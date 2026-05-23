Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Social & Tech 23.05.2026

Έχασες το κινητό σου; Δες πώς θα το βρεις μέσα σε 2 λεπτά

Έχασες το κινητό σου; Μάθε πώς να το εντοπίσεις γρήγορα με 3 απλές και γρήγορες κινήσεις
Ειρήνη Στόφυλα

Το να χάσεις το κινητό σου είναι από εκείνες τις στιγμές που ανεβάζουν αμέσως παλμούς. Και το χειρότερο; Όταν είναι στο αθόρυβο και δεν μπορείς ούτε να το καλέσεις για να το εντοπίσεις εύκολα.

Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν 3 έξυπνα εργαλεία και λειτουργίες που μπορούν να σε βοηθήσουν να το εντοπίσεις γρήγορα, είτε είναι κάτω από μαξιλάρια, είτε κάπου… πιο ύπουλα χαμένο.

Αν χρησιμοποιείς Android ή iPhone, έχεις ήδη στα χέρια σου δυνατά «όπλα» εντοπισμού, απλά ίσως δεν τα έχεις αξιοποιήσει ποτέ σωστά.

1. Google Find My Device (Android)

Η πιο βασική και αποτελεσματική λύση για Android συσκευές είναι το Google Find My Device. Μπαίνεις από άλλη συσκευή ή υπολογιστή, συνδέεσαι με τον λογαριασμό σου και βλέπεις την τελευταία τοποθεσία του κινητού σου στον χάρτη. Ακόμα κι αν είναι στο αθόρυβο, μπορείς να το κάνεις να χτυπήσει δυνατά.

2. Find My iPhone (Apple οικοσύστημα)

Για iPhone, η αντίστοιχη λύση είναι το Find My iPhone μέσω της εφαρμογής Find My. Σου επιτρέπει να εντοπίσεις τη συσκευή σου σε πραγματικό χρόνο, να την κάνεις να εκπέμψει ήχο ή ακόμη και να την κλειδώσεις απομακρυσμένα για ασφάλεια.

3. Έξυπνα smartwatch & connected devices

Αν έχεις συνδεδεμένο smartwatch ή earbuds, πολλές φορές μπορείς να ενεργοποιήσεις λειτουργία ring my phone απευθείας από τη συσκευή σου. Ακόμα κι αν το κινητό είναι σε silent mode, θα αρχίσει να χτυπάει.

Το σημαντικό είναι να έχεις ενεργοποιημένες αυτές τις λειτουργίες από πριν, γιατί όταν χαθεί το κινητό… είναι ήδη αργά για ρυθμίσεις.

Μετακομίζεις; Μην υπογράψεις το νέο συμβόλαιο αν δεν κάνεις πρώτα αυτά τα 3 πράγματα

Μήπως είσαι τοξικός; Αυτοί είναι 5 τρόποι να το καταλάβεις

Η Gen Z δεν κρύβει πια την κούρασή της – Η νέα τάση στα social media με τους μαύρους κύκλους

Bye bye hangover: Γιατί η νέα γενιά προτιμάει να παρτάρει μεσημέρι και χωρίς αλκοόλ

MAD Tech News: Από τη μήνυση της Dua Lipa, στην απόλυτη AI μεταμόρφωση των iPhone

«Girl Dinner»: Το viral trend που ξεκίνησε από ένα «τσιμπολόγημα» και έγινε lifestyle

Θες να γίνεις influencer; 5 βήματα για να ξεκινήσεις

Οδηγός TikTok: Οι 3 ρυθμίσεις που πρέπει να ενεργοποιήσεις

TikTok GO: Το TikTok μπαίνει δυναμικά στον χώρο των ταξιδιών

Ήβη Αδάμου: Το «Xelogiastra Dance» γίνεται viral trend και κατακτά τα social media

Πώς να μην φαίνεσαι αγνώριστος με τα φίλτρα – 5 hacks που θα σε σώσουν

Scoop cookies: Πώς να φτιάξεις τα viral μπισκότα που έχουν κατακτήσει τα social media

Ετοίμασε βαλίτσα! Δες ποιο νησί είσαι με βάση το ζώδιό σου

Η άσκηση για πλάγιους κοιλιακούς που έχει γίνει το απόλυτο fitness trend του καλοκαιριού

Πώς φεύγει εύκολα ο λεκές από στυλό – Το απόλυτο hack με το κουτάλι

3 τρόποι να ανανεώσεις το αντηλιακό σου πάνω από το μακιγιάζ χωρίς να το χαλάσεις

Οι 5 σαλάτες που έγιναν το πιο δυνατό trend του καλοκαιριού χωρίς να το καταλάβεις

«Mediaκή» Ανασκόπηση: Από τα γυμναστήρια στα δικαστήρια και από τα εκατομμύρια στις κάλπες!

Με «Οδύσσεια» και «Emily… in Mykonos» η προεκλογική καμπάνια της κυβέρνησης

Έρχεται η ΚΥΑ για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

«Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Προκαλεί, απειλεί και αμφισβητεί η Άγκυρα

Στόχος του ΠΑΣΟΚ να ξεπεράσει το κόμμα Τσίπρα

Δεν κρατιέται ο Ολυμπιακός! Πέρασε «αέρας» από τη Φενέρ και πάει για την κούπα!

