνει προς πώληση

02.06.2026
Μελία Κράιλινγκ: Ο παραμυθένιος γάμος της ηθοποιού του «Emily in Paris» στη Σύρο
Celeb News

Μελία Κράιλινγκ: Ο παραμυθένιος γάμος της ηθοποιού του «Emily in Paris» στη Σύρο

02.06.2026
Η Marseaux στο After Dark: «Δεν με ένοιαζαν τα ποτέ τα κιλά μου αλλά ο έλεγχος που είχε το φαγητό στη ζωή μου»
Celeb News

Η Marseaux στο After Dark: «Δεν με ένοιαζαν τα ποτέ τα κιλά μου αλλά ο έλεγχος που είχε το φαγητό στη ζωή μου»

01.06.2026
Dua Lipa – Callum Turner: Ένας γάμος κινηματογραφικών προδιαγραφών στο Λονδίνο
Celeb News

Dua Lipa – Callum Turner: Ένας γάμος κινηματογραφικών προδιαγραφών στο Λονδίνο

01.06.2026
Dua Lipa: Πώς να κάνεις το απόλυτο print mixing σαν επαγγελματίας
Celeb News

Dua Lipa: Πώς να κάνεις το απόλυτο print mixing σαν επαγγελματίας

31.05.2026
MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

MAD VMA 2026: Η Klavdia μιλά στο Mad.gr για τη δύναμη της μπαλάντας, τη νοσταλγία και τα «Συντρίμμια»

Καλοκαιρινά smoothies που θα σε «σώσουν» από τη ζέστη – Οι 3 πιο δροσερές γεύσεις του καλοκαιριού

Καλοκαιρινά smoothies που θα σε «σώσουν» από τη ζέστη – Οι 3 πιο δροσερές γεύσεις του καλοκαιριού

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

Γιατί το βούτυρο ντεμακιγιάζ είναι η κίνηση-ματ το καλοκαίρι;

Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

Πώς να ζήσει η γάτα σου περισσότερα χρόνια με 4 απλά βήματα

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

5 summer design trends που θα μεταμορφώσουν το σπίτι σου

5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί

5 λάθη που κάνουν τα ζευγάρια όταν μένουν για πρώτη φορά μαζί

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Νέα υποχρέωση δημιουργίας Εθνικής Βάσης Δεδομένων ΜΜΕ έως τα τέλη Ιουνίου!

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Σαββατιάτικες Τυπολογίες: Συμμαχίες στο τηλεκοντρόλ, πρόστιμα… κατόπιν εορτής και η εβδομάδα που τα media γύρισαν σελίδα

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Αποκάλυψη “Τυπολογιών”: : Νέο περιστατικό παρεμβολών από ραδιοφωνικό σταθμό στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

Με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ!

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας

Οι υπερτροφές και η μεσογειακή διατροφή λειτουργούν ως ασπίδα για τον οργανισμό μας