Έχασες το κινητό σου; Δες πώς θα το βρεις μέσα σε 2 λεπτά

Έχασες το κινητό σου; Μάθε πώς να το εντοπίσεις γρήγορα με 3 απλές και γρήγορες κινήσεις

Το να χάσεις το κινητό σου είναι από εκείνες τις στιγμές που ανεβάζουν αμέσως παλμούς. Και το χειρότερο; Όταν είναι στο αθόρυβο και δεν μπορείς ούτε να το καλέσεις για να το εντοπίσεις εύκολα.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν 3 έξυπνα εργαλεία και λειτουργίες που μπορούν να σε βοηθήσουν να το εντοπίσεις γρήγορα, είτε είναι κάτω από μαξιλάρια, είτε κάπου… πιο ύπουλα χαμένο.

Αν χρησιμοποιείς Android ή iPhone, έχεις ήδη στα χέρια σου δυνατά «όπλα» εντοπισμού, απλά ίσως δεν τα έχεις αξιοποιήσει ποτέ σωστά.

1. Google Find My Device (Android)

Η πιο βασική και αποτελεσματική λύση για Android συσκευές είναι το Google Find My Device. Μπαίνεις από άλλη συσκευή ή υπολογιστή, συνδέεσαι με τον λογαριασμό σου και βλέπεις την τελευταία τοποθεσία του κινητού σου στον χάρτη. Ακόμα κι αν είναι στο αθόρυβο, μπορείς να το κάνεις να χτυπήσει δυνατά.

2. Find My iPhone (Apple οικοσύστημα)

Για iPhone, η αντίστοιχη λύση είναι το Find My iPhone μέσω της εφαρμογής Find My. Σου επιτρέπει να εντοπίσεις τη συσκευή σου σε πραγματικό χρόνο, να την κάνεις να εκπέμψει ήχο ή ακόμη και να την κλειδώσεις απομακρυσμένα για ασφάλεια.

3. Έξυπνα smartwatch & connected devices

Αν έχεις συνδεδεμένο smartwatch ή earbuds, πολλές φορές μπορείς να ενεργοποιήσεις λειτουργία ring my phone απευθείας από τη συσκευή σου. Ακόμα κι αν το κινητό είναι σε silent mode, θα αρχίσει να χτυπάει.

Το σημαντικό είναι να έχεις ενεργοποιημένες αυτές τις λειτουργίες από πριν, γιατί όταν χαθεί το κινητό… είναι ήδη αργά για ρυθμίσεις.

